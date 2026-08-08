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увидели все потрясающие локации на маршруте. Описать словами сложно, нужно обязательно ехать, немного преодолеть себя и наслаждаться красотой и великолепием природы воочию! И обязательно с Валентином, так как это лучший проводник, который окружит вас заботой, вниманием и расскажет много интересного и удивительного об этом невероятном крае - Камчатке. Бонусом вы получите невероятные эмоции, потрясающие кадры для альбома и будете сыты не только впечатлениями, но и разнообразными угощениями, которые ждут в самом конце пути. Ну а по дороге домой - полное расслабление.



Валентин, благодарим вас за этот чудеснейший день! Лучшего завершения отпуска мы и ожидать не могли! Вернёмся!



С наилучшими пожеланиями, Маша, Наташа и Вова



P.S. Крайне приятно было получить одобрение профессионала на составленный собственными силами маршрут.