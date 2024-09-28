читать дальше желания выполнит. Пунктуально и спокойно сделает свою экскурсию, а также быстро перестроится, если вы захотите чего-то дополнительно. Отдельно отмечаю великолепный пикник, которым Евгений угощает. Спасибо! Олеся, семья с ребёнком, Барнаул, май 2024

Однозначно рекомендую гида Евгения. Помимо того, что просто - человек хороший, ещё и чуткий и интересный экскурсовод -водитель. Всё ваши