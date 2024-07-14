1 чел.
По популярности
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия на Дачные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам и воскресеньям в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
20 июля в 09:00
16 000₽ за человека
22 часа
Индивидуальная
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
17 июля в 07:00
21 июля в 07:00
32 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вулкан Горелый: «40.000 лет спустя»
Начало: Ленинградская улица, 87, Петропавловск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 июля в 08:30
38 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Горелый вулкан»
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