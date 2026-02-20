Представьте себе: раннее утро, вы находитесь на краю света, где встречаются суша и океан.
Вас окружает невероятная природа Камчатки, и вот-вот начнётся одно из самых захватывающих зрелищ - рассвет над Тихим
Вас окружает невероятная природа Камчатки, и вот-вот начнётся одно из самых захватывающих зрелищ - рассвет над Тихим
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальный рассвет на берегу Тихого океана
- 🦊 Возможность увидеть диких лисиц
- 🌋 Виды на домашние вулканы
- 🍣 Завтрак с красной рыбой и шампанским
- 🍵 Чай из собранных ягод
- 📸 Фотосессия на фоне вулканического пейзажа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время рассветы особенно красивы, а природа Камчатки расцветает во всей красе. Вы сможете насладиться теплыми утрами и яркими красками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Халактырский пляж
- Домашние вулканы
- Смотровая площадка на сопке
Описание экскурсии
По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек. Обязательно остановимся, чтобы рассмотреть их получше и сделать фото.
На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы. Я расскажу, почему они получили такое название, чем полезен вулканический песок и как он появился.
Вы будете наблюдать, как тьма рассеивается, появляется солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Позавтракаете свежими закусками с красной рыбой. По желанию можно начать день с шампанского.
Прогуляемся вдоль пляжа, соберём ягоды — бруснику, шиповник, шикшу. И заварим вкуснейший чай. А после рассвета поднимемся на смотровую площадку на сопке и я покажу, где находилась деревня Халактырка, которую смыло цунами.
Организационные детали
- Перекус включён в стоимость
- Путешествие проходит на автомобиле Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Есть детское кресло
- Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и учитывайте, что на берегу океана может быть ветрено
- По желанию мы можем отправиться к океану в дневное время
- За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 650 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тихий океан!!!!!! Встреча нового дня на берегу океана!!!!!!!
Вы просто предоставьте, я видела, трогала, пробовала и дышала Тихим океаном!!!!!!!!! А солнце. Какое же невероятное солнце на краю света!
Прошло уже три дня
Вы просто предоставьте, я видела, трогала, пробовала и дышала Тихим океаном!!!!!!!!! А солнце. Какое же невероятное солнце на краю света!
Прошло уже три дня
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за эти удивительные, проникновенные слова! 😊 Когда читаю "я видела, трогала, пробовала и дышала Тихим океаном" —
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Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались о всех тонкостях проведения экскурсии, Иван ооочень внимательный и ответственный)) Невероятно красиво снял для нас начало нового этапа нашей жизни! Приятно пообщались, погуляли по красивейшему пляжу, поели вкусных круассанов и с комфортом доехали. Огромное спасибо еще раз, обязательно всем будем рекомендовать Вас!
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой душевный отзыв! 🙏 Для меня это не просто экскурсия, а событие, которое я запомню надолго. Предложение
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А
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники и не пожалели. Большая, комфортабельная машина, подготовлена к бездорожью, что стало большим плюсом при
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой душевный и подробный отзыв! 🙏 Для меня особенно ценно, что вы оценили гибкость в учёте предпочтений
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Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять с собой необходимо, забрал от места прибывания как было оговорено. С погодой нам очень
Иван
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый и подробный отзыв! 🥰 Я очень рад, что всё прошло идеально: и связь заранее, и
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Р
Огромное спасибо Ивану за экскурсию - встретить рассвет на краю континента, побережье Тихого океана это непередаваемые впечатления, которые стоят того, чтобы встать ни свет, ни заря). Особенно отмечу позитивный настрой Ивана, который только усиливает яркие эмоции от поездки. Рекомендую!)
Иван
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 🥰 Рассвет на Тихом океане — это магия, ради которой не жалко ни сна,
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М
У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
Мы встретили рассвет на Тихом океане.
Несмотря на холод, Иван отогревал нас в машине, угощал чаем и вкусными бутербродами с рыбкой.
Рассвет - это
Мы встретили рассвет на Тихом океане.
Несмотря на холод, Иван отогревал нас в машине, угощал чаем и вкусными бутербродами с рыбкой.
Рассвет - это
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и подробные слова! 😊 Рассвет на Тихом океане — это действительно то, ради чего
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