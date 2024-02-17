Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Наша экскурсия подходит как любителям истории, так и тем, кто хочет насладиться красивыми видами.
Программа делится на 3 части: сначала гид познакомит вас с памятниками исторического центра, затем на комфортабельном автомобиле провезёт по современным достопримечательностям. А завершится день на сопке Мишенной, откуда открывается панорама на вулканы и Халактырский пляж.
Программа делится на 3 части: сначала гид познакомит вас с памятниками исторического центра, затем на комфортабельном автомобиле провезёт по современным достопримечательностям. А завершится день на сопке Мишенной, откуда открывается панорама на вулканы и Халактырский пляж.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
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Описание
Что вас ожидает
Знали ли вы, каким образом Пушкин связан с Камчаткой? И почему сюда так и не смог попасть Наполеон? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете на экскурсии. Также гид раскроет малоизвестные факты из истории Петропавловска-Камчатского, о которых не рассказывают в школах. Итак, в этом путешествии вы:
- Посмотрите на памятную часовню на братской могиле защитников города 1854 года и их врагов
- Пройдётесь по одной из первых улиц Петропавловска и изучите её архитектуру
- Поднимитесь на сопку Любви и узнаете подробности из «Юноны и Авось», связанные с Камчаткой
- Побываете на героической батарее и пройдёте по местам боевой славы
- Познакомитесь с эндемиком Камчатки — Каменной берёзой и узнаете, почему она так называется
- Увидите этапы формирования тектоники и рельефа Камчатки на скальном геологическом срезе
- Посетите современные достопримечательности и разберётесь в социально-экономической составляющей жизнедеятельности города и края
- Покорите (это совсем не сложно!) самую высокую точку в черте города — сопку Мишенная, откуда открывается лучший вид на противоположный берег Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский и Осадчий, горизонт Халактырского пляжа и мыс Налычева. Здесь вы сможете сделать отличные фотоснимки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- На сопку Мишенная поднимаемся, если позволяет погода
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию по пути вы можете приобрести чай, кофе и сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 771 туриста
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей по специальности учитель истории, спасатель, а также гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна родилась, выросла и живёт на Камчатке. Очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института он вернулся на малую Родину. Сейчас он работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 6 пассажирских мест и джип повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100 на 6 мест, мы можем работать на 2 машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.
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