Мне хочется, чтобы вы сразу почувствовали себя как дома. Встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле, дождусь вне зависимости от задержек рейса, помогу с багажом и отвезу в любую точку Петропавловска-Камчатского и Елизово.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за всё до 5 чел.

Описание

Что вас ожидает

По прибытию в аэропорт вам не придётся искать такси! Я встречу вас с табличкой около зоны прилёта, помогу погрузить багаж и на комфортабельном микроавтобусе Mitsubishi Delica доставлю по указанному адресу.

По пути вы увидите Авачинско-Корякскую группу вулканов, узнаете, почему их называют домашними. Мы остановимся у скульптурной композиции «Медведи» с надписью «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне многочисленных гор и вулканов.

Также я расскажу вам о камчатском суровом климате, землетрясениях и вулканах, растительном и животном мире.

Организационные детали