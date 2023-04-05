Индивидуальная экскурсия на вулкан Мутновский: увидеть и почувствовать Камчатку
Активное поле пыхтящих разнообразных фумарол с вырывающимися струями раскаленного пара ждут любопытного путешественника, чтоб приоткрыть завесу тайны той необузданной энергии находящейся под вашими ногами на Камчатской земле.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Паратунскую низменность
- Вилючинский перевал
- В близи вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский
- Мутновская ГеоЭЦ
- Водопад Спокойный
- Водопад Вилючинский
- Верхне-паратунские источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Увидеть и почувствовать настоящую Камчатку.
- Камчатка знаменита самой большой в мире долиной гейзеров находящегося в Кроноцком заповеднике, экскурсия в долину гейзеров возможна только на вертолете, что не всегда подходить каждому туристу посетившего Камчатку. Джип-тур на Дачные источники в народе называемой мини долиной гейзеров, в определенной мере компенсирует Вам впечатления о том, как дышит Камчатская земля.
- На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский». Виды открывающееся со смотровой площадки Вилючинского перевала на высоте около 900 метров не оставят Вас равнодушными, а купание в диких верхне-паратунских горячих источниках Вам запомниться на всегда.
Важная информация:Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка, репелленты. Плавательные принадлежности, полотенце, сланцы.
Выезд в 7 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель в г. Петропавловске-Камчатском
- Обед
- Скандинавские палки
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Трансфер из гостиницы за пределами города Петропавловск-Камчатский
- Место начала и завершения?
- У Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выезд в 7 утраЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Буду признателен за оплату предоплаты за экскурсию на сайте.
- Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка, репелленты. Плавательные принадлежности, полотенце, сланцы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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