Экскурсии на микроавтобусе на Камчатке с гидом по низким ценам

Найдено 2 экскурсии в категории «На микроавтобусе» на Камчатке, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
12 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 3 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
На машине
На микроавтобусе
4 часа
133 отзыва
Индивидуальная
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica»
Завтра в 13:00
23 авг в 09:00
от 17 900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Потрясающая экскурсия, открывающая природу Камчатки с другой стороны. Завораживающие яркой зеленью долины, чистейшее озеро, в окружении горных хребтов, и слепительно
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белые пласты еще не расстаявшего в августе снега. Особая благодарность Надежде, нашему гиду, за помощь и чуткое отношение в пути, а также очень интересные рассказы. Несмотря на жаркую погоду, мы сохраняли комфортный для нас темп и получили сказочные впечатления от экскурсии. А представившийся счастливый случай покормить евражек с руки считаем "жемчужиной" нашей поездки на Камчатку.
Спасибо за отличную организацию, удачи и успехов вашей команде!

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К
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!

Место невероятно красивое, природа просто завораживает, а
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впечатления останутся с нами надолго. Мы сами сделали много красивых фотографий, но отдельное спасибо нашим экскурсоводам — Валентину и Надежде! Они тоже помогли запечатлеть самые замечательные моменты нашей поездки. Большое вам спасибо за отличную организацию, внимание и прекрасное настроение!

Отдельно хочется дать совет тем, кто планирует такую поездку: обязательно соблюдайте технику безопасности и объективно оценивайте свою физическую подготовку. Маршрут не сложный, но требует определённых сил и выносливости, поэтому важно рассчитывать свои возможности и внимательно слушать рекомендации экскурсоводов.

В целом экскурсия очень понравилась! Красивейшие виды, потрясающая природа и отличная компания. Большое спасибо Валентину и Надежде за этот замечательный день!

Недавно побывали на экскурсии на горном массиве Вачкажец — и остались в полном восторге!
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Л
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Мне кажется-это самая классная экскурсия. С погодой повезло. Гид, просто умничка. Все организованно до мелочей. Продумано и сделано все для отдыхающих. Вернёмся к ним ещё. Советую однозначно!!!
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И
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Валентину за невероятный день на Камчатке!

Маршрут был продуман до мелочей: Медвежье озеро, Толмачёвское озеро,
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потрясающие виды и ощущение настоящей дикой природы. Благодаря Валентину нам посчастливилось увидеть медведей в их естественной среде — это впечатление останется с нами навсегда.

Отдельное спасибо за атмосферу поездки, интересные рассказы о Камчатке и вкуснейший обед на берегу озера. Всё было организовано спокойно, комфортно и с большим вниманием к деталям.

Если хотите не просто увидеть Камчатку, а по-настоящему почувствовать её красоту и мощь, искренне рекомендую отправиться в путешествие именно с Валентином. Спасибо за незабываемые эмоции!

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Александра
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.

Начну с того, что нас
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встретил очень комфортный автомобиль, а вождение было настолько аккуратным и плавным, что мы смогли полностью расслабиться по дороге — это важный момент на камчатских дорогах. Но главное, конечно, не машина, а человек. Надежда оказалась не просто гидом, а глубоким и интересным собеседником. Слушать её об истории Камчатки было настоящим удовольствием — чувствуется огромная любовь к краю и профессиональный подход.

На самом пляже нас ждал сюрприз: нам выделили очень много времени, чтобы просто побыть наедине с океаном. Удалось отлично погулять по черному песку, устроить себе настоящую медитацию под шум волн — этот момент бесценен. Также «покорили» небольшую высоту рядом с пляжем: оттуда открывается невероятный обзор на океан и величественные вулканы.

И отдельное спасибо за фотографии! Надежда — отличный фотограф. Она мастерски снимала и постановочные кадры (подсказывала ракурсы, ловила свет), и делала красивые, живые снимки незаметно, когда мы просто любовались видами. В итоге у нас получился целый фотоальбом, который пересматриваешь как мини-фильм о поездке.

Особый респект за пикник. Стол был очень красиво сервирован (с учетом погоды и ветра), всё эстетично и вкусно — такого внимания к деталям мы не ожидали, огромный приятный бонус.

Самый тёплый пункт — после экскурсии по нашей личной просьбе Надежда завезла нас на местный рынок. Мало того, что довезла, так ещё и помогла разобраться, что из местных деликатесов брать, и посоветовала лучшие подарки. Это уже не работа, а душевное отношение.

