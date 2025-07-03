Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 400 ₽
16 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Экскурсия для любителей истории и природы: памятники, современные достопримечательности и панорамы вулканов. Удобный транспорт и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июля 2025Посетили эту экскурсию в июне 2025 года. Если честно, за несколько часов узнали о Петропавловске и о Камчатке в целом
- ЕЕкатерина11 августа 2024Очень все супер организовано, спасибо большое за море положительных эмоций 🙌
- ИИгорь2 августа 2024Вовремя, чётко, ясно и по делу. В качестве дополнительных бонусов конфетный магазин и купание (ног) в Авачинском заливе прямо с набережной (был день ВДВ). Машинка, конечно, маловата, но ехать было не далеко.
Именно так нужно знакомиться с городом. Спасибо!
- ИИгорь2 августа 2024Экскурсию проводила Валерия, замечательный экскурсовод. Все было очень позитивно и познавательно. Единственное нашу экскурсию нарушил туман, из-за чего большая часть видов была скрыта белой пеленой и нам не удалось ими насладиться, но такова уж погода Камчатки.
- ССергей14 июля 2024Всё прошло замечательно, увидели город и окресные Вулканы, узнали о истории создания, развития и обороны Петропавловск-Камчатский. Проехались по окрестностям и прогулялись пешком по центру, увидели главные памятники и места города.
- ППолякова13 июля 2024Большое спасибо, Валерии, нашему гиду, что познакомила нас с городом. Провела по окресностям, и местам, познакомила с историей, на которых открывались изумительные виды, сами бы их не нашли.
- ААлина9 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Проводила гид Марина. Очень внимательно отнеслась ко всем просьбам, во всем учитывала личные пожелания и рассказала много интересного про город и саму Камчатку. Рада, что именно Марина встретила в аэропорту и дала составила впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в декабре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 14 250 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2025 год по теме «История и архитектура», 122 ⭐ отзыва, цены от 14250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль