Ночные прогулки и экскурсии Камчатки

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» на Камчатке, цены от 12 792 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
79 отзывов
Ощутите мощь Тихого океана на Халактырском пляже с индивидуальной экскурсией
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 1599012 792 за всё до 6 чел.
Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Рассвет на Халактырском пляже: незабываемые впечатления на Камчатке
Откройте для себя волшебство Камчатки, встречая первые лучи солнца на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
Увидеть дикую природу Камчатки и отдохнуть в горячих термах с видом на вулканы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Топовые локации Петропавловска-Камчатского
Увидеть город исторический и современный, покорить сопку Мишенная и полюбоваться вулканами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
13 571 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    16 мая 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Что за чудо произошло, и что это за удача такая мне улыбнулась, подфартило как. До сих пор не верится, что
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    опять побывала на Камчатке. Мои девчонки собирались в январе, а я «вострила лыжи» совершенно в противоположную сторону, но полетела вместе с ними, обстоятельства так сложились. До сих пор под впечатлением. Несколько дней провели на турбазе, затем переехали в Петропавловск-Камчатский. Поужинали в ресторане «Два моря,океан». Потрясающая кухня и обслуживание. Всем рекомендую! И все семь дней «… то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём…»,немного солнца и ни единого вулкана, скрыты все туманом и облаками. В инете нашли туристическую фирму Tripster и заказали индивидуальную обзорную экскурсию по городу и поездку на Халактырский пляж с черным вулканическим песком. Наш гид Валентин потрясающий рассказчик и знаток истории города и края. Очень грамотно продумана сама экскурсия, лаконично выстроена, интересные рассказы сопровождались посещением достопримечательностей города. Со смотровых площадок нам открывались красоты города, Авачинской бухты и выход в Тихий океан. Но вулканов так и не видно…. Халактырский пляж поверг меня в восторг. Тихий океан, волны, морские птицы, сам вулканический песок это что-то фантастическое. На мгновение показалось все не реальностью, особенно когда поднялись на скалу. Сверху был такой вид, что уходить не хотелось. Все это время Валентин рассказывал и рассказывал нам о Камчатке. А мы влюблялись все больше и больше. Не буду перечислять места,где мы побывали, всё есть на сайте!!! А вулканы мы всё-таки увидели!!! В день отлёта! И это было достойнейшее завершение путешествия: Корякский,Авачинский, Козельский, Арик и Ааг,прощались с нами,потрясая своей первозданной красотой!!!! Хочу выразить огромную благодарность фирме Tripster и Валентину Мулюкину, нашему гиду-вдохновителю за прекрасно проведенную экскурсию!!! Приезжайте на Камчатку! Эту землю надо увидеть своими глазами, чтобы потом уже никогда не забыть ее красоты!

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Очень рада, что побывала в таком невероятном месте🙌🏼 мощь и сила стихии завораживает) впечатления яркие) хотелось бы сказать большое спасибо Надежде и Валентину за организацию и отличное времяпровождение 🌎вы крутая команда)однозначно рекомендую, желаю вам процветания 🤗
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    были на Камчатке в конце марта 2024. Экскурсии с Валентином и Надеждой - это инвестиция в себя). Это релакс, уют,
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    эмоции, лучшие виды, забота, информативность, эстетика, вкусняшки и еще много чего не описать словами, а нужно прочувствовать! настоящие профессионалы своего дела, искренне влюбленные в Камчатку, с огромной заботой и любовью к туристу. Очень жаль, что погода не позволила нам поехать на другие экскурсии, но зато мы дважды побывали на Халактырском пляже и оба раза были разные, хотя локация практически таже). каждому рекомендую экскурсии с Валентином и его командой! наверное благодаря им, я мечтаю о Камчатке теперь в летний сезон

  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид и собеседник. В конце
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    прогулки приготовил для нас вкуснейший чай с закусками с красной рыбкой☺️ также подготовил колбочку, в которую мы набрали черный песок с халактырского пляжа. Теперь частичка Камчатки будет всегда с нами! Однозначно рекомендую экскурсию и Ивана!

    После экскурсии остались незабываемые впечатления. Тихий океан - очень мощное, впечатляющее место. Иван приятный интересный гид
  • К
    Катя
    25 апреля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Все было замечательно! Нам все очень понравилось!!!
  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал точно по времени, все договоренности были соблюдены. Рекомендую
    Это обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехалЭто обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехалЭто обязательно надо увидеть собственными глазами! Фантастическое, завораживающее зрелище! На океан можно смотреть бесконечно. Гид приехал
  • М
    Мария
    14 марта 2024
    Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
    У нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном. Мы встретили рассвет на Тихом океане. Несмотря на холод, Иван отогревал нас в
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    машине, угощал чаем и вкусными бутербродами с рыбкой. Рассвет - это нечто потрясающее. Обязательно туда нужно ехать… не раздумывая) Иван в подарок 🎁 (!) сделал нам шикарные видео 👍👍👍☺️☺️☺️ Также мы были на Малкинских источниках. Побывать разок наверное нужно. Но особо не впечатлились, зато поели по дороге вкусных пирожков и заехали на смотровую на канатке. Прекрасный вояж, все было супер!

    У нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с ИваномУ нас была прекрасная поездка по Камчатке с Иваном
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:) Спасибо Валентину за интересное путешествие 😀👏🏼👏🏼👏🏼
    Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)Отличная экскурсия для тех, кто в городе впервые. Увидели красоты:)
  • Д
    Денис
    5 марта 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Замечательная экскурсия с посещением всех видовых и исторических мест. Закончили экскурсию на берегу Тихого океана с шампанским. Огромное спасибо Валентину за проведенный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
  2. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  3. Встречаем рассвет на берегу Тихого океана
  4. Расслабиться и снять стресс: поездка к термальным источникам
  5. Очарование ночного Петропавловска
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Ночные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 792 до 20 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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