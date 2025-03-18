С воздуха вам откроются такие виды, которых никогда не найти на земле.
Вы увидите стратовулкан Вилючинский с живописным водопадом, действующий вулкан Мутновский — и его фумарольную активность, вулкан Горелый с бирюзовым озером, чёрный Халактырский пляж, Тихий океан и скалы-кекуры Три Брата. Поверьте, такие впечатления не забываются!
Вы увидите стратовулкан Вилючинский с живописным водопадом, действующий вулкан Мутновский — и его фумарольную активность, вулкан Горелый с бирюзовым озером, чёрный Халактырский пляж, Тихий океан и скалы-кекуры Три Брата. Поверьте, такие впечатления не забываются!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вот что вы увидите с высоты:
- Вулкан Вилючинский (высота 2174 м) — потухший стратовулкан с живописным водопадом
- Вулкан Мутновский (высота 2322 м) — действующий щитовой вулкан с фумарольными полями
- Вулкан Горелый (высота 1841 м) с бирюзовым озером в одном из его одиннадцати кратеров
- Кекуры Три брата. Столбообразные скалы, выступающие из воды — своеобразный символ Авачинской бухты
- Халактырский пляж с 20-метровой толщей вулканического песка чёрного цвета, протянувшийся на 50 км
А ещё мы сделаем небольшую посадку в одной из бухт на побережье.
Организационные детали
- Мы полетим на вертолёте Robinson R44
- С вами будет опытный пилот — он же поделится интересной информацией о Камчатке
- Перед полётом мы проведём для вас инструктаж по безопасности
- Полёт доступен для детей старше 12 лет
- Ограничение по весу пассажира — не более 120 кг
- Посадка в одной из бухт во время полёта — на выбор путешественников и соответственно погодным условиям
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 254 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
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