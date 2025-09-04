Мы пересечём Петропавловск-Камчатский и отправимся на его южную оконечность. По пути вы увидите бухту, сопки и следы древнего вулкана.
Узнаете, где стояли береговые пушки, почему ТЭЦ построили именно здесь и как город вырос из военного форпоста.
Узнаете, где стояли береговые пушки, почему ТЭЦ построили именно здесь и как город вырос из военного форпоста.
Описание экскурсии
- Мыс Маячный — крайняя точка города, откуда открываются панорамы океана и Авачинской бухты.
- Красная сопка — высокий берег с видом на город, бухту и Три брата.
- Чёртов палец и чёрные пляжи — вулканическая линия побережья.
- Скалы Три брата — природный символ Петропавловска.
- Петропавловский маяк — единственный в мире с системой линз Френеля, действующий и сегодня.
- Береговые укрепления — остатки оборонительных сооружений с видом на океан.
Вы узнаете:
- Что осталось от древнего вулкана.
- Как возник город и строилась ТЭЦ-1.
- Легенду о Трёх братьях.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла отсутствуют).
- Заберу вас из места проживания в Петропавловске. За дополнительную плату возможен трансфер из других районов (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.), можно обсудить в переписке.
- Общая протяжённость маршрута около 110 км.
- На мысе Маячный необходимо соблюдать осторожность и не подходить к краю обрыва ближе 4–5 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|8000 ₽
|Дети до 12 лет
|5000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо Дмитрию за насыщенную красотами поездку! Узнали много интересных фактов о Камчатке. Было много видовых остановок.
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Очень понравились экскурсия и гид. Рекомендую 😊
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Благодарю Дмитрия за полную впечатлений экскурсию по незабываемым местам Петропавловска-Камчатского! Благодаря ему мы узнали много нового о крае и побывали в уникальных локациях. Очень рекомендуем! Спасибо от нашей семьи!
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С
Спасибо гиду Дмитрию за увлекательную экскурсию. Начав движение, открываются живописные места, а поднявшись на высоту птичьего полета, получаешь неописуемые ощущения от всей прелести Тихого океана
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