Слышали, что на Камчатке есть мини-долина гейзеров и мечтаете там побывать? Любите сногсшибательные фотографии дикой природы? Хотите увидеть такую красоту, которая врезается в память на всю жизнь? Мы так и думали! Поэтому зовём вас в захватывающее путешествие к Дачным источникам с невероятным количеством фотолокаций. Вы даже не представляете, сколько их будет!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы отправимся к Мутновской геотермальной станции и проедем около 100 км в одну сторону. На пути будет масса остановок и несложных переходов до значимых локаций, в каждой из которых вас ждёт фотосессия.
- Остановимся на Зайкином ключе, где местные священнослужители набирают святую воду, насыщенную ионами серебра
- Проедем вдоль Паратунской низменности и насладимся впечатляющими видами гор Горячая и Бабий камень
- Остановимся на мосту через реку Паратунка, откуда открывается великолепный вид на вулкан Вилючинский
- Увидим Вилючинский водопад — в народе его называют «Сердце», «Рюмка», «Бабочка». А что вам напомнят контуры водопада?
- Заедем на Вилючинский перевал по горному серпантину. На высоте 850 м вы познакомитесь с гамулами — духами Камчатки, стоящими на страже этих мест, и полюбуетесь с одной точки сразу 9 вулканами!
- Совершим недлинный поход к 16-метровому водопаду Снежный барс
- Поедем к Дачным источникам. По пути сделаем ряд остановок с невероятными видами на вулканы Горелый, Вилючинский, Мутновский и долину реки Вилюй
- И, наконец, доберёмся до фумарольных полей Дачные источники, в народе называемых мини-долиной гейзеров. Посетим поля Медвежье, Утиное и самое большое и активное поле, где с оглушительным рёвом на поверхность выходят струи перегретой парогазовой смеси. Вы увидите грязевые котлы, термофильные растения, пышущую жаром землю — и запомните это зрелище навсегда!
- На обратном пути заедем к диким термальным источникам, где вы сможете расслабиться после столь насыщенного дня. Заключительным аккордом путешествия станет вкусный обед с камчатскими деликатесами и видом на Вилючинский вулкан.
Вы узнаете:
- Как осваивали Камчатку
- Чем интересен здешний вулканизм
- Как образовалась Паратунская низменность
- Почему гора называется Бабья, а фумарольные поля — Дачными источниками
- Как вырабатывает электричество Мутновская геотермальная станция
- Каких животных можно встретить на Камчатке (и даже встретим — если повезёт)
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном Toyota Land Crueser 100, услуги гида, обед, фото- и видеосъёмка
- Мы заберём вас из отеля в городе Петропавловск-Камчатский. Из других мест стоимость трансфера оговаривается отдельно
- Фотографии и видео в количестве несколько сотен файлов в оригинальном качестве передаются на ваше мобильное устройство сразу после экскурсии без ретуши. За дополнительную плату возможна квадросъёмка и создание короткометражного фильма о вашем незабываемом дне — цена по запросу
- Поездка возможна с детьми от 4 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 639 туристов
Дорогой путешественник! Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим в самых живописных местах Камчатскими деликатесами. С собой вы увезете незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.Задать вопрос
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