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Встречаем рассвет на берегу Тихого океана

Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Представьте себе: раннее утро, вы находитесь на краю света, где встречаются суша и океан.

Вас окружает невероятная природа Камчатки, и вот-вот начнётся одно из самых захватывающих зрелищ - рассвет над Тихим
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океаном.

Эта экскурсия подарит вам не только возможность увидеть, как солнце медленно восходит над горизонтом, окрашивая небо в яркие тона, но и послушать увлекательные истории о местных вулканах, узнать, как формировался вулканический песок и почему он так полезен.

Позавтракайте на берегу океана, наслаждаясь свежими закусками с красной рыбой, и начните свой день с неповторимых впечатлений

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальный рассвет на берегу Тихого океана
  • 🦊 Возможность увидеть диких лисиц
  • 🌋 Виды на домашние вулканы
  • 🍣 Завтрак с красной рыбой и шампанским
  • 🍵 Чай из собранных ягод
  • 📸 Фотосессия на фоне вулканического пейзажа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время рассветы особенно красивы, а природа Камчатки расцветает во всей красе. Вы сможете насладиться теплыми утрами и яркими красками.
Сейчас август — это идеальное время.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана

Что можно увидеть

  • Халактырский пляж
  • Домашние вулканы
  • Смотровая площадка на сопке

Описание экскурсии

По пути на Халактырский пляж мы сможем увидеть сидящих у дороги лисичек. Обязательно остановимся, чтобы рассмотреть их получше и сделать фото.

На пляже вы насладитесь невероятным видом на домашние вулканы. Я расскажу, почему они получили такое название, чем полезен вулканический песок и как он появился.

Вы будете наблюдать, как тьма рассеивается, появляется солнце, а небо окрашивается в голубой цвет. Позавтракаете свежими закусками с красной рыбой. По желанию можно начать день с шампанского.

Прогуляемся вдоль пляжа, соберём ягоды — бруснику, шиповник, шикшу. И заварим вкуснейший чай. А после рассвета поднимемся на смотровую площадку на сопке и я покажу, где находилась деревня Халактырка, которую смыло цунами.

Организационные детали

  • Перекус включён в стоимость
  • Путешествие проходит на автомобиле Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Есть детское кресло
  • Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и учитывайте, что на берегу океана может быть ветрено
  • По желанию мы можем отправиться к океану в дневное время
  • За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 650 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
Валентина
Тихий океан!!!!!! Встреча нового дня на берегу океана!!!!!!!
Вы просто предоставьте, я видела, трогала, пробовала и дышала Тихим океаном!!!!!!!!! А солнце. Какое же невероятное солнце на краю света!
Прошло уже три дня
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после экскурсии, но меня до сих пор не отпускает океан.
Гид Иван ответил на все возникшие вопросы как до поездки, так и во время экскурсии. И небольшую городскую экскурсию провел, пока ехали по городу, и с коптера предложил заснять всю мощь и красоту океана.
Ну а мастерство его вождения выше всяких похвал!
Очень классная экскурсия. Рекомендую всем обязательно встретить рассвет на берегу океана

Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за эти удивительные, проникновенные слова! 😊 Когда читаю "я видела, трогала, пробовала и дышала Тихим океаном" —
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у самого мурашки по коже. Это именно то чувство, ради которого я каждый раз выезжаю на рассвет: чтобы люди могли не просто увидеть океан, а стать с ним единым целым, хотя бы на несколько часов.

Я очень рад, что вас до сих пор не отпускает океан. Это значит, что он остался с вами, поселился где-то глубоко внутри. А солнце на краю света — оно особенное, правда? Его хочется впитывать каждой клеточкой.

Спасибо, что отметили и вождение, и съёмку с коптера, и городскую экскурсию по дороге. Я всегда стараюсь, чтобы даже путь к океану был наполнен смыслом и красотой.

Приезжайте ещё. Океан будет ждать. А я буду рад снова стать вашим проводником в эту магию!

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Влад
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались о всех тонкостях проведения экскурсии, Иван ооочень внимательный и ответственный)) Невероятно красиво снял для нас начало нового этапа нашей жизни! Приятно пообщались, погуляли по красивейшему пляжу, поели вкусных круассанов и с комфортом доехали. Огромное спасибо еще раз, обязательно всем будем рекомендовать Вас!
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Спасибо большое Ивану за отличную экскурсию! Всегда был с нами на связи, вместе отслеживали погоду, договаривались
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой душевный отзыв! 🙏 Для меня это не просто экскурсия, а событие, которое я запомню надолго. Предложение
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руки и сердца — это момент, который должен быть идеальным, и я очень рад, что мы смогли сделать его таким: и погоду поймали, и детали продумали, и съёмка получилась красивой.

Спасибо, что отметили мою внимательность и ответственность. Я всегда подхожу к таким важным моментам с особым трепетом. А круассаны, прогулка и комфортная дорога — это моя забота о вас, чтобы вы ни о чём не думали, кроме друг друга.

