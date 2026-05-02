«Огненная четверка» — это 16-часовой «тур-концентрат» по югу Камчатки.
За один день вы подниметесь на вулкан Горелый, пройдете сияющие лавовые пещеры, погуляете по фумарольному полю Дачных источников, сфотографируете водопад «Снежный Барс» и закончите путешествие купанием в диких термальных ваннах.
Мини-группа ≤ 5 чел, два сменных водителя и кольцевая логистика: максимум локаций без гонки и очередей.
Описание трансфер
Узнать Камчатку за один день Вас ждет:
- 4 ключевые локации + 1 «по желанию» в один световой день — ни одна другая программа не даёт такого набора «одним дублем».
- Вулканический калейдоскоп: лунные лавовые поля, кислотно-бирюзовые кратерные озёра Горелого, парящие жерла фумарол и снежно-ледовые купола пещер.
- Три природные зоны за сутки: тундровые равнины, альпийские луга и высокогорное плато.
- Пикник на пару вулкана — яйца и овощи «шеф-повар Мутновка», приготовленные прямо в фумарольном паро-котле.
- «Уютный экстрим»: темп рассчитан, чтобы энергичные успели «выплеснуться», а неспортивные — не перегорели. На точках по 30–40 минут «свободного дыхания» для фото, перекуса и созерцания.
• Финальный релакс в термальных ваннах под открытым небом. Кому подойдет:
Любителям «много всего и сразу», путешествующим коротко.
• Тем, кто хочет прочувствовать Камчатку. Сложность — средняя. Активный набор высоты ≈ 900 м, общий пеший ход ≈ 8 км. Спецподготовка не нужна, но базовая выносливость желательна. Стоимость:
- Взрослые (17+) — 25 000 ₽/чел.
- Дети 12-16 лет — 20 000 ₽/чел.
• Приват-тур только для вашей компании (до 5 человек) — 85 000 ₽/группа Важная информация: Подготовьте:
легкий перекус «на трек», • сменную футболку, • купальник, • полотенце, • солнцезащиту, • паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кратерное озеро и панорама вулкана Горелый (11 конусов)
- Лавовые пещеры
- Фумарольное поле «Дачные источники»
- Водопад «Снежный Барс»
- Термальные источники Паратунки (по запросу)
Что включено
- Трансфер
- Инструктор-проводник
- Трек-палки, хобы, гамаши, дождевики
- Аптечка
- Природные сборы
- Горячий обед, перекус, чай/напитки
Что не входит в цену
- Входной сбор на ООПТ (если введут) - 300 ₽
- Прокат сап-ботинок/резиновых сапог (по погоде) - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский
Завершение: Адрес проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Подготовьте:
- Легкий перекус «на трек»
- Сменную футболку
- Купальник
- Полотенце
- Солнцезащиту
- Паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
