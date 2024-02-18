Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Индивидуальный трансфер на Камчатке

Увидеть вулканы и сделать фото с надписью «Здесь начинается Россия» по пути из аэропорта в отель

Мне хочется, чтобы вы сразу почувствовали себя как дома.

Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского и Елизово.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
24
фев
25
фев
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Описание

Что вас ожидает

По прибытию в аэропорт вам не придётся искать такси! Я встречу вас с табличкой около зоны прилёта, помогу погрузить багаж и на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica доставлю по указанному адресу.

По пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов, узнаете, почему их называют домашними. Мы остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов.

Также я расскажу вам о камчатском суровом климате, землетрясениях и вулканах, растительном и животном мире.

Организационные детали

  • Поедем на 5-местном автомобиле Mitsubishi Delica
  • Стоимость трансфера указана из расчёта поездки до локаций в черте городов Елизово, Петропавловск-Камчатский и баз отдыха Паратунка. Дополнительный пробег оплачивается отдельно и по запросу.
  • При бронировании укажите, пожалуйста, ФИО, номер рейса и время прибытия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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