Всем, кто хочет не просто «отметить посещение», а прочувствовать дикую мощь океана и вулканов с комфортом, красивыми фото и человеческим лицом — однозначно рекомендуем Надежду и эту экскурсию!

Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.+2
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
Хочу поблагодарить нашего гида Надежду за потрясающую экскурсию на Халатырский пляж! Всё прошло на одном дыхании.
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Э
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
все отлично прошло, к сожалению на телефоне нет фоток, всем рекомендую
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Мария
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!

Это уровень профессионализма, к которому, мне кажется, стоит стремиться всем, кто
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работает с людьми. Внимательный, пунктуальный, но при этом совершенно ненавязчивый. На индивидуальной экскурсии это особенно ценно — он чувствовал мой ритм: когда ускориться, когда дать отдохнуть, а когда просто помолчать, чтобы я могла насладиться тишиной и видами.

Я успевала вдохнуть воздух Камчатки, осознать, где нахожусь, остановиться и просто замереть от происходящего вокруг.

Виды потрясающие. Камчатка с ним открылась не как набор точек на карте, а как живая, дышащая, величественная земля. Рассказывал интересно, без заученных фраз и без воды — с уважением и любовью к месту.

Программа интересная, для тех, кто путешествует без компании, еще и помощь в создании потрясающих фотографий на долгую память. Моя искренняя благодарность. Желаю процветания!

Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
Спасибо гиду Валентину за день, наполненный огромным количеством позитивных эмоций!
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Д
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
были на гастролях в Петропавловске, очень ограничены во времени. хотелось посмотреть мощь Камчатки. сгонять на Халактырский пляж. это было офигенно! спасибо Валентин!
были на гастролях в Петропавловске, очень ограничены во времени. хотелось посмотреть мощь Камчатки. сгонять на Халактырский
были на гастролях в Петропавловске, очень ограничены во времени. хотелось посмотреть мощь Камчатки. сгонять на Халактырский
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П
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Всех
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и вся сфотографировали, вкусной едой и чаем накормили.
Машина очень удобная, все чисто. Водитель-гид прекрасно водит, не укачивало!
Само место конечно волшебное. Тихий океан с мощными волнами, черный песок вокруг и заснеженные вершины.

Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
Отличная живая экскурсия! Забирают у места ночёвки, по дороге посвящают в историю Камчатки, в том числе с геологической точки зрения.
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М
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Шикарная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
Хочется выразить огромную благодарность гиду Валентину за эту потрясающую экскурсию на Халактырский пляж! Материал был
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подан просто шикарно — всё чётко, структурированно и именно к месту. Никакой «воды», только самая суть, поданная с такой любовью и увлечённостью, что не заслушаться было невозможно.
Отдельно хочу отметить, что тема экскурсии заинтересовала меня до глубины души, даже несмотря на то, что география — это не мой конёк и даётся она мне непросто. Но здесь всё было рассказано так доступно, так увлекательно, что время пролетело незаметно!
Видно, что гид — настоящий профессионал своего дела, который превосходно разбирается в теме. Чувствуется, что человек постоянно актуализирует свои знания, изучает видео- и фотоматериалы, литературу. Это не просто «заученный текст», а живой, осмысленный рассказ человека, который горит своим делом!
Маршрут был продуман до мелочей: удобно, комфортно — насколько это вообще возможно в условиях камчатского бездорожья. Всё было безопасно, полностью соответствовало описанию экскурсии.
Отдельный восторг вызвала дополнительная услуга — съёмка на квадрокоптере! Это просто must have! Виды с высоты на чёрный песок, волны Тихого океана и величественную камчатскую природу, частью которой мы стали в эти мгновения — это нечто невероятное! Такие кадры останутся в памяти навсегда. Однозначно рекомендую не экономить на этой опции!
Обязательно порекомендую эту экскурсию всем друзьям и знакомым! Это тот опыт, который стоит получить каждому, кто приезжает на Камчатку. Спасибо за незабываемые впечатления! ⭐⭐⭐⭐⭐

Шикарная экскурсия, которая превзошла все ожидания!
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Всего 156 отзывов на Камчатке в категории "На микроавтобусе"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец;
  2. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска).
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Халактырский пляж;
  3. Авачинская бухта;
  4. Мыс Маячный;
  5. Вулкан Мутновский;
  6. Набережная;
  7. Вилючинский водопад;
  8. Гора Морозная;
  9. Памятник «Здесь начинается Россия».
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 2 экскурсии от 17 900 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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