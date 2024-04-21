Я встречу вас в аэропорту вне зависимости от задержки рейса. Помогу с багажом и безопасно доставлю до места проживания. Маршрут пройдёт по загородной трассе мимо домашних вулканов. Мы сможем сделать остановки для фото. Задержимся у памятника медведям. А по дороге я расскажу о вулканах, знаковых местах и локациях, которые стоит посетить.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Вы с комфортом доберётесь до отеля, сделаете памятные фотографии на фоне вулканов и получите рекомендации от гида по планированию путешествия по Камчатке.
Организационные детали
- Поездка проходит на полноприводном автомобиле Nissan X-Trail, без багажника на крыше. Детского сиденья нет.
- При бронировании укажите, пожалуйста, номер рейса
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
21 апр 2024
Спасибо Дмитрию за ознакомительный маршрут из аэропорта до города. Пасмурная погода не помешала насладиться городом и его знаковыми местами.
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