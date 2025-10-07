Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование ночного Петропавловска
Романтическая экскурсия ночью: закат над бухтой, вулканы и прогулка по черному песку. История и природа Камчатки в одном туре
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Экскурсия для любителей истории и природы: памятники, современные достопримечательности и панорамы вулканов. Удобный транспорт и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите уникальный Халактырский пляж и сопки с великолепными видами на вулканы и бухту
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 999 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Никольская сопка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в октябре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Никольская сопка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 999 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий на Камчатке на 2025 год по теме «Никольская сопка», 111 ⭐ отзывов, цены от 15999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь