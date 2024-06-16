Это будет небольшое этноприключение, где вы почувствуете Камчатку изнутри — увидите, как жили в суровом северном крае, какие чувства выражали через танцы, какие легенды слагали и как собирались в яранге вокруг костра, чтобы согреться горячим чаем. А ещё вы отведаете горячей шурпы и прокатитесь на собачьей упряжке. Закончите день в расслабляющих термальных источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По дороге в этнодеревню я покажу вам «домашние» вулканы и расскажу об истории освоения Камчатки.
- При желании мы заедем к памятнику «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать фото.
- В этнодеревне вы увидите жилища осёдлых и кочевых коряков, а также их транспорт — нарты и собачьи упряжки.
- В импровизированном концертном зале посмотрите на шкуры диких животных и орудия охоты.
- Поучаствуете в мастер-классе по национальным танцам.
- Сфотографируетесь в традиционной одежде коряков.
- В яранге у костра попьёте горячий чай с лепёшками и послушаете истории и легенды о крае.
- Попробуете шурпу из оленины, посетите питомник ездовых собак и научитесь управлять собачьей упряжкой.
- А после отправитесь к термальным источникам, на расположенную рядом базу отдыха. К вашим услугам будут комфортные раздевалки, кафе, горячие ванны, бассейн и холодная купель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Nissan X-Trail, услуги гида, обед, посещение этнодеревни.
- Дополнительно оплачивается купание в термальном бассейне — 500 руб. /чел.
- Продолжительность экскурсии — 5-6 часов. Из них 1,5 часа вы проведёт в дороге, около 3 часов — в этнодеревне и около 1 часа — в термальных источниках.
- Катание на собачьих упряжках возможно только при наличии снежного покрова. К катанию не допускаются беременные женщины, дети до 5 лет и люди, испытывающие проблемы со спиной.
- За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания — Елизово, Паратунка, Термальный и т. д. Подробности в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».Задать вопрос
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