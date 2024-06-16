С Сергей Камчатка: трансфер из аэропорта Дмитрий нас встретил, помог с багажом, всех усадил в большую комфортную машину и отвёз в отель. Всё прошло отлично и без сюрпризов

Е Евгений Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно Евгений профессиональный, ответственный гид. Всё выполнил во время и в лучшем качестве.