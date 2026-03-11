Лучшее время для посещения Камчатки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя в мае еще может быть прохладно, а в сентябре начинаются дожди. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать более суровые погодные условия и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Халактырский пляж
Мишенная сопка
Никольская сопка
Набережная Петропавловска-Камчатского
Описание экскурсии
Халактырский пляж
Нельзя побывать на Камчатке и не увидеть вблизи Тихий океан! Мы отправимся на знаменитый Халактырский пляж, расположенный неподалеку от Петропавловска. Погуляем по черному вулканическому песку и полюбуемся волнами, разбивающимися о берег. А еще это идеальное место, чтобы продегустировать бутерброды с местной красной рыбой, которые я заранее для вас приготовлю.
Сопки Мишенная и Никольская
О Мишенной сопке можно сказать просто: «Мне сверху видно все!». Это главная смотровая площадка Петропавловска-Камчатского, с которой открывается шикарный вид на вулканы, бухту и город. В завершение мы посетим 100-метровую Никольскую сопку, переходящую в благоустроенную набережную. Я покажу вам украшающие ее арт-объекты, макеты вулканов и стенды с интересными историческими фактами.
Организационные детали
Транспорт и перекус включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Я первый раз на Камчатке, и нам очень повезло с погодой в этот день. Небо прояснилось буквально на полдня и позволило увидеть во всей красе домашние вулканы, Авачинскую бухту, Тихий океан. Маршрут пришлось адаптировать из-за сложных снежных условий. Но эмоций океан! Спасибо!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние слова! 😊 Как здорово, что погода подарила нам это окно — полдня ясного неба, читать дальшеуменьшить
чтобы показать вам домашние вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан во всей красе. Я очень рад, что даже адаптированный маршрут из-за снежных условий не помешал, а наоборот — добавил приключения. А эмоции океан — это главное, ради чего мы здесь. Спасибо, что доверились мне! Буду рад видеть вас снова 🙌
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Б
Боярский
Спасибо Ивану за то, что фактически спас мой отпуск! Рекомендую 👍
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Александр
Были на экскурсии с семьей-очень понравилось. Проехали все интересные места Петропавловска-Камчатского, узнали много интересного. Особое спасибо гиду-веселый, всю дорогу беседовали! Мы довольны.
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Очень рад, что вам и вашей семье понравилась экскурсия. Я всегда стараюсь, читать дальшеуменьшить
чтобы дорога была не просто перемещением, а интересным разговором — особенно приятно, когда это отмечают. Показать все самые интересные места Петропавловска-Камчатского и рассказать о них с душой — это моя любовь. Спасибо, что доверились мне! Буду рад видеть вас снова 🙌
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Е
Елена
Экскурсия прошла хорошо, Максим показал основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского, рассказал много познавательного и интересного о Камчатке. Обязательно вернемся,чтобы посмотреть новые места.
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Очень рад, что вам понравилась экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Для меня важно не читать дальшеуменьшить
просто показать достопримечательности, но и рассказать о Камчатке так, чтобы захотелось вернуться. И я очень рад, что у нас это получилось! Буду ждать вас снова — покажу новые места, которых на полуострове ещё очень много 🙌
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Ирина
Максим прекрасный собеседник! Очень вкусный чай и бутерброды:О) Маршрут составлен удобно. Места и виды просто бомбические! Спасибо большое за отличное время препровождение!!!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние слова! 😊 Мне особенно приятно, что вы оценили не только места и виды, но читать дальшеуменьшить
и наши беседы — для меня это так же важно, как и красивые локации. А чай с бутербродами — это моя маленькая традиция, которая создаёт уют. Очень рад, что маршрут показался вам удобным, а виды — бомбическими! Спасибо, что выбрали меня. Буду рад видеть вас снова 🙌
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И
Ирина
Всё прошло отлично. Спасибо.
Максим
Ответ организатора:
Спасибо! 🥰 Рад, что всё понравилось. Приезжайте ещё! 😊
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