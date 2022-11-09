Приглашаю познакомиться с первозданной природой Камчатки! Вас ждет насыщенная, полная ярких моментов экскурсия, в ходе которой вы увидите живописные Начикинский перевал, горный массив «Вачкажец» и санаторий «Начики».
Описание экскурсииВы увидите все знаковые места древнего массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. Оцените живописное горное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад, ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, познакомитесь с занесенными в Красную книгу цветами рoдoдeндpoнов, водопадами с кристально чистой водой. Пройдетесь вдоль горной речки, берущей своё начало из марены, образованной тем же ледником, насладитесь видами различных водных каскадов. Большая вероятность того, что Вы встретите общительных евражек — берингийских длиннохвостых сусликов, и даже пообщаетесь с ними. Вернувшись к машине, мы устроим вкусный пикник и обсудим, наполненное событиями, наше незабываемое путешествие. После заедем в горячие термальные источники под открытым небом, где Вы сможете вдоволь накупаться и почувствовать на себе все целебные свойства бальнеологической воды Камчатки. Важно знать:
- Мы пройдем около 12 км. за 4-5 часов. Сложность маршрута легкая, на отдельных, коротких участках средней сложности;
- Форма одежды по погоде. Рекомендуем взять с собой репелленты, крем от загара, кепку, солнцезащитные очки, плавательные принадлежности (купальник, плавки, полотенце).
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Начикинский перевал
- Горный массив «Вачкажец»
- Санаторий «Начики»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Вашего отеля и обратно в Петропавловске-Камчатском
- Питание.
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля за пределами города Петропавловск-Камчатский
- Билеты в бассейн (400 руб. /чел.).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!
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С
Экскурсия впечатляющая, очень красивые места! Камчатка покорила! Валентин не только хороший организатор, но и замечательный рассказчик! А какие у нас остались фотографии, сделанные им во время похода! Просто рекомендую всем!!!!
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В
Огромное спасибо Валентину и Надежде за отлично организованную экскурсию. Получили массу впечатлений, ярких эмоций и замечательные фотографии. Валентин, спасибо за интересный рассказ о Камчатке.
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В
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В
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Е
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