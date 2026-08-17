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Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
Завтра в 13:00
23 авг в 09:00
от 17 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Потрясающая экскурсия, открывающая природу Камчатки с другой стороны. Завораживающие яркой зеленью долины, чистейшее озеро, в окружении горных хребтов, и слепительно
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К
Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!
Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а
Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а
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Л
Мне кажется-это самая классная экскурсия. С погодой повезло. Гид, просто умничка. Все организованно до мелочей. Продумано и сделано все для отдыхающих. Вернёмся к ним ещё. Советую однозначно!!!
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И
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Валентину за невероятный день на Камчатке!
Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро,
Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро,
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Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Начну с того, что нас
Начну с того, что нас
+2
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Э
все отлично прошло, к сожалению на телефоне нет фоток, всем рекомендую
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Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Это уровень профессионализма, к которому, мне кажется, стоит стремиться всем, кто
Это уровень профессионализма, к которому, мне кажется, стоит стремиться всем, кто
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Д
были на гастролях в Петропавловске, очень ограничены во времени. хотелось посмотреть мощь Камчатки. сгонять на Халактырский пляж. это было офигенно! спасибо Валентин!
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П
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Всех
Всех
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М
Шикарная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Хочется выразить огромную благодарность гиду Валентину за эту потрясающую экскурсию на Халактырский пляж! Материал был
Хочется выразить огромную благодарность гиду Валентину за эту потрясающую экскурсию на Халактырский пляж! Материал был
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Всего 156 отзывов на Камчатке в категории "На микроавтобусе"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас на Камчатке в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 2 экскурсии от 17 900 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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