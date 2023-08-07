На комфортном кроссовере до начала восхода солнца мы отправимся на Халактырский пляж. Это не только побережье с чёрным вулканическим песком, но и место силы для местных жителей! Вы увидите рассвет, услышите истории про вулканы и цунами и насладитесь нереальными видами.

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Описание

Что вас ожидает

По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек. Обязательно остановимся, чтобы рассмотреть их получше и сделать фото.

На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы. Я расскажу, почему они получили такое название, чем полезен вулканический песок и как он появился.

Вы будете наблюдать, как тьма рассеивается, появляется солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Позавтракаете свежими закусками с красной рыбой. По желанию можно начать день с шампанского.

Прогуляемся вдоль пляжа, соберём ягоды — бруснику, шиповник, шикшу. И заварим вкуснейший чай. А после рассвета поднимемся на смотровую площадку на сопке и я покажу, где находилась деревня Халактырка, которую смыло цунами.

Организационные детали