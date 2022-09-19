Самые популярные места Камчатки за 1 день

Халактырский пляж, термальные источники, сопки Мишенная и Никольская на авто-пешеходной экскурсии

5
4 отзыва
Приглашаю в несложное и очень живописное путешествие по окрестностям Петропавловска-Камчатского.

Вы погуляете по Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком и зарядитесь энергией Тихого океана. Подниметесь на сопки с завораживающими видами. А я сделаю всё, чтобы наша встреча прошла душевно и комфортно.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Невероятная Камчатка

Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».

Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

Кому подойдет поездка

Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Часть пути к пляжу проходит по грунтовой дороге.
  • Я приготовлю перекус с красной рыбой (без дополнительной оплаты)
  • По запросу я могу провести экскурсию в двухдневном формате, с ночевкой в палатке на берегу океана. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
19 сен 2022
Ивану большое спасибо за проведенную экскурсию! Все было на высшем уровне. Посмотрели на океан, незабываемые впечатления, посетили смотровые от которых дух захватывает! Обязательно вернёмся сюда ещё раз!
Евгений
11 сен 2022
Замечательный гид и отличный знаток своего региона. Иван, спасибо за прекрасно проведённую экскурсию. Без напряга, в доброжелательной обстановке и с комфортом Иван покажет вам знаковые места города Петропавловска-Камчатский и его окрестностей.
Халатырский пляж и Тихий океан - это правда волшебное место силы!
И
28 авг 2022
Отлично прогулялись, все понравилось. Гид - очень доброжелательный молодой человек, приятно провели время.
В
21 авг 2022
Очень приятный приветливый молодой человек, поделился хорошим настроением и рассказами о городе и регионе. Все на пятерку, Информации можно было бы немного больше. Как поездка с хорошим знакомым.

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