Трансфер из аэропорта Камчатки

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» на Камчатке, цены от 5 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Камчатка: трансфер из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Индивидуальный трансфер на Камчатке: комфортная поездка из аэропорта
Комфортный трансфер из аэропорта Камчатки до отеля с остановками для фото у вулканов и памятников. Гид расскажет о знаковых местах и даст полезные советы
Завтра в 15:00
22 июня в 08:00
5 800 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецкий или обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецкий или обратно
Добраться до туристических локаций на современном авто с профессиональным водителем
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4000036 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
  2. Камчатка: трансфер из аэропорта
  3. Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецкий или обратно
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 5 800 до 36 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Камчатки, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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