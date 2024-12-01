Найдено 3 экскурсии в категории « На вертолёте » на Камчатке, цены от 173 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности На вертолёте 5 часов Водная прогулка Поднимаясь над землёй: вертолётная экскурсия на Камчатке Увидеть множество вулканов и насладиться спа-процедурами в термальной реке «Мы полетим на вертолёте Robinson R44» 244 500 ₽ за всё до 3 чел. На вертолёте 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Над вулканами Камчатки: вертолётная экскурсия Подняться в небо, облететь Южную группу вулканов и побережье Тихого океана «Мы полетим на вертолёте Robinson R44» 173 000 ₽ за всё до 3 чел. На вертолёте 7 часов Водная прогулка Идём на корюшку Долететь из Петропавловска-Камчатского к озеру Калыгирь и заняться подлёдной рыбалкой Начало: По месту проживания в Петропавловске-Камчатском «На вертолёте мы доберëмся к самым рыбным местам» 192 500 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На вертолёте»

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