Дыхание огненной земли: Малая долина гейзеров

Откройте для себя Малую долину гейзеров на Камчатке! Величественные вулканы, горячие источники и водопады ждут вас в этом однодневном приключении
Мини-долина гейзеров на Камчатке - это удивительное место, где встречаются величественные вулканы и дикие термальные воды. Путешествие начинается с живописной долины реки Паратунка и ведет к Вилючинскому вулкану.

Участники поднимутся на перевал с потрясающим видом на вулканы, посетят фумарольные площадки и искупаются в термальных источниках. Завершится экскурсия у горного водопада Снежный барс. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Величественные вулканы
  • 💦 Горячие термальные источники
  • 📸 Потрясающие виды и фото
  • 🏞️ Живописные природные ландшафты
  • 🌿 Энергия дикой природы
Дыхание огненной земли: Малая долина гейзеров

Что можно увидеть

  • Вилючинский вулкан
  • Малая долина гейзеров
  • Мутновский вулкан
  • Снежный барс

Описание экскурсии

  • Мы отправимся в путешествие по живописной долине реки Паратунка к Вилючинскому вулкану и Малой долине гейзеров
  • Поднимемся на перевал, с которого открывается потрясающий вид на вулканы, и зарядимся их энергетикой
  • Посетим смотровую площадку и сделаем много ярких фото
  • Проедем к подножью Мутновского вулкана — мини-долине гейзеров, погуляем по фумарольным площадкам, почувствуем горячее дыхание земли
  • Искупаемся в диких термальных источниках
  • Пообедаем в живописном месте
  • Зафиналим маршрут у мощного горного водопада Снежный барс
  • По пути поговорим об образовании и строении вулканов, их хранителях и древних духах, а также об особенностях жизненного цикла тихоокеанских лососей

Примерный тайминг экскурсии:

6:30 — выезд от вашего места проживания
8:30 — смотровая площадка на Вилючинском перевале
10:00 — смотровая площадка на вулкан Горелый и вулкан Мутновский
11:00 — Мутновская геотермальная электростанция
12:00 — мини-долина гейзеров
14:00 — купание в диких термальных источниках
15:00 — обед
17:00 — водопад Снежный барс
18:00–19:00 — возвращение к месту проживания

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser, Nissan Safari, Mitsubishi Pajero или Mitsubishi Delica. Детского кресла нет
  • В стоимость включены трансфер от вашего отеля и обратно, сытный пикник в камчатском стиле, аренда треккинговых палок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Паратунской курортной зоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 111 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kirill
23 окт 2025
Очень полезная и нужная поезда, Алексей ни куда не спешил и ждал всю нашу группу. Учитывая что мы новички в этом деле!
Все подробно рассказал показал, очень запомниться обед на берегу реки, термо бассейны и суперские эмоции и настроение! Учитывая нашу подготовку мы справились и дошли до гейзеров. Всем рекомендую эту программу!
М
Мария
12 сен 2025
Это было великолепно!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Мария, огромное спасибо за отзыв) Мы с командой стараемся, чтобы только так и было 👍
Е
Елизавета
28 авг 2025
Экскурсия прошла отлично, место просто безумно живописное!
Все время не покидало ощущение, что природа, как с картинки. Парк однозначно стоит посетить, оно того стоит:)
Экскурсию проводил гид Алексей. Он ооочень много интересного
читать дальше

рассказал про край, ответил вообще на все вопросы, которые у группы только возникли. Так что мы ни одной минуты не скучали, узнали много интересного.

Отдельно расскажу про происшествие во время экскурсии: на прогулке одна из туристок не справилась с физической нагрузкой, и ей стало плохо с сердцем, понадобился срочно врач. Алексей сделал все возможное, чтобы женщину оперативно довезти до скорой, которая не смогла приехать непосредственно к заповеднику по каким-то причинам. В итоге все обошлось, все живы-здоровы.
Остальным участникам экскурсии команда вернула часть суммы в качестве компенсации.
Считаю, ребята очень профессиональные и супер адекватные, большое спасибо!
Брала у этих же организаторов тур с восхождением на Горелый - там вообще все без нареканий, прекрасно провели время.

В общем, однозначно советую тур. И впечатлений положительных море обеспечено, и позаботиться о вас тоже смогут, в случае чего. Уж точно не бросят и сделают все возможное, чтобы вы остались довольны❤️

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Елизавета, огромное спасибо за подробный отзыв и рекомендацию ❤️ Малая долина гейзеров действительно одно из живописнейших мест, причем в любую
читать дальше

погоду.

Мы с командой постоянно работаем над качеством наших экскурсий и стараемся построить маршрут так, чтобы каждый с ним справился. Поэтому также хочу обратиться к путешественникам, которые будут знакомиться с отзывами счастливчиков, которым уже удалось побывать на Камчатке и наполниться «вулканической» силой нашего край)

Практически все экскурсии проходят в горах, на том или ином удалении от города. В частности, Малая Долина гейзеров маршрут не сложный, но удален от населённого пункта на 2,5-3,5 часа в зависимости от состояния проезжей части (грунтовая дорога). Если у вас есть проблемы со здоровьем, огромная просьба тщательнее подходить к выбору экскурсий. Буду рад вам в этом помочь 🤝

Елизавета, еще раз, огромное спасибо, что доверили мне свое путешествие ❤️

