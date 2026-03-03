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от 179 000 ₽ за человека

Описание тура

Камчатка - уникальный и дальний регион нашей необъятной России!

Вы поднимитесь в кратердействующего вулкана Горелый, увидите гейзеры у подножия Мутновского, где работает геотермальная электростанция. На яхте выйдете в бухту Русскую наблюдать за косатками, морскими львами и нерпами. Попробуете свежую уху из океанической рыбы и морские деликатесы. Маршрут проходит через водопад Медвежий, каньон Опасный и пещеру Горелый, включает Халактырский пляж с черным вулканическим песком и возможность серфинга. Передвигаемся на подготовленных японских внедорожниках с системой спутниковой связи, ночуем в гостинице. С вами опытные гиды и всё необходимое оборудование.

Освобождайте память своих телефонов, потому что крутых фотографий будет миллион!