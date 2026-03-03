Описание тура
Камчатка - уникальный и дальний регион нашей необъятной России!
Вы поднимитесь в кратердействующего вулкана Горелый, увидите гейзеры у подножия Мутновского, где работает геотермальная электростанция. На яхте выйдете в бухту Русскую наблюдать за косатками, морскими львами и нерпами. Попробуете свежую уху из океанической рыбы и морские деликатесы. Маршрут проходит через водопад Медвежий, каньон Опасный и пещеру Горелый, включает Халактырский пляж с черным вулканическим песком и возможность серфинга. Передвигаемся на подготовленных японских внедорожниках с системой спутниковой связи, ночуем в гостинице. С вами опытные гиды и всё необходимое оборудование.
Освобождайте память своих телефонов, потому что крутых фотографий будет миллион!
Совершим восхождение в кратер действующего вулкана Горелый 1829м.
Насладимся водопадом Медвежий, погуляем по каньону Опасный, посетим пещеру Горелый.
Отправимся на морскую прогулку на яхте до Бухты. Русской, увидим косаток, морских львов, нерп и другую морскую живность.
Попробуем морские деликатесы, сварим уху из свежей океанской рыбы.
Мы погуляем по знаменитому Халактырскому пляжу Тихого океана с черным вулканическим песком. Смельчаки смогут искупаться, а любители попробовать себя в сёрфинге.
Увидим гейзеры и кипящую воду в земле на территории действующей Мутновской Геогэс.
Будем любоваться уникальной природой Камчатки с первого до последнего дня путешествия.
Проживание в гостинице с двух- и трёхместным размещением и удобствами.
Покатаемся по-настоящему бездорожью на подготовленных машинах повышенной проходимости. Автомобили оснащены системой спутниковой связи и всем необходимым снаряжением. Мы гарантируем безопасность каждого нашего путешественника.
Группу сопровождают высококвалифицированные гиды, которые проведут не только интересную и увлекательную экскурсию, а также позаботятся о комфорте на протяжении всего маршрута
Программа тура по дням
Прилет на край Света
Прилет в город Петропавловск-Камчатский до 15.30 по местному времени. Желательно последний рейс в день, удобнее для трансфера.
Билеты необходимо покупать Заранее, чтобы у вас был доступный по цене тариф
Мы встретим вас и организуем трансфер до гостиницы.
Это день свободный, чтобы вы могли выспаться после долгого перелета, рекомендуем отправиться на прогулку по городу Петропавловск-Камчатский.
Встречаем с красной икрой и игристым. Знакомство с группой, брифинг по путешествию.
Вулкан Горелый И Пещера
Утром просыпаемся, зарядка, горячий завтрак, и начинается наше трехдневное путешествие на джипах. В первый день мы отправляемся на восхождение на вулкан Горелый. Этот живописный горный хребет из 11 кратеров, протяженностью 3 км хранит одну из главных загадок Камчатки: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится высокогорное озеро, вода в котором на солнце переливается фиолетовым кислотным цветом. После спуска нас ждут лавовые пещеры - природный феномен, возникший в результате мощного извержения более 2000 лет назад. Раскаленная лава застывала снаружи, продолжая течь внутри, и оставила после себя подземные тоннели с куполообразными сводами и вечным ледяным полом. Всего их 14, мы войдем в одну из доступных. Вечером после спуска у нас будет горячий ужин и глинтвейн.
Геоэлектростанция И Водопад
Утром зарядка, сбор и горячий завтрак. Отправляемся на Мутновскую геоэлектростанцию - станцию, работающую на горячем паре из недр земли. Вы увидите струи пара прямо из-под земли, а в кипящих лужах можно сварить яйца вкрутую. Место необычное, с характерным запахом. После обеда едем к Медвежьему водопаду. Высота падения воды около 80 метров, вокруг узкое ущелье с отвесными базальтовыми стенами из застывшей лавы. Вечером возвращение в гостиницу.
Каньон Опасный И Кальдера Вулканов
Ранний подъем, завтрак и выезд на джипах к каньону Опасный. Глубокое ущелье с отвесными разноцветными стенами. Фумаролы, термальные источники, паровые струи и кипящие котлы - над каньоном постоянно клубится пар, который виден за многие километры. Здесь же мы осматриваем кальдеру вулканов - обширную впадину, образовавшуюся в результате древних извержений.
