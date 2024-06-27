Евгений — ваш гид на Камчатке

Привет! 👋 Меня зовут Евгений, давно живу на Камчатке, и очень рад, что оказался именно тут, прожил большую часть жизни в этом потрясающем месте. Много путешествую по нашему краю, люблю делиться невероятными красотами полуострова. Для этого обучился на гида-экскурсовода, показываю и рассказываю о нашем удивительном, суровом и в то же время восхитительном крае! Камчатка — она такая разная!