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Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец

Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Приглашаю познакомиться с первозданной природой Камчатки! Вы увидите все знаковые места древнего горного массива Вачкажец, раскроете его историю и удивитесь величию местного ландшафта. А ещё мы посетим горячие термальные источники под открытым небом и устроим душевный пикник.
5
22 отзыва
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец

Описание экскурсии

Фантастические панорамы и горячие источники

Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками. Полюбуетесь альпийскими пейзажами, водопадами и кристально чистыми ручьями, стекающими с горных склонов. А если повезёт, встретите общительных евражек — американских длиннохвостых сусликов. Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica
  • Чаепитие и ланч включены в стоимость
  • Пешком мы пройдем около 9 км, степень сложности — от легкой до средней (на коротких участках)
  • Термальные источники оплачиваются дополнительно — 300-400 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!

Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а впечатления останутся с нами надолго. Мы сами сделали много красивых
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фотографий, но отдельное спасибо нашим экскурсоводам — Валентину и Надежде! Они тоже помогли запечатлеть самые замечательные моменты нашей поездки. Большое вам спасибо за отличную организацию, внимание и прекрасное настроение!

Отдельно хочется дать совет тем, кто планирует такую поездку: обязательно соблюдайте технику безопасности и объективно оценивайте свою физическую подготовку. Маршрут не сложный, но требует определённых сил и выносливости, поэтому важно рассчитывать свои возможности и внимательно слушать рекомендации экскурсоводов.

В целом экскурсия очень понравилась! Красивейшие виды, потрясающая природа и отличная компания. Большое спасибо Валентину и Надежде за этот замечательный день!

Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!
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И
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Валентину за невероятный день на Камчатке!

Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро, потрясающие виды и ощущение настоящей дикой природы. Благодаря Валентину нам
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посчастливилось увидеть медведей в их естественной среде — это впечатление останется с нами навсегда.

Отдельное спасибо за атмосферу поездки, интересные рассказы о Камчатке и вкуснейший обед на берегу озера. Всё было организовано спокойно, комфортно и с большим вниманием к деталям.

Если хотите не просто увидеть Камчатку, а по-настоящему почувствовать её красоту и мощь, искренне рекомендую отправиться в путешествие именно с Валентином. Спасибо за незабываемые эмоции!

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Л
Мне кажется-это самая классная экскурсия. С погодой повезло. Гид, просто умничка. Все организованно до мелочей. Продумано и сделано все для отдыхающих. Вернёмся к ним ещё. Советую однозначно!!!
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М
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И это было грандиозное событие! Июнь, межсезонье, погода переменчива, но нам несказанно повезло, и мы
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увидели все потрясающие локации на маршруте. Описать словами сложно, нужно обязательно ехать, немного преодолеть себя и наслаждаться красотой и великолепием природы воочию! И обязательно с Валентином, так как это лучший проводник, который окружит вас заботой, вниманием и расскажет много интересного и удивительного об этом невероятном крае - Камчатке. Бонусом вы получите невероятные эмоции, потрясающие кадры для альбома и будете сыты не только впечатлениями, но и разнообразными угощениями, которые ждут в самом конце пути. Ну а по дороге домой - полное расслабление.

Валентин, благодарим вас за этот чудеснейший день! Лучшего завершения отпуска мы и ожидать не могли! Вернёмся!

С наилучшими пожеланиями, Маша, Наташа и Вова

P.S. Крайне приятно было получить одобрение профессионала на составленный собственными силами маршрут.

Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
Так случилось, что с Валентином мы отправились к Вачкажцу в наш предпоследний день на Камчатке. И
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Т
Хоть мы и приехали в межсезонье, экскурсия нам очень понравилась. Валентин отличный гид, хоть уже лежал снег и местами довольно глубокий, мы дошли до озера и даже смогли добраться до
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водопада Фата невесты. Места очень красивые. У водопада попили чай, было атмосферно, потом покатались на ледянках, а в конце пути Валентин нам организовал обед на природе. Потом поехали греться в термальных источниках, было очень здорово!
Также хочу отметить что Валентин отличный фотограф, увезли с собой незабываемые кадры.
Экскурсию в сопровождении Валентина однозначно рекомендую, не пожалеете!!!

Хоть мы и приехали в межсезонье, экскурсия нам очень понравилась. Валентин отличный гид, хоть уже лежал
Хоть мы и приехали в межсезонье, экскурсия нам очень понравилась. Валентин отличный гид, хоть уже лежал
Хоть мы и приехали в межсезонье, экскурсия нам очень понравилась. Валентин отличный гид, хоть уже лежал
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М
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем на свете. Максимальная безопасность, аккуратное вождение, море впечатлений и самый лучший отдых вам обеспечен. Организация обеда как в ресторане на выезде) Ещё раз спасибо за то, что вы делаете, вы замечательные.
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
Огромное спасибо Валентину и Надежде, отлично организованная экскурсия, приятное общение, чудесные фото, ребята позаботились обо всем
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