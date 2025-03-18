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С воздуха вам откроются такие виды, которых никогда не найти на земле.



Вы увидите стратовулкан Вилючинский с живописным водопадом, действующий вулкан Мутновский — и его фумарольную активность, вулкан Горелый с бирюзовым озером, чёрный Халактырский пляж, Тихий океан и скалы-кекуры Три Брата. Поверьте, такие впечатления не забываются!