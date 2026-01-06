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настоящим мастером своего дела: внимательным, чутким и невероятно знающим человеком. Благодаря его рассказам мы смогли глубже погрузиться в историю региона, познакомиться с обычаями и бытом народа..



Особое удовольствие доставил фольклорный концерт. Настоящие народные инструменты, душевные песни и танцы – всё это оставило незабываемые эмоции. Артисты были настоящими профессионалами своего дела, подарив зрителям настоящий праздник души.



Затем нас пригласили на традиционное чаепитие в уютную юрту. Здесь царила особая атмосфера гостеприимства и тепла. Хозяева угощали ароматным чаем и теплыми лепешками. Особенно запомнилось угощение шурпой – удивительно насыщенным и вкусным блюдом, которое согревало душу и тело.



Отдельно хочется отметить прогулку на собачьих упряжках. Это было настоящее приключение! Катаясь среди живописных пейзажей, испытываешь невероятные ощущения свободы и единения с природой. А собаки оказались такими дружелюбными и умными животными, что общение с ними стало приятным дополнением ко всему путешествию.



Спасибо организаторам и превосходному гиду Дмитрию за такую интересную экскурсию, заряд позитива и массу приятных впечатлений, за отличные фотографии, которые он нам подарил! За то, что выручил нас, доставив в нужное нам место! А еще свозил нас к знаку с мишками "Здесь начинается Россия". Дмитрий-вы лучший!