1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер на Камчатке: комфортная поездка из аэропорта
Комфортный трансфер из аэропорта Камчатки до отеля с остановками для фото у вулканов и памятников. Гид расскажет о знаковых местах и даст полезные советы
Завтра в 15:00
22 июня в 08:00
5 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Петропавловска-Камчатского в Усть-Большерецкий или обратно
Добраться до туристических локаций на современном авто с профессиональным водителем
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4000036 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей16 июня 2024Дмитрий нас встретил, помог с багажом, всех усадил в большую комфортную машину и отвёз в отель. Всё прошло отлично и без сюрпризов
- ЕЕвгений14 июня 2024Евгений профессиональный, ответственный гид. Всё выполнил во время и в лучшем качестве.
- ККристина21 апреля 2024Спасибо Дмитрию за ознакомительный маршрут из аэропорта до города. Пасмурная погода не помешала насладиться городом и его знаковыми местами.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Трансфер из аэропорта»
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