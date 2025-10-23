читать дальше

рассказал про край, ответил вообще на все вопросы, которые у группы только возникли. Так что мы ни одной минуты не скучали, узнали много интересного.



Отдельно расскажу про происшествие во время экскурсии: на прогулке одна из туристок не справилась с физической нагрузкой, и ей стало плохо с сердцем, понадобился срочно врач. Алексей сделал все возможное, чтобы женщину оперативно довезти до скорой, которая не смогла приехать непосредственно к заповеднику по каким-то причинам. В итоге все обошлось, все живы-здоровы.

Остальным участникам экскурсии команда вернула часть суммы в качестве компенсации.

Считаю, ребята очень профессиональные и супер адекватные, большое спасибо!

Брала у этих же организаторов тур с восхождением на Горелый - там вообще все без нареканий, прекрасно провели время.



В общем, однозначно советую тур. И впечатлений положительных море обеспечено, и позаботиться о вас тоже смогут, в случае чего. Уж точно не бросят и сделают все возможное, чтобы вы остались довольны❤️