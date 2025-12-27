Водная прогулка
Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
«Собор Святой Живоначальной Троицы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 декабря 2025Была с детьми на великолепной экскурсии по Петропавловску- Камчатскому. Валентин лучший экскурсовод, из всех, с которыми общались. Видно, что человек
- ЕЕлена27 октября 2025Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
- ААлександр16 октября 2025Благодарю Валентина за организацию поездки.
Безупречное знание истории края!
Интересный маршрут.
Рекомендую.
- ИИгорь9 октября 2025Все было отлично
- ММариненко6 октября 2025Все прошло отлично, очень подробно и познавательно.
- РРустем18 сентября 2025Моим гидом был Валентин.
Это человек который настроен на то что бы вы получили полное удовольствие от выбранного вами варианта экскурсии.
- ССветлана12 сентября 2025Очень благодарны гиду Марии за проведенную экскурсию по Петропавловску Камчатскому. Была очень интересная, насыщенная историческими фактами экскурсия. Было такое чувство,
- ССветлана6 сентября 2025У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
- ЕЕкатерина1 сентября 2025Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут, много интересной и полезной информации, Виктория провезла нас по всем топовым точкам столицы Камчатки. Вырпжаем огромную благодарность
- ТТаня28 августа 2025Это самая лучшая поездка на Камчатке) нам рассказали буквально все, как самый крутой экскурсовод 😍
Природа, источники)
Даже пожалели, что остальные экскурсии взяли не у Владислава
