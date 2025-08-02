На Камчатке, в Южном парке вулканов, путешественники смогут увидеть три величественных вулкана: Горелый, Мутновский и Вилючинский. Треккинг к кратеру вулкана Горелый позволит насладиться бирюзовым озером и активными фумаролами. Путешествие начинается с живописной дороги к Вилючинскому перевалу, где можно встретить местных животных и сделать остановку для фото. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки и включает обед

Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Мы отправимся по живописной дороге к Вилючинскому перевалу — одной из лучших смотровых точек региона. По пути возможны неожиданные встречи: здесь обитают медведи, лисы или суслики-тарбаганы.

На перевале сделаем большую остановку:

отдохнём и полюбуемся панорамой Южного вулканического парка

пофотографируемся у гамул — местных фигур-оберегов, связанных с легендой, которую мы вам расскажем

увидим Мутновский вулкан — возможно, прямо в момент извержения

На очереди — вулкан Горелый. Здесь вас ждёт:

инструктаж и начало треккинга к вершине

подъём на высоту 1831 м

бирюзовое озеро внутри кратера глубиной более 120 м

активные фумаролы — дышащие трещины в теле вулкана

виды на другие вулканы

Темп похода будет комфортным, с остановками на отдых, фото и наблюдение за природой.

Темы, которые обсудим в пути:

история вулканической активности на Камчатке

природные явления полуострова

дикие животные Камчатки — кто обитает в этих краях и когда их можно встретить

Организационные детали