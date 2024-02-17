Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами

Наша экскурсия подходит как любителям истории, так и тем, кто хочет насладиться красивыми видами.

Программа делится на 3 части: сначала гид познакомит вас с памятниками исторического центра, затем на комфортабельном автомобиле провезёт по современным достопримечательностям. А завершится день на сопке Мишенной, откуда открывается панорама на вулканы и Халактырский пляж.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Ближайшие даты:
17
фев
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19
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Описание

Что вас ожидает

Знали ли вы, каким образом Пушкин связан с Камчаткой? И почему сюда так и не смог попасть Наполеон? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете на экскурсии. Также гид раскроет малоизвестные факты из истории Петропавловска-Камчатского, о которых не рассказывают в школах. Итак, в этом путешествии вы:

  • Посмотрите на памятную часовню на братской могиле защитников города 1854 года и их врагов
  • Пройдётесь по одной из первых улиц Петропавловска и изучите её архитектуру
  • Поднимитесь на сопку Любви и узнаете подробности из «Юноны и Авось», связанные с Камчаткой
  • Побываете на героической батарее и пройдёте по местам боевой славы
  • Познакомитесь с эндемиком Камчатки — Каменной берёзой и узнаете, почему она так называется
  • Увидите этапы формирования тектоники и рельефа Камчатки на скальном геологическом срезе
  • Посетите современные достопримечательности и разберётесь в социально-экономической составляющей жизнедеятельности города и края
  • Покорите (это совсем не сложно!) самую высокую точку в черте города — сопку Мишенная, откуда открывается лучший вид на противоположный берег Авачинской бухты, вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский и Осадчий, горизонт Халактырского пляжа и мыс Налычева. Здесь вы сможете сделать отличные фотоснимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • На сопку Мишенная поднимаемся, если позволяет погода
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию по пути вы можете приобрести чай, кофе и сувениры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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