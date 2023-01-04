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Самые популярные места Камчатки за 1 день

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет самые живописные уголки Камчатки всего за один день.

Вас ждет прогулка по Халактырскому пляжу с его уникальным черным песком, восхождение на Сопку Мишенную с непревзойденным
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видом на окрестности и знакомство с Сопкой Никольской, известной своей историей и красотой. Это путешествие станет настоящим приключением, позволяющим по-новому взглянуть на природу Камчатки.

Включен транспорт и перекус с красной рыбой, а также возможность устроить двухдневный тур с ночевкой на берегу океана

5
42 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Удивительные панорамные виды
  • 🏖 Прогулка по черному вулканическому песку
  • 🚶‍♂️ Легкий и живописный маршрут
  • 🍣 Перекус с красной рыбой включен
  • 🌅 Возможность встретить рассвет на берегу океана
  • 🏕 Возможность ночевки в палатке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние и осенние месяцы идеально подходят для этой экскурсии. В это время природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и наслаждения видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день
Самые популярные места Камчатки за 1 день

Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Сопка Никольская
  • Халактырский пляж

Описание экскурсии

Невероятная Камчатка

Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».

Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

Кому подойдет поездка

Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Часть пути к пляжу проходит по грунтовой дороге
  • Я приготовлю перекус с красной рыбой (без дополнительной оплаты)
  • По запросу я могу провести экскурсию в двухдневном формате, с ночевкой в палатке на берегу океана. Цену и детали уточняйте в личном сообщении. Также можем встретить рассвет на берегу океана с травяным чаем и бутербродами (и по желанию с бокалам шампанского)
  • За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 649 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
1
2
1
Андрей
Путешевстуем много всей семьей:Китай,Болгария,Вьетнам,Тунис,Кипр, но это все летний туризм.
Из зимних путешествий понравился Байкал.
Волею судьбы в этот Новый год попали на Камчатку.
Из за ограниченности во времени выбрали тур "3 в 1
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"и не пожалели!
Рассказ Ивана про историю русской батареи середины 19-го века погрузил в то нелегкое для Российской Империи время(мемориал на сопке Никольская).
Смотровая площадка с видом на город Петропавлоск с высоты более 380 метров впечатлила(сопка Мишенная).
Потряс своей мощью и великолепием Тихий Океан.. он только в названии Тихий,на самом деле очень сильный,мощный предстал перед нами во всей своей красе!
Иван,как будто старый приятель,с которым не виделись какое то время,спешил рассказать,что же произошло на Камчатке за все это время,основательно и непринужденно поведал нам о том чем жила и чем живет Камчатка сейчас!
Нам очень понравилось эта экскурсия,буду обязательно рекомендовать своим друзьям и знакомым!
Летом планируем посетить Камчатку еще раз,обязательно воспользуемся услугами Ивана. Большое спасибо за экскурсию!

Путешевстуем много всей семьей:Китай,Болгария,Вьетнам,Тунис,Кипр, но это все летний туризм.
Путешевстуем много всей семьей:Китай,Болгария,Вьетнам,Тунис,Кипр, но это все летний туризм.
Путешевстуем много всей семьей:Китай,Болгария,Вьетнам,Тунис,Кипр, но это все летний туризм.
Путешевстуем много всей семьей:Китай,Болгария,Вьетнам,Тунис,Кипр, но это все летний туризм.
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Андрей
Спасибо Ивану за прекрасную организацию отдыха и насыщенную экскурсионную программу. Отправлял своих детей в короткое путешествие по Камчатке, Иван встретил их в аэропорту и сразу отправил знакомится с красотами Камчатки
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на снегоходах, при этом обеспечил всем необходимым(одежда, очки). По окончанию довез до отеля. На след день продолжилось знакомство с Камчаткой, дети увидели Тихий океан, черный пляж, полюбовались прекрасными видами с лучших смотровых площадок и искупались в горячих источниках. Жаль, что было очень мало времени. Обязательно вернёмся. Рекомендую всем!

Спасибо Ивану за прекрасную организацию отдыха и насыщенную экскурсионную программу. Отправлял своих детей в короткое путешествие
Спасибо Ивану за прекрасную организацию отдыха и насыщенную экскурсионную программу. Отправлял своих детей в короткое путешествие
Спасибо Ивану за прекрасную организацию отдыха и насыщенную экскурсионную программу. Отправлял своих детей в короткое путешествие
Спасибо Ивану за прекрасную организацию отдыха и насыщенную экскурсионную программу. Отправлял своих детей в короткое путешествие
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Е
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок к концу экскурсии улыбался. Иван даёт достаточно времени на каждой точке, экскурсия происходит в комфортном темпе и на позитиве. А ещё Иван любит фотографировать и с радостью это делает, не говоря уже о съёмке с квадрокоптера. Очень довольны экскурсией и всем рекомендуем!!!
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
Иван - очень позитивный, улыбчивый человек-праздник. Рассказывал все с интересом и юмором, даже мой серьёзный ребёнок
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Алëна
Огромное спасибо Ивану за чудесную экскурсию в очень красивые места, видовые смотровые. Множество красивых видов открывается со смотровых, к которым не так просто добраться без хорошей машины! Иван-опытный гид, легкий
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и приятный, подстраивает маршрут по ходу, так мы смогли увидеть сивучей в городе, совершенно внепланово греющихся на солнце! Интересный разказчик, опытный водитель. Душевно провели день, очень понравилось всё, особое спасибо за горячий чай и вкусности (пирожки с брусникой бесподобны) под бушующие волны черно-песчанного пляжа! Очень красивые, порой захватывающие места, город с глубокой историей, всё непринуждённо и интересно! Кроме того, бонусом, получили рекомендации о классных местах прогулок)) рекомендую от души провести время в компании Ивана и погрузиться в мир захватывающих видов Камчатки.

Огромное спасибо Ивану за чудесную экскурсию в очень красивые места, видовые смотровые. Множество красивых видов открывается
Огромное спасибо Ивану за чудесную экскурсию в очень красивые места, видовые смотровые. Множество красивых видов открывается
Огромное спасибо Ивану за чудесную экскурсию в очень красивые места, видовые смотровые. Множество красивых видов открывается
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Ирина
Благодарим Ивана за интересную и познавательную экскурсию! Получили море незабываемых впечатлений и положительных эмоций от увиденных красот! Иван очень приятный в общении, доброжелательный, позитивный, с чувством юмора, внимательный человек, знающий своё дело и любящий свой край! Было очень приятно познакомиться! Ещё раз благодарим за прекрасно проведённый день! Обязательно сюда ещё вернёмся!
Благодарим Ивана за интересную и познавательную экскурсию! Получили море незабываемых впечатлений и положительных эмоций от увиденных
Благодарим Ивана за интересную и познавательную экскурсию! Получили море незабываемых впечатлений и положительных эмоций от увиденных
Благодарим Ивана за интересную и познавательную экскурсию! Получили море незабываемых впечатлений и положительных эмоций от увиденных
Благодарим Ивана за интересную и познавательную экскурсию! Получили море незабываемых впечатлений и положительных эмоций от увиденных
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Всеволод
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули на локацию которая не входила в тур. Очень благодарны и довольны, обратимся еще👍🔥
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули+2
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
Гид Эдуард на высшем уровне, предварительно созвонился и обговорил все организационные детали, показал головокружительные виды, заглянули
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