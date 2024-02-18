Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель
Мне хочется, чтобы вы сразу почувствовали себя как дома.
Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского и Елизово.
Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского и Елизово.
Ближайшие даты:
18
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19
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20
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фев
22
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Описание
Что вас ожидает
По прибытию в аэропорт вам не придётся искать такси! Я встречу вас с табличкой около зоны прилёта, помогу погрузить багаж и на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica доставлю по указанному адресу.
По пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов, узнаете, почему их называют домашними. Мы остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов.
Также я расскажу вам о камчатском суровом климате, землетрясениях и вулканах, растительном и животном мире.
Организационные детали
- Поедем на 5-местном автомобиле Mitsubishi Delica
- Стоимость трансфера указана из расчёта поездки до локаций в черте городов Елизово, Петропавловск-Камчатский и баз отдыха Паратунка. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
- При бронировании укажите, пожалуйста, ФИО, номер рейса и время прибытия
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид на Камчатке
Привет! 👋 Меня зовут Евгений, давно живу на Камчатке, и очень рад, что оказался именно тут, прожил большую часть жизни в этом потрясающем месте. Много путешествую по нашему краю, люблю делиться невероятными красотами полуострова. Для этого обучился на гида-экскурсовода, показываю и рассказываю о нашем удивительном, суровом и в то же время восхитительном крае! Камчатка — она такая разная!
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