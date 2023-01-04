Вас ждет прогулка по Халактырскому пляжу с его уникальным черным песком, восхождение на Сопку Мишенную с непревзойденным
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Удивительные панорамные виды
- 🏖 Прогулка по черному вулканическому песку
- 🚶♂️ Легкий и живописный маршрут
- 🍣 Перекус с красной рыбой включен
- 🌅 Возможность встретить рассвет на берегу океана
- 🏕 Возможность ночевки в палатке
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сопка Мишенная
- Сопка Никольская
- Халактырский пляж
Описание экскурсии
Невероятная Камчатка
Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:
Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.
Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».
Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.
Кому подойдет поездка
Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Часть пути к пляжу проходит по грунтовой дороге
- Я приготовлю перекус с красной рыбой (без дополнительной оплаты)
- По запросу я могу провести экскурсию в двухдневном формате, с ночевкой в палатке на берегу океана. Цену и детали уточняйте в личном сообщении. Также можем встретить рассвет на берегу океана с травяным чаем и бутербродами (и по желанию с бокалам шампанского)
- За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Из зимних путешествий понравился Байкал.
Волею судьбы в этот Новый год попали на Камчатку.
Из за ограниченности во времени выбрали тур "3 в 1