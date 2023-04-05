Вулкан Мутновский «Дачные источники»

Индивидуальная экскурсия на вулкан Мутновский: увидеть и почувствовать Камчатку

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Активное поле пыхтящих разнообразных фумарол с вырывающимися струями раскаленного пара ждут любопытного путешественника, чтоб приоткрыть завесу тайны той необузданной энергии находящейся под вашими ногами на Камчатской земле.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Ближайшие даты:
13
апр
1
июл
2
июл
3
июл
4
июл
5
июл
6
июл
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Что вас ожидает:

  • Паратунскую низменность
  • Вилючинский перевал
  • В близи вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский
  • Мутновская ГеоЭЦ
  • Водопад Спокойный
  • Водопад Вилючинский
  • Верхне-паратунские источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увидеть и почувствовать настоящую Камчатку.
  • Камчатка знаменита самой большой в мире долиной гейзеров находящегося в Кроноцком заповеднике, экскурсия в долину гейзеров возможна только на вертолете, что не всегда подходить каждому туристу посетившего Камчатку. Джип-тур на Дачные источники в народе называемой мини долиной гейзеров, в определенной мере компенсирует Вам впечатления о том, как дышит Камчатская земля.
  • На обратном пути мы заедем на величественный водопад «Спокойный», находящейся у подножья вулкана «Вилючинский». Виды открывающееся со смотровой площадки Вилючинского перевала на высоте около 900 метров не оставят Вас равнодушными, а купание в диких верхне-паратунских горячих источниках Вам запомниться на всегда.

Важная информация:

Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка, репелленты. Плавательные принадлежности, полотенце, сланцы.

Выезд в 7 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель в г. Петропавловске-Камчатском
  • Обед
  • Скандинавские палки
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер из гостиницы за пределами города Петропавловск-Камчатский
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 7 утра
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Буду признателен за оплату предоплаты за экскурсию на сайте.
  • Одежда по погоде. Обязательно обувь с грунтозацепами. По необходимости солнцезащитные очки, крем от загара, кепка, репелленты. Плавательные принадлежности, полотенце, сланцы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
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Природа и пейзажи
Мутновский вулкан
Малая долина гейзеров

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