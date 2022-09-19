Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:
Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.
Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».
Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.
Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.