Паратунские термальные источники – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Паратунские термальные источники» на Камчатке, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Тихий океан: Халактырский пляж и горячие источники
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Камчатке: пляж, сопка и горячие источники
Путешествие на Камчатке: Халактырский пляж с черным песком, панорамы Авачинской бухты и купание в горячих источниках. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: Петропавловск-Камчатский
Расписание: В любой день, любое время
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Путешествие к Малкинским термальным источникам
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Малкинским термальным источникам
Начало: По договоренности, у вашего отеля
Расписание: В любое время, в любой день
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Барканова
    28 сентября 2024
    Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
    Великолепная экскурсия, которая оставляет потрясающее впечатление не только своим содержанием, но главное мастерством гида Марии. Спасибо огромное!!!
  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
    Очень понравилось! Мария умничка! Много интересного узнали. Виды замечательные, фотографий классных наделали - закачаешься. А после хождения в холодной воде Тихого океана полежать в теплом бассейне термального источника - вообще сказка!
  • А
    Александр
    12 августа 2024
    Тихий океан: Халактырский пляж и горячие источники
    Крутая экскурсия, огромное спасибо гиду Евгению, который видно, что обожает свою работу и свой край, все показал, рассказал, отвез-привез, было интересно, в общем советую!
  • О
    Олеся
    24 мая 2024
    Тихий океан: Халактырский пляж и горячие источники
    Однозначно рекомендую гида Евгения. Помимо того, что просто - человек хороший, ещё и чуткий и интересный экскурсовод -водитель. Всё ваши
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    желания выполнит. Пунктуально и спокойно сделает свою экскурсию, а также быстро перестроится, если вы захотите чего-то дополнительно. Отдельно отмечаю великолепный пикник, которым Евгений угощает. Спасибо! Олеся, семья с ребёнком, Барнаул, май 2024

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Паратунские термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
  2. Тихий океан: Халактырский пляж и горячие источники
  3. Путешествие к Малкинским термальным источникам
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Самое главное
  4. Вулкан Мутновский
  5. Мыс Маячный
  6. Вилючинский водопад
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в апреле 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Паратунские термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 24 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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