безумно любит свой край, знает историю. С юмором и очень интересно рассказывал. Мы на день раньше были на видовой площадке Мишенной сопки, о чем я сообщила Валентину, но он предложил подняться еще раз, и послушать его. Мы с детьми не на минуту не пожалели. Оказалось, что мы почти ничего не знали до этого. И хоть видимость в этотдень с сопки была не лучшая, Валентин с картами и интерактивными картинками спроецировал каждую точку и рассказал о ней. Было очень интересно. Мы на прекрасном джипе объехали город, побывали везде. Валентин мноко нас фотографировал, с разных точек и лучших ракурсов. На скользких участках Валентин страховал и помогал подняться и спуститься, предлагал "кошки". Всегда и всем буду рекомендовать Валентина и его экскурсии!