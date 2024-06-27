Начать знакомство с Камчатским краем можно по-разному.
Самым удобным из всех станет индивидуальный трансфер из аэропорта — это ваш комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель встретит вас с именной табличкой в зале прилёта, поможет с багажом и привезёт в пункт назначения за фиксированную цену. Никаких неприятных сюрпризов!
Самым удобным из всех станет индивидуальный трансфер из аэропорта — это ваш комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель встретит вас с именной табличкой в зале прилёта, поможет с багажом и привезёт в пункт назначения за фиксированную цену. Никаких неприятных сюрпризов!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Водитель встретит вас в аэропорту на комфортабельном микроавтобусе, дождётся вне зависимости от задержек рейса, поможет с багажом и безопасно доставит в Усть-Большерецк. По пути можно заехать в п. Сокоч и отведать легендарных камчатских пирожков, а также сделать невероятные фотографии на фоне гор и вулканов, рек и озёр. По дороге вы услышите рассказы о местных достопримечательностях, суровом климате и удивительной природе Камчатки.
Организационные детали
- При бронировании укажите номер рейса, дату и камчатское время прилёта
- Передвигаться будем на микроавтобусе Mitsubishi Delica (до 5 посадочных мест). Детских кресел нет
- Автомобиль оборудован экспедиционным багажником, за дополнительную плату могу предоставить прицеп
- Обязательно укажите, сколько багажных мест вам потребуется
- Стоимость трансфера указана из расчета поездки до п. Усть-Большерецк, турбаз или рыболовных баз в черте посёлка. Дополнительный пробег оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид на Камчатке
Привет! 👋 Меня зовут Евгений, давно живу на Камчатке, и очень рад, что оказался именно тут, прожил большую часть жизни в этом потрясающем месте. Много путешествую по нашему краю, люблю делиться невероятными красотами полуострова. Для этого обучился на гида-экскурсовода, показываю и рассказываю о нашем удивительном, суровом и в то же время восхитительном крае! Камчатка — она такая разная!Задать вопрос
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