Спасибо, что будете рекомендовать меня! Буду рад видеть вас снова — теперь уже в роли мужа и жены! 😊💙💍

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А
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники и не пожалели. Большая, комфортабельная машина, подготовлена к бездорожью, что стало большим плюсом при
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поездке до пляжа.
К океану выезжали очень рано, чтобы застать рассвет, дополнительно заказывали съемку с квадрокоптера и в тот же день получу прекрасный мини-фильм.
По пути к источникам заехали за вкусными пирожками, увидели в лесу мишку) На сами источники тоже приехали очень рано, людей совсем не было. После источников заехали на завод по производству минеральной воды, прогулялись по территории и подвесному мосту с красивыми видами, остановились возле памятника и сувенирного магазина.
В стоимость входил перекус в виде круассанов и очень вкусного травяного чая. Отдельное спасибо Ивану за то, что учёл наши предпочтения (не едим рыбу) и нашёл альтернативу.
Соотношение цена/качество также очень порадовало.
В общем, 100% рекомендую экскурсии с Иваном, если соберёмся на Камчатку ещё раз, знаем, к кому обращаться.

Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники
Экскурсия прошла прекрасно! По договорённости с Иваном мы совместили поездку на Халактырский пляж и Малкинские источники
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой душевный и подробный отзыв! 🙏 Для меня особенно ценно, что вы оценили гибкость в учёте предпочтений
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— я всегда стараюсь подстроиться под гостей, чтобы каждый чувствовал заботу. Бутерброды и травяной чай — это достойная альтернатива, и я рад, что вам понравилось.

Машина, подготовленная к бездорожью, ранний выезд к рассвету, съёмка с коптера и фильм в тот же день — всё это работает на то, чтобы вы получили максимум впечатлений без лишних хлопот. А мишка в лесу — это был приятный бонус от камчатской природы!

Соотношение цена/качество — это то, на что я всегда обращаю внимание. Рад, что вы это отметили. Спасибо, что 100% рекомендуете! Буду рад видеть вас снова, когда соберётесь на Камчатку! 😊💙

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Daria
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять с собой необходимо, забрал от места прибывания как было оговорено. С погодой нам очень
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повезло, удалось насладиться невероятными видами,которые останутся в памяти на всю жизнь. Иван интересный собеседник, много новой информации о Камчатке узнала, устроил вкусный завтрак с горячем чаем, что идеально после такой прогулки! Отдельное спасибо за чудесные фото и видео.

Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Спасибо огромное гиду Ивану,за эти незабываемые впечатления. Иван заранее связался,уточнил место встречи,погодные условия и что взять
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый и подробный отзыв! 🥰 Я очень рад, что всё прошло идеально: и связь заранее, и
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погода, и завтрак с чаем, и, конечно, фото с видео. Для меня важно, чтобы вы чувствовали заботу на каждом этапе.

Особенно приятно, что вы оценили мои рассказы о Камчатке — я люблю делиться тем, чем живу сам. А горячий чай после прогулки — это обязательная программа! 😊 Спасибо, что выбрали меня. Приезжайте ещё — будет так же душевно! 😊🎥

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Р
Огромное спасибо Ивану за экскурсию - встретить рассвет на краю континента, побережье Тихого океана это непередаваемые впечатления, которые стоят того, чтобы встать ни свет, ни заря). Особенно отмечу позитивный настрой Ивана, который только усиливает яркие эмоции от поездки. Рекомендую!)
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! 🥰 Рассвет на Тихом океане — это магия, ради которой не жалко ни сна,
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ни времени. Я очень рад, что вам удалось это прочувствовать. А позитивный настрой — это моя визитная карточка! Когда утро начинается с улыбки, день точно будет классным 😊 Спасибо, что рекомендуете! Приезжайте ещё — будут новые рассветы!

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М
У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
Мы встретили рассвет на Тихом океане.
Несмотря на холод, Иван отогревал нас в машине, угощал чаем и вкусными бутербродами с рыбкой.

Рассвет - это
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нечто потрясающее.
Обязательно туда нужно ехать… не раздумывая)
Иван в подарок 🎁 (!) сделал нам шикарные видео 👍👍👍☺️☺️☺️

Также мы были на Малкинских источниках. Побывать разок наверное нужно. Но особо не впечатлились, зато поели по дороге вкусных пирожков и заехали на смотровую на канатке.

Прекрасный вояж, все было супер!

У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном.
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и подробные слова! 😊 Рассвет на Тихом океане — это действительно то, ради чего
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стоит ехать не раздумывая. Я очень рад, что даже холод не помешал нам насладиться этим моментом — машина, горячий чай и бутерброды с рыбкой всегда под рукой, чтобы вы чувствовали себя уютно.

Особенно приятно, что вы оценили видео в подарок 🎁 Для меня это лучший способ сказать "спасибо" за то, что выбрали меня. Очень рад, что эти кадры останутся с вами.

Малкинские источники — это на любителя, и я рад, что мы смогли разнообразить маршрут пирожками и смотровой на канатке. Главное, чтобы общее впечатление осталось супер, а это у нас получилось!

Спасибо, что доверились мне. Буду рад видеть вас снова — может, в следующий раз откроем для вас новые любимые места!

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