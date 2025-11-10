Приглашаем вас отправиться на побережье Авачинского залива, где находится наш знаменитый пляж с чёрным песком.
Вы оцените фактурные пейзажи, ощутите холодное дыхание Тихого океана, насладитесь вином или глинтвейном с камчатскими закусками (включено в стоимость). И узнаете о природных особенностях этого удивительного места.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Зимой вы отдохнёте на берегу океана, увидите бескрайние снежные поля и величественные вулканы. Мы угостим вас горячим глинтвейном и камчатскими закусками. Закутавшись в тёплый плед, вы будете наслаждаться шумом океана и видом на волны
- Летом осмотрите пляж со смотровой площадки на Халактырской скале и попробуете дикую ягоду — шикшу, бруснику, голубику. Сможете босиком прогуляться по берегу, получите магнетический заряд энергии от чёрного песка, а самые смелые окунутся в океан. Белое вино и закуски с камчатским крабом дополнят приятные впечатления
Вы узнаете:
- об особенностях Тихого океана
- происхождении и возрасте Халактырского пляжа, химическом составе его чёрного песка
- извержениях вулканов и природных катаклизмах, флоре и фауне прибрежной территории
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном комфортабельном внедорожнике Nissan Safari. Есть детское кресло. Дорога в одну сторону займёт 1 час
- Ланч и вино включены в стоимость. Пожалуйста, сообщите, если у вас особые гастрономические предпочтения — мы скорректируем меню
- Дополнительные расходы: по желанию ранний выезд со встречей рассвета у океана — 2500 ₽ за группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания в г. Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 325 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию.
