Сейчас август — это идеальное время.

Летние и осенние месяцы идеально подходят для этой экскурсии. В это время природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и наслаждения видами.

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая откроет самые живописные уголки Камчатки всего за один день.Вас ждет прогулка по Халактырскому пляжу с его уникальным черным песком, восхождение на Сопку Мишенную с непревзойденным

видом на окрестности и знакомство с Сопкой Никольской, известной своей историей и красотой. Это путешествие станет настоящим приключением, позволяющим по-новому взглянуть на природу Камчатки. Включен транспорт и перекус с красной рыбой, а также возможность устроить двухдневный тур с ночевкой на берегу океана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от 30 000 ₽ за группу

Описание экскурсии

Невероятная Камчатка

Вы насладитесь удивительной природой полуострова. В программе экскурсии:

Сопка Мишенная — самая высокая гора Петропавловска-Камчатского с лучшей смотровой площадкой в округе. Отсюда вы полюбуетесь панорамным видом на город, порт Авачинской бухты и величественные вулканы.

Сопка Никольская — живописный хребет прямо в историческом центре. Я расскажу, как он связан с основанием города и почему его называют «сопка любви».

Халактырский пляж — вы пройдете босиком по черному песку, впечатлитесь высокими волнами и ощутите всю мощь Тихого океана.

Кому подойдет поездка

Это видовое путешествие по живописным смотровым площадкам и пляжу в окрестностях Петропавловска-Камчатского, не предполагающее исторического экскурса. Оно понравится любителям природы и захватывающих дух панорам.

Организационные детали