Экструзия Верблюд
После завтрака мы отправимся к Авачинскому перевалу. Поднимемся к экструзии Верблюд - скальный массив, сформированный застывшей лавой. Свое название он получил из-за двух характерных пиков, напоминающих верблюжий горб. С вершины откроется живописный вид на Срединный хребет и соседние исполины, город Петропавловск-Камчатский, долину реки Налычева и Авачинскую бухта. Подъём и спуск занимает около 10 часов. Очень важно подготовиться в части обуви, она должна быть трекинговой.
На Яхте В Тихий Океан
Ранним утром мы отправимся на морскую прогулку в океан на яхте до Бухты Русской.
Первую остановку мы сделаем у уже известной достопримечательности Камчатки — скал Три Брата. Это каменные столбы, которые возвышаются над водой, будто охраняя вход в бухту. Они видны в том числе с берега, но на яхте их можно рассмотреть максимально близко. Это место породило много легенд у коренных жителей, одну из них расскажут и нам.
Следующая наша остановка - птичий уголок в открытом океане, остров Старичков. На его небольшой площади в 500 квадратных метров уживаются тысячи морских птиц.
На мысе Кекурном мы знакомимся с еще одними обитателями тихоокеанских вод — сивучами. Здесь их территория и лежбище. По пути в бухту Русскую и в самих ее водах нам могут повстречаться одни из самых больших обитателей морей и океанов — киты и косатки. Их треугольные плавники и белые пятна видны издалека.
Обязательно ты попробуешь рыбалку на океанскую рыбу. Это очень увлекательное и простое занятие.
На яхте будет 3-разовое питание из морепродуктов, в течение дня доступны чай и кофе.
Смельчаки смогут искупаться.
Выходной - запасной день
Он также является запасным на случай изменения программы из-за погодных условий. Можно прогуляться по набережной, съездить на горячие источники, заглянуть на рыбный рынок или посетить музей вулканологии (от 1000) - особенно интересно будет с экскурсоводом. На закате советуем подняться на Мишенную сопку: оттуда открывается панорамный вид на Морскую бухту, город и домашние вулканы. Вечером поужинать в ресторане Камчатка с лучшими блюдами местной кухни. Мы подскажем проверенные места и поможем все организовать. Для тех, кто хочет получить больше впечатлений, этот день идеально подходит для вертолетных экскурсий на Курильское озеро (медведи) от 95000 /чел или в Долину гейзеров и кальдера вулкана Узон от 105000/чел. Стоимость экскурсий может быть изменена поставщиками услуг.
Халактырский Пляж С Черным Песком, крабовое пати
В этот день мы отправимся на необычный пляж.
Когда ты подъезжаешь к этому месту, уже за несколько километров тебя вдруг пронзает энергия большой воды, ты чувствуешь соленый запах и даже у ветра другой вкус.
На этом пляже песок Черного цвета и он магнитится словно металлическая стружка. Этот песок произошел из вулканической лавы, в связи с этим он имеет такой цвет.
Тут можно прогуляться вдоль длинного пляжа, сделать крутые кадры, попробовать серфинг на доске, сделаем пикник с Крабами и Ухой из Форели и отправимся в аэропорт. Можно организовать прогулку на лошадях за доп оплату.
Билеты смотреть с 16.00 или на следующий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полноценное питание три раза в день в дни выезда на программы: трехдневный выезд на вулканы в дни 2-3-4, питание на яхте в день 7, питание на выезде к подножию Вулкана Авачинский день 6, пикник на берегу океана в день 8
- Проживание в гостинице со всеми удобствами. Размещение 2-3 местное
- Работа опытного горного гида. Полное сопровождение на всех этапах восхождений и похода
- Все транспортное сопровождение на внедорожниках согласно программе, водитель
- Экскурсионное обслуживание. Прогулка до Бухты Русская на яхте, рыбалка, питание с морепродуктами
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Трекинговые палки
- Комплимент и подарок. Памятный сувенир
- Регистрация в Мчс, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловск-Камчатского
- Питание в день 1 прилет, свободный день 5, вечернее посещение ресторанов в городе
- Личные расходы, сувениры Доп. развлечения/любые отклонения от программы или то, что не описано в разделе Включено
Пожелания к путешественнику
Список Необходимых Личных Вещей:
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 м возможен снег и низкая температура.
Треккинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
Запасное белье.
Средства личной гигиены.
Солнцезащитные очки, крем от загара.
Документы и деньги
Индивидуальная аптечка - лекарства от своих болезней.
Мобильный телефон, камера, повербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать