Увидеть утро на Халактырском пляже, позавтракать красной рыбой и узнать, что особенного в этом месте
На комфортном кроссовере до начала восхода солнца мы отправимся на Халактырский пляж.
Это не только побережье с чёрным вулканическим песком, но и место силы для местных жителей! Вы увидите рассвет, услышите истории про вулканы и цунами и насладитесь нереальными видами.
Это не только побережье с чёрным вулканическим песком, но и место силы для местных жителей! Вы увидите рассвет, услышите истории про вулканы и цунами и насладитесь нереальными видами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек. Обязательно остановимся, чтобы рассмотреть их получше и сделать фото.
На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы. Я расскажу, почему они получили такое название, чем полезен вулканический песок и как он появился.
Вы будете наблюдать, как тьма рассеивается, появляется солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Позавтракаете свежими закусками с красной рыбой. По желанию можно начать день с шампанского.
Прогуляемся вдоль пляжа, соберём ягоды — бруснику, шиповник, шикшу. И заварим вкуснейший чай. А после рассвета поднимемся на смотровую площадку на сопке и я покажу, где находилась деревня Халактырка, которую смыло цунами.
Организационные детали
- Перекус включён в стоимость
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
- Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и учитывайте, что на берегу океана может быть ветрено
- По желанию мы можем отправиться к океану в дневное время
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 132 туристов
Меня зовут Иван. Я живу в Петропавловске-Камчатском с рождения. С радостью покажу вам наш прекрасный город на Дальнем Востоке и его фантастически живописные окрестности.
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