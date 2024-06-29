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Слышали, что на Камчатке есть мини-долина гейзеров и мечтаете там побывать? Любите сногсшибательные фотографии дикой природы? Хотите увидеть такую красоту, которая врезается в память на всю жизнь? Мы так и думали! Поэтому зовём вас в захватывающее путешествие к Дачным источникам с невероятным количеством фотолокаций. Вы даже не представляете, сколько их будет!