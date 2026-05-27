Приглашаем вас в гости к коренному народу Камчатки. Вы погрузитесь в атмосферу быта коряков, увидите яранги и балаганы, узнаете секреты ремёсел, примерите национальные костюмы и примете участие в национальных танцах. Послушаете народные песни и были, не останетесь и без гастровпечатлений: попробуете традиционную уху или шурпу из оленины, отведаете вкусный чай с лепёшками. А после искупаетесь в природных бассейнах с видом на вулкан.

Описание экскурсии

Быт и духовные традиции

В этнодеревне вы увидите жилища коренных народов Камчатки: яранги (переносные дома из шкур животных) и балаганы на высоких столбах. Выясните, как люди здесь адаптировались к суровым условиям Севера. А также услышите мифы и легенды, узнаете о местных верованиях и связи коряков с природой и духами.

Ремёсла

В сувенирной лавке осмотрите изделия ручной работы с резьбой по кости, плетения из трав и украшения из бисера и меха.

Концерт и игры

Посмотрите выступление фольклорных ансамблей с танцами, песнями и обрядами. А ещё примете участие в народных танцах.

Активный отдых

Летом желающие прогуляются на лошади, а зимой прокатятся на собачьих упряжках.

Национальная кухня

Попробуете традиционные блюда: уху из красной рыбы, шурпу из оленины, чай на травах и местные лепёшки.

Фото на память

В национальных костюмах вы сделаете снимки на фоне вулканов, гор и леса.

Релакс в термах «Зеленовске озерки»

После программы в этнодеревне мы отвезём вас в термы, где вы искупаетесь в воде, богатой минералами. Она хорошо влияет на кожу, суставы и общее самочувствие. А из термальных бассейнов открываются виды на сопки и Корякский вулкан.

Организационные детали