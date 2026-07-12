Активное поле пыхтящих разнообразных фумарол с вырывающимися струями раскаленного пара ждут любопытного путешественника, чтоб приоткрыть завесу тайны той необузданной энергии, находящейся под вашими ногами на Камчатской земле.
Описание экскурсииУвидеть и почувствовать настоящую Камчатку Камчатка знаменита самой большой в мире Долиной гейзеров, находящейся в Кроноцком заповеднике. Экскурсия в Долину гейзеров возможна только на вертолете, что не всегда подходит туристу. Джип-тур на Дачные источники, которые в народе называются Мини долиной гейзеров, в определенной мере компенсирует Вам впечатления. На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящийся у подножия вулкана «Вилючинский». Виды открывающееся со смотровой площадки Вилючинского перевала на высоте около 900 метров не оставят Вас равнодушными, а купание в диких верхне-паратунских горячих источниках Вам запомнится на всегда. Краткая программа:
- 7:00 — трансфер из отеля;
- Экскурсия на Дачные источники;
- Обед;
- Посещение водопада «Спокойный»;
- Купание в диких термальных источниках;
- Трансфер в отель. Важная информация: Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка, репелленты. Плавательные принадлежности, полотенце, сланцы.
Ежедневно в 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Паратунская низменность
- Вилючинский перевал
- Вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский
- Мутновская ГеоЭЦ
- Водопад Спокойный
- Водопад Вилючинский
- Верхне-паратунские источники
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из/в отель в г. Петропавловске-Камчатском
- Обед
- Скандинавские палки.
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля за пределами города Петропавловск-Камчатский.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Наш гид был Андрей, замечательно рассказывал не только о вулканах,природе,животном мире Камчатки,но пытался нас удивить,зная что мы с Чукотки! И ему это удалось! Мы удивлялись,восхищались и получили массу впечатлений от
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Г
Шоковое знакомство с незнакомой страной Вулканов началось с этой экскурсии! И спас нас гид Валентин!!!! комфортное и безопасное передвигаться неподготовленных туристов, исторический экскурс и посещение всех восхитительных мест, о которых
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а
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А
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