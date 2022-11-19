Приглашаю в комфортное несложное путешествие по самым популярным достопримечательностям Камчатки! Вы побываете на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения, подниметесь на Мишенную сопку и погуляете по благоустроенной набережной. Посмотрите со 100-метровой высоты на вулканы и, надеюсь, запомните этот день надолго.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Халактырский пляж

Нельзя побывать на Камчатке и не увидеть вблизи Тихий океан! Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска. Погуляем по черному вулканическому песку и полюбуемся волнами, разбивающимися о берег. А еще это идеальное место, чтобы продегустировать бутерброды с местной красной рыбой, которые я заранее для вас приготовлю.

Сопки Мишенная и Никольская

О Мишенной сопке можно сказать просто: «Мне сверху видно все!». Это главная смотровая площадка Петропавловска-Камчатского, с которой открывается шикарный вид на вулканы, бухту и город. В завершение мы посетим 100-метровую Никольскую сопку, переходящую в благоустроенную набережную. Я покажу вам украшающие ее арт-объекты, макеты вулканов и стенды с интересными историческими фактами.

Организационные детали

Транспорт и перекус включены в стоимость.