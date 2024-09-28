Индивидуальная
до 1 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Камчатке: пляж, сопка и горячие источники
Путешествие на Камчатке: Халактырский пляж с черным песком, панорамы Авачинской бухты и купание в горячих источниках. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: Петропавловск-Камчатский
Расписание: В любой день, любое время
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Малкинским термальным источникам
Начало: По договоренности, у вашего отеля
Расписание: В любое время, в любой день
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ББарканова28 сентября 2024Великолепная экскурсия, которая оставляет потрясающее впечатление не только своим содержанием, но главное мастерством гида Марии. Спасибо огромное!!!
- ААндрей23 сентября 2024Очень понравилось! Мария умничка! Много интересного узнали. Виды замечательные, фотографий классных наделали - закачаешься. А после хождения в холодной воде Тихого океана полежать в теплом бассейне термального источника - вообще сказка!
- ААлександр12 августа 2024Крутая экскурсия, огромное спасибо гиду Евгению, который видно, что обожает свою работу и свой край, все показал, рассказал, отвез-привез, было интересно, в общем советую!
- ООлеся24 мая 2024Однозначно рекомендую гида Евгения. Помимо того, что просто - человек хороший, ещё и чуткий и интересный экскурсовод -водитель. Всё ваши
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Паратунские термальные источники»
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