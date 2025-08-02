На Камчатке, в Южном парке вулканов, путешественники смогут увидеть три величественных вулкана: Горелый, Мутновский и Вилючинский. Треккинг к кратеру вулкана Горелый позволит насладиться бирюзовым озером и активными фумаролами.
Путешествие начинается с живописной дороги к Вилючинскому перевалу, где можно встретить местных животных и сделать остановку для фото. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки и включает обед
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные вулканические пейзажи
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🗺️ Комфортный маршрут для всех уровней
- 🍽️ Включён обед
- 👟 Подходит для активных людей
Что можно увидеть
- Вулкан Горелый
- Вулкан Мутновский
- Вулкан Вилючинский
- Вилючинский перевал
Описание экскурсии
Мы отправимся по живописной дороге к Вилючинскому перевалу — одной из лучших смотровых точек региона. По пути возможны неожиданные встречи: здесь обитают медведи, лисы или суслики-тарбаганы.
На перевале сделаем большую остановку:
- отдохнём и полюбуемся панорамой Южного вулканического парка
- пофотографируемся у гамул — местных фигур-оберегов, связанных с легендой, которую мы вам расскажем
- увидим Мутновский вулкан — возможно, прямо в момент извержения
На очереди — вулкан Горелый. Здесь вас ждёт:
- инструктаж и начало треккинга к вершине
- подъём на высоту 1831 м
- бирюзовое озеро внутри кратера глубиной более 120 м
- активные фумаролы — дышащие трещины в теле вулкана
- виды на другие вулканы
Темп похода будет комфортным, с остановками на отдых, фото и наблюдение за природой.
Темы, которые обсудим в пути:
- история вулканической активности на Камчатке
- природные явления полуострова
- дикие животные Камчатки — кто обитает в этих краях и когда их можно встретить
Организационные детали
- В стоимость входит обед. Если у вас есть ограничения по питанию — обязательно сообщите нам заранее
- Дорога в одну сторону занимает 3 часа. Восхождение и спуск — около 5 часов
- Маршрут подходит активным людям с любой подготовкой
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica
- По одежде: обязательны непродуваемая куртка, шапка, перчатки, солнцезащитные очки
- Обувь — с плотной подошвой и фиксирующая голеностоп
- Имейте в виду: погода в горах может значительно отличаться от городской
- С вами буду я или другой опытный гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 06:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|18 000 ₽
|Дети до 12 лет
|18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решилЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
2 авг 2025
Были на Горелом 25.07.2025, на следующий день после приезда. Погода на Камчатке была пасмурная, весь Вилючинский перевал был затянут туманов, видимость практически нулевая. Многие, кто поднимался на горелый видели примерно
М
Мария
11 июл 2025
Отличная прогулка в финале которой вам откроется очень красивое и запоминающееся зрелище!
Гид задавал темп в зависимости от уровня подготовки людей в группе, быстрых притормаживал, медлительных ждал. Всë прошло отлично. Однозначно рекомендую это тур и это место
