Религиозные экскурсии по святым местам Камчатки

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» на Камчатке, цены от 13 334 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
На машине
4 часа
28 отзывов
Водная прогулка
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
На машине
3 часа
59 отзывов
Водная прогулка
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
На машине
4 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Собор Святой Живоначальной Троицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 декабря 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Была с детьми на великолепной экскурсии по Петропавловску- Камчатскому. Валентин лучший экскурсовод, из всех, с которыми общались. Видно, что человек
    читать дальше

    безумно любит свой край, знает историю. С юмором и очень интересно рассказывал. Мы на день раньше были на видовой площадке Мишенной сопки, о чем я сообщила Валентину, но он предложил подняться еще раз, и послушать его. Мы с детьми не на минуту не пожалели. Оказалось, что мы почти ничего не знали до этого. И хоть видимость в этотдень с сопки была не лучшая, Валентин с картами и интерактивными картинками спроецировал каждую точку и рассказал о ней. Было очень интересно. Мы на прекрасном джипе объехали город, побывали везде. Валентин мноко нас фотографировал, с разных точек и лучших ракурсов. На скользких участках Валентин страховал и помогал подняться и спуститься, предлагал "кошки". Всегда и всем буду рекомендовать Валентина и его экскурсии!

  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
    читать дальше

    нового узнали, и тяжелые страницы, и юмор - все было очень органично и позитивно. История экспедиции Беринга (мы многое знали, читали) подана так классно и необычно. Гид учел пожелания по маршруту и содержанию экскурсии, сделал хорошие снимки на видовых площадках.
    Большое спасибо! привет из Москвы, Валентина и Юрий.

    Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации
  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Благодарю Валентина за организацию поездки.
    Безупречное знание истории края!
    Интересный маршрут.
    Рекомендую.
  • И
    Игорь
    9 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Все было отлично
  • М
    Мариненко
    6 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Все прошло отлично, очень подробно и познавательно.
  • Р
    Рустем
    18 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Моим гидом был Валентин.
    Это человек который настроен на то что бы вы получили полное удовольствие от выбранного вами варианта экскурсии.
    читать дальше

    Подробная информация, с фото и видео изображениями.
    Вас не стоит задуматься о том как и где сделать фото, он подбере ракурс, как и где встать, что бы получить прекрасное фото на память. За работу 12 из 10. Да. Да именно 12. Реальность превращается ваши ожидания.
    Рекомендую Вам, если хотите получить только ко положительные эмоции.
    Огромное вам спасибо Валентин
    Уже прошла почти неделя, а я до сих пор под впечатлением.

    Моим гидом был Валентин
  • С
    Светлана
    12 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Очень благодарны гиду Марии за проведенную экскурсию по Петропавловску Камчатскому. Была очень интересная, насыщенная историческими фактами экскурсия. Было такое чувство,
    читать дальше

    что нас встретила в этом городе наша знакомая и решила рассказать про свой город. Мария умеет расположить людей к себе, увлечь городом, в котором она живет и о котором очень много знает и делится этими знаниями. Мы влюбились в Камчатку с первого дня пребывания здесь. Спасибо огромное

  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
    У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут, много интересной и полезной информации, Виктория провезла нас по всем топовым точкам столицы Камчатки. Вырпжаем огромную благодарность
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут, много интересной и полезной информации, Виктория провезла нас по всем топовым точкам столицы Камчатки. Вырпжаем огромную благодарность
  • Т
    Таня
    28 августа 2025
    Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
    Это самая лучшая поездка на Камчатке) нам рассказали буквально все, как самый крутой экскурсовод 😍
    Природа, источники)
    Даже пожалели, что остальные экскурсии взяли не у Владислава
    Это самая лучшая поездка на Камчатке) нам рассказали буквально все, как самый крутой экскурсовод 😍

