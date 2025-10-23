Мини-долина гейзеров на Камчатке - это удивительное место, где встречаются величественные вулканы и дикие термальные воды. Путешествие начинается с живописной долины реки Паратунка и ведет к Вилючинскому вулкану.
Участники поднимутся на перевал с потрясающим видом на вулканы, посетят фумарольные площадки и искупаются в термальных источниках. Завершится экскурсия у горного водопада Снежный барс. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию
Участники поднимутся на перевал с потрясающим видом на вулканы, посетят фумарольные площадки и искупаются в термальных источниках. Завершится экскурсия у горного водопада Снежный барс. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Величественные вулканы
- 💦 Горячие термальные источники
- 📸 Потрясающие виды и фото
- 🏞️ Живописные природные ландшафты
- 🌿 Энергия дикой природы
Что можно увидеть
- Вилючинский вулкан
- Малая долина гейзеров
- Мутновский вулкан
- Снежный барс
Описание экскурсии
- Мы отправимся в путешествие по живописной долине реки Паратунка к Вилючинскому вулкану и Малой долине гейзеров
- Поднимемся на перевал, с которого открывается потрясающий вид на вулканы, и зарядимся их энергетикой
- Посетим смотровую площадку и сделаем много ярких фото
- Проедем к подножью Мутновского вулкана — мини-долине гейзеров, погуляем по фумарольным площадкам, почувствуем горячее дыхание земли
- Искупаемся в диких термальных источниках
- Пообедаем в живописном месте
- Зафиналим маршрут у мощного горного водопада Снежный барс
- По пути поговорим об образовании и строении вулканов, их хранителях и древних духах, а также об особенностях жизненного цикла тихоокеанских лососей
Примерный тайминг экскурсии:
6:30 — выезд от вашего места проживания
8:30 — смотровая площадка на Вилючинском перевале
10:00 — смотровая площадка на вулкан Горелый и вулкан Мутновский
11:00 — Мутновская геотермальная электростанция
12:00 — мини-долина гейзеров
14:00 — купание в диких термальных источниках
15:00 — обед
17:00 — водопад Снежный барс
18:00–19:00 — возвращение к месту проживания
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser, Nissan Safari, Mitsubishi Pajero или Mitsubishi Delica. Детского кресла нет
- В стоимость включены трансфер от вашего отеля и обратно, сытный пикник в камчатском стиле, аренда треккинговых палок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Паратунской курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 111 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kirill
23 окт 2025
Очень полезная и нужная поезда, Алексей ни куда не спешил и ждал всю нашу группу. Учитывая что мы новички в этом деле!
Все подробно рассказал показал, очень запомниться обед на берегу реки, термо бассейны и суперские эмоции и настроение! Учитывая нашу подготовку мы справились и дошли до гейзеров. Всем рекомендую эту программу!
Все подробно рассказал показал, очень запомниться обед на берегу реки, термо бассейны и суперские эмоции и настроение! Учитывая нашу подготовку мы справились и дошли до гейзеров. Всем рекомендую эту программу!
М
Мария
12 сен 2025
Это было великолепно!
Алексей
Ответ организатора:
Мария, огромное спасибо за отзыв) Мы с командой стараемся, чтобы только так и было 👍
Е
Елизавета
28 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, место просто безумно живописное!
Все время не покидало ощущение, что природа, как с картинки. Парк однозначно стоит посетить, оно того стоит:)
Экскурсию проводил гид Алексей. Он ооочень много интересного
Все время не покидало ощущение, что природа, как с картинки. Парк однозначно стоит посетить, оно того стоит:)
Экскурсию проводил гид Алексей. Он ооочень много интересного
Алексей
Ответ организатора:
Елизавета, огромное спасибо за подробный отзыв и рекомендацию ❤️ Малая долина гейзеров действительно одно из живописнейших мест, причем в любую
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Поездка к Малкинским термальным источникам
Откройте для себя волшебство Камчатки, погрузитесь в мир гор, скал и лечебных термальных источников
Начало: Город Петропавловск Камчатский
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
На джипе к Малой долине гейзеров
Исследовать огненную землю Камчатки и полюбоваться вулканами
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 янв в 07:00
17 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
53 334 ₽ за всё до 4 чел.