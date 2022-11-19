Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского

Халактырский пляж, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю в комфортное несложное путешествие по самым популярным достопримечательностям Камчатки! Вы побываете на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения, подниметесь на Мишенную сопку и погуляете по благоустроенной набережной. Посмотрите со 100-метровой высоты на вулканы и, надеюсь, запомните этот день надолго.
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
Топ-места в окрестностях Петропавловска-Камчатского
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Описание

Что вас ожидает

Халактырский пляж

Нельзя побывать на Камчатке и не увидеть вблизи Тихий океан! Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска. Погуляем по черному вулканическому песку и полюбуемся волнами, разбивающимися о берег. А еще это идеальное место, чтобы продегустировать бутерброды с местной красной рыбой, которые я заранее для вас приготовлю.

Сопки Мишенная и Никольская

О Мишенной сопке можно сказать просто: «Мне сверху видно все!». Это главная смотровая площадка Петропавловска-Камчатского, с которой открывается шикарный вид на вулканы, бухту и город. В завершение мы посетим 100-метровую Никольскую сопку, переходящую в благоустроенную набережную. Я покажу вам украшающие ее арт-объекты, макеты вулканов и стенды с интересными историческими фактами.

Организационные детали

Транспорт и перекус включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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