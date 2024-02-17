Сергей — ваша команда гидов на Камчатке

Провели экскурсии для 771 туриста

Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей по специальности учитель истории, спасатель, а также гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна родилась, выросла и живёт на Камчатке. Очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института он вернулся на малую Родину. Сейчас он работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 6 пассажирских мест и джип повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100 на 6 мест, мы можем работать на 2 машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.

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