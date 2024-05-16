1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь16 мая 2024Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
- ВВиктория12 мая 2024Очень рада, что побывала в таком невероятном месте🙌🏼 мощь и сила стихии завораживает) впечатления яркие) хотелось бы сказать большое спасибо Надежде и Валентину за организацию и отличное времяпровождение 🌎вы крутая команда)однозначно рекомендую, желаю вам процветания 🤗
- ЮЮлия7 мая 2024были на Камчатке в конце марта 2024. Экскурсии с Валентином и Надеждой - это инвестиция в себя). Это релакс, уют,
- ЕЕлена4 мая 2024После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид и собеседник. В конце
- ККатя25 апреля 2024Все было замечательно! Нам все очень понравилось!!!
- ААнастасия13 апреля 2024Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал точно по времени, все договоренности были соблюдены. Рекомендую
- ММария14 марта 2024У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном. Мы встретили рассвет на Тихом океане. Несмотря на холод, Иван отогревал нас в
- ММария11 марта 2024Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:) Спасибо Валентину за интересное путешествие 😀👏🏼👏🏼👏🏼
- ДДенис5 марта 2024Замечательная экскурсия с посещением всех видовых и исторических мест. Закончили экскурсию на берегу Тихого океана с шампанским. Огромное спасибо Валентину за проведенный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Ночные»
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