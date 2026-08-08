Приглашаю познакомиться с первозданной природой Камчатки! Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. А ещё мы посетим горячие термальные источники под открытым небом и устроим душевный пикник.
Описание экскурсии
Фантастические панорамы и горячие источники
Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов. А если повезёт, встретите общительных евражек — американских длиннохвостых сусликов. Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica
- Чаепитие и ланч включены в стоимость
- Пешком мы пройдем около 9 км, степень сложности — от легкой до средней (на коротких участках)
- Термальные источники оплачиваются дополнительно — 300-400 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!
Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а впечатления останутся с нами надолго. Мы сами сделали много красивых
Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а впечатления останутся с нами надолго. Мы сами сделали много красивых
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И
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Валентину за невероятный день на Камчатке!
Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро, потрясающие виды и ощущение настоящей дикой природы. Благодаря Валентину нам
Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро, потрясающие виды и ощущение настоящей дикой природы. Благодаря Валентину нам
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Л
Мне кажется-это самая классная экскурсия. С погодой повезло. Гид, просто умничка. Все организованно до мелочей. Продумано и сделано все для отдыхающих. Вернёмся к ним ещё. Советую однозначно!!!
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М
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И это было грандиозное событие! Июнь, межсезонье, погода переменчива, но нам несказанно повезло, и мы
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Т
Хоть мы и приехали в межсезонье, экскурсия нам очень понравилась. Валентин отличный гид, хоть уже лежал снег и местами довольно глубокий, мы дошли до озера и даже смогли добраться до
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М
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность, аккуратное вождение, море впечатлений и самый лучший отдых вам обеспечен. Организация обеда как в ресторане на выезде) Ещё раз спасибо за то, что вы делаете, вы замечательные.
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