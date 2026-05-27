Этнодеревня "Кайныран" и термы "Зеленовские озерки"

Познакомиться с бытом коряков и расслабиться в целебной воде (из Петропавловска-Камчатского)
Приглашаем вас в гости к коренному народу Камчатки.

Вы погрузитесь в атмосферу быта коряков, увидите яранги и балаганы, узнаете секреты ремёсел, примерите национальные костюмы и примете участие в национальных танцах.

Послушаете народные песни и были, не останетесь и без гастровпечатлений: попробуете традиционную уху или шурпу из оленины, отведаете вкусный чай с лепёшками. А после искупаетесь в природных бассейнах с видом на вулкан.
Описание экскурсии

Быт и духовные традиции

В этнодеревне вы увидите жилища коренных народов Камчатки: яранги (переносные дома из шкур животных) и балаганы на высоких столбах. Выясните, как люди здесь адаптировались к суровым условиям Севера. А также услышите мифы и легенды, узнаете о местных верованиях и связи коряков с природой и духами.

Ремёсла

В сувенирной лавке осмотрите изделия ручной работы с резьбой по кости, плетения из трав и украшения из бисера и меха.

Концерт и игры

Посмотрите выступление фольклорных ансамблей с танцами, песнями и обрядами. А ещё примете участие в народных танцах.

Активный отдых

Летом желающие прогуляются на лошади, а зимой прокатятся на собачьих упряжках.

Национальная кухня

Попробуете традиционные блюда: уху из красной рыбы, шурпу из оленины, чай на травах и местные лепёшки.

Фото на память

В национальных костюмах вы сделаете снимки на фоне вулканов, гор и леса.

Релакс в термах «Зеленовске озерки»

После программы в этнодеревне мы отвезём вас в термы, где вы искупаетесь в воде, богатой минералами. Она хорошо влияет на кожу, суставы и общее самочувствие. А из термальных бассейнов открываются виды на сопки и Корякский вулкан.

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель (2 часа), этнопрограмма, обед, катание на собачих упряжках зимой входят в стоимость
  • Прогулка на лошади летом, купание в термах оплачиваются дополнительно по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

от 20 000 ₽ за человека