Приглашаю в несложное и очень живописное путешествие по окрестностям Петропавловска-Камчатского. Вы погуляете по Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком и зарядитесь энергией Тихого океана. Подниметесь на сопки с завораживающими видами. А я сделаю всё, чтобы наша встреча прошла душевно и комфортно.

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Описание

Что вас ожидает

Невероятная Камчатка

Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».

Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

Кому подойдет поездка

Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.

Организационные детали