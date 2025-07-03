Е Екатерина Топовые локации Петропавловска-Камчатского читать дальше больше, чем за предыдущую неделю. Гид Валерия рассказывает очень интересно, много знает. Маршрут составлен очень щадяще к людям, с нами была дама, у которой болела нога, но она спокойно, не спеша, под разговоры прошла весь маршрут. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида. Посетили эту экскурсию в июне 2025 года. Если честно, за несколько часов узнали о Петропавловске и о Камчатке в целом

Е Екатерина Топовые локации Петропавловска-Камчатского Очень все супер организовано, спасибо большое за море положительных эмоций 🙌

И Игорь Топовые локации Петропавловска-Камчатского Вовремя, чётко, ясно и по делу. В качестве дополнительных бонусов конфетный магазин и купание (ног) в Авачинском заливе прямо с набережной (был день ВДВ). Машинка, конечно, маловата, но ехать было не далеко.

Именно так нужно знакомиться с городом. Спасибо!

И Игорь Топовые локации Петропавловска-Камчатского Экскурсию проводила Валерия, замечательный экскурсовод. Все было очень позитивно и познавательно. Единственное нашу экскурсию нарушил туман, из-за чего большая часть видов была скрыта белой пеленой и нам не удалось ими насладиться, но такова уж погода Камчатки.

С Сергей Топовые локации Петропавловска-Камчатского Всё прошло замечательно, увидели город и окресные Вулканы, узнали о истории создания, развития и обороны Петропавловск-Камчатский. Проехались по окрестностям и прогулялись пешком по центру, увидели главные памятники и места города.

П Полякова Топовые локации Петропавловска-Камчатского Большое спасибо, Валерии, нашему гиду, что познакомила нас с городом. Провела по окресностям, и местам, познакомила с историей, на которых открывались изумительные виды, сами бы их не нашли.