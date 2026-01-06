Вы почувствуете Камчатку изнутри — увидите, как жили в суровом северном крае, какие чувства выражали через танцы, какие легенды слагали и как собирались в яранге вокруг костра, чтобы согреться горячим чаем. А ещё вы отведаете горячей шурпы и прокатитесь на собачьей упряжке. Закончите день в расслабляющих термальных источниках. А я с комфортом отвезу вас в этнодеревню и после доставлю обратно.
Описание трансфер
- По дороге в этнодеревню я покажу вам «домашние» вулканы и расскажу об истории освоения Камчатки.
- При желании мы заедем к памятнику «Здесь начинается Россия», где вы сможете сделать фото.
- В этнодеревне вы увидите жилища осёдлых и кочевых коряков, а также их транспорт — нарты и собачьи упряжки.
- В импровизированном концертном зале посмотрите на шкуры диких животных и орудия охоты.
- Поучаствуете в мастер-классе по национальным танцам.
- Сфотографируетесь в традиционной одежде коряков.
- В яранге у костра попьёте горячий чай с лепёшками и послушаете истории и легенды о крае.
- Попробуете шурпу из оленины, посетите питомник ездовых собак и научитесь управлять собачьей упряжкой.
- А после отправитесь к термальным источникам, на расположенную рядом базу отдыха. К вашим услугам будут комфортные раздевалки, кафе, горячие ванны, бассейн и холодная купель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Sequoia и обед.
- Дополнительно оплачиваются вход в этнодеревню — 5500 ₽ за взрослого и 3500 ₽ за рубёнка до 12 лет, купание в термальном бассейне — 700 ₽ за чел. (пенсионерам скидка).
- Продолжительность экскурсии — 5-6 часов. Из них 1,5 часа вы проведёт в дороге, около 3 часов — в этнодеревне и около 1 часа — в термальных источниках.
- Катание на собачьих упряжках возможно только при наличии снежного покрова. К катанию не допускаются беременные женщины, дети до 5 лет и люди, испытывающие проблемы со спиной.
- За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания — Елизово, Паратунка, Термальный и т. д. Подробности в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Дети до 12 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 183 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня побывали в удивительном месте – этнической деревне Кайныран, и впечатления остались самые теплые и светлые!
Экскурсия началась с увлекательного путешествия в мир традиций и культуры местных жителей. Наш экскурсовод оказался
Экскурсия началась с увлекательного путешествия в мир традиций и культуры местных жителей. Наш экскурсовод оказался
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