5 часов
Водная прогулка
Поднимаясь над землёй: вертолётная экскурсия на Камчатке
Увидеть множество вулканов и насладиться спа-процедурами в термальной реке
«Мы полетим на вертолёте Robinson R44»
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
244 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Над вулканами Камчатки: вертолётная экскурсия
Подняться в небо, облететь Южную группу вулканов и побережье Тихого океана
«Мы полетим на вертолёте Robinson R44»
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
173 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Водная прогулка
Идём на корюшку
Долететь из Петропавловска-Камчатского к озеру Калыгирь и заняться подлёдной рыбалкой
Начало: По месту проживания в Петропавловске-Камчатском
«На вертолёте мы доберëмся к самым рыбным местам»
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
192 500₽ за всё до 3 чел.
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