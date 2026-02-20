Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время рассветы особенно красивы, а природа Камчатки расцветает во всей красе. Вы сможете насладиться теплыми утрами и яркими красками.

Представьте себе: раннее утро, вы находитесь на краю света, где встречаются суша и океан.Вас окружает невероятная природа Камчатки, и вот-вот начнётся одно из самых захватывающих зрелищ - рассвет над Тихим

океаном. Эта экскурсия подарит вам не только возможность увидеть, как солнце медленно восходит над горизонтом, окрашивая небо в яркие тона, но и послушать увлекательные истории о местных вулканах, узнать, как формировался вулканический песок и почему он так полезен. Позавтракайте на берегу океана, наслаждаясь свежими закусками с красной рыбой, и начните свой день с неповторимых впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек. Обязательно остановимся, чтобы рассмотреть их получше и сделать фото.

На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы. Я расскажу, почему они получили такое название, чем полезен вулканический песок и как он появился.

Вы будете наблюдать, как тьма рассеивается, появляется солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Позавтракаете свежими закусками с красной рыбой. По желанию можно начать день с шампанского.

Прогуляемся вдоль пляжа, соберём ягоды — бруснику, шиповник, шикшу. И заварим вкуснейший чай. А после рассвета поднимемся на смотровую площадку на сопке и я покажу, где находилась деревня Халактырка, которую смыло цунами.

Организационные детали