Камчатка: трансфер из аэропорта

Добраться с комфортом до Петропавловска-Камчатского, Елизова или Паратунки
Я встречу вас в аэропорту вне зависимости от задержки рейса. Помогу с багажом и безопасно доставлю до места проживания. Маршрут пройдёт по загородной трассе мимо домашних вулканов. Мы сможем сделать остановки для фото. Задержимся у памятника медведям. А по дороге я расскажу о вулканах, знаковых местах и локациях, которые стоит посетить.
5
1 отзыв
Камчатка: трансфер из аэропорта
Камчатка: трансфер из аэропорта
Камчатка: трансфер из аэропорта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Вы с комфортом доберётесь до отеля, сделаете памятные фотографии на фоне вулканов и получите рекомендации от гида по планированию путешествия по Камчатке.

Организационные детали

  • Поездка проходит на полноприводном автомобиле Nissan X-Trail, без багажника на крыше. Детского сиденья нет.
  • При бронировании укажите, пожалуйста, номер рейса

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 апр 2024
Спасибо Дмитрию за ознакомительный маршрут из аэропорта до города. Пасмурная погода не помешала насладиться городом и его знаковыми местами.

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