Нельзя побывать на Камчатке и не увидеть вблизи Тихий океан! Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска. Погуляем по черному вулканическому песку и полюбуемся волнами, разбивающимися о берег. А еще это идеальное место, чтобы продегустировать бутерброды с местной красной рыбой, которые я заранее для вас приготовлю.
О Мишенной сопке можно сказать просто: «Мне сверху видно все!». Это главная смотровая площадка Петропавловска-Камчатского, с которой открывается шикарный вид на вулканы, бухту и город. В завершение мы посетим 100-метровую Никольскую сопку, переходящую в благоустроенную набережную. Я покажу вам украшающие ее арт-объекты, макеты вулканов и стенды с интересными историческими фактами.
Транспорт и перекус включены в стоимость.