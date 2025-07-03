Мои заказы

Экскурсии Камчатки об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» на Камчатке, цены от 14 250 ₽, скидки до 10%.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
На машине
Джиппинг
9 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
На машине
3 часа
-
10%
39 отзывов
Индивидуальная
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 400 ₽16 000 ₽ за человека
Самые популярные места Камчатки за 1 день
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
На машине
3 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Экскурсия для любителей истории и природы: памятники, современные достопримечательности и панорамы вулканов. Удобный транспорт и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Посетили эту экскурсию в июне 2025 года. Если честно, за несколько часов узнали о Петропавловске и о Камчатке в целом
    читать дальше

    больше, чем за предыдущую неделю. Гид Валерия рассказывает очень интересно, много знает. Маршрут составлен очень щадяще к людям, с нами была дама, у которой болела нога, но она спокойно, не спеша, под разговоры прошла весь маршрут. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида.

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Очень все супер организовано, спасибо большое за море положительных эмоций 🙌
  • И
    Игорь
    2 августа 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Вовремя, чётко, ясно и по делу. В качестве дополнительных бонусов конфетный магазин и купание (ног) в Авачинском заливе прямо с набережной (был день ВДВ). Машинка, конечно, маловата, но ехать было не далеко.
    Именно так нужно знакомиться с городом. Спасибо!
  • И
    Игорь
    2 августа 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Экскурсию проводила Валерия, замечательный экскурсовод. Все было очень позитивно и познавательно. Единственное нашу экскурсию нарушил туман, из-за чего большая часть видов была скрыта белой пеленой и нам не удалось ими насладиться, но такова уж погода Камчатки.
  • С
    Сергей
    14 июля 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Всё прошло замечательно, увидели город и окресные Вулканы, узнали о истории создания, развития и обороны Петропавловск-Камчатский. Проехались по окрестностям и прогулялись пешком по центру, увидели главные памятники и места города.
  • П
    Полякова
    13 июля 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо, Валерии, нашему гиду, что познакомила нас с городом. Провела по окресностям, и местам, познакомила с историей, на которых открывались изумительные виды, сами бы их не нашли.
  • А
    Алина
    9 июня 2024
    Топовые локации Петропавловска-Камчатского
    Огромное спасибо за экскурсию! Проводила гид Марина. Очень внимательно отнеслась ко всем просьбам, во всем учитывала личные пожелания и рассказала много интересного про город и саму Камчатку. Рада, что именно Марина встретила в аэропорту и дала составила впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «История и архитектура»

Сколько стоит экскурсия по Камчатке в декабре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 14 250 до 40 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
