Описание тура
Невероятное Путешествие По Камчатке Вулканы, киты, медведи!
8 дней. всё включено (кроме авиаперелета)
Идеальный насыщенный маршрут, который включает в себя только самые лучшие красивые локации, которые вам точно понравятся!
Уютное проживание, вкусное разнообразное питание и прекрасный сервис от нашей команды.
Камчатка - это безудержные эмоции, которые не передать словами. Голубое озеро в кратере вулкана, термальные источники, водопады, рыбалка и сплав по реке, морская прогулка с китами и касатками, медведи, красная икра большими ложками, вкуснейший крабы и классная компания единомышленников.
- Наше путешествие - это настоящий гастро-тур с дальневосточными деликатесами, красной икрой, местной рыбой и крабами!
- Подъем на величественный вулкан и прогулки по Альпийским лугам!
- Морская прогулка по Тихому океану: встреча с его обитателями: косатки, киты, морские львы и птичьи базары!
- Согреемся в термальных источниках, которые помогут снять усталость и восстановить силы!
- Увлекательный сплав в окружении дикой природы, рыбалка и встреча с бурыми мишками и многое другое…
Программа тура по дням
Встреча путешественников
Мы с радостью встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 10:00 утра. Вы также можете прилететь в 13:00 - встретим вас дополнительно и присоединим к основной группе. Если решите прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть с перелета, мы подскажем вам гостиницы, где можно будет остановиться.
Камчатка - это край вулканов и альпийских лугов, тайги и тундры, термальных источников и гейзеров, редких животных и растений, место, где природа сохранилась в первозданном виде. Сюда стремятся попасть путешественники со всего мира, чтобы соприкоснуться с дикой природой: увидеть могущественные вулканы, Тихий океан, китов, косаток, медведей, а также попробовать красную икру и крабов. Наше приключение начинается!
В первый день нашего путешествия мы запланировали легкую экскурсионную программу, чтобы вы могли отдохнуть после длительного перелета и как можно быстрее адаптировались к местному времени. По пути сделаем остановку у легендарного монумента - Здесь начинается Россия! Памятник камчатским бурым медведям, вытесанный из камня в натуральную величину камчатских хищников, располагается на фоне живописного Корякского вулкана, и поражает своей красотой! Сделаем памятные фотографии и отправимся дальше.
Впереди нас ждет знакомство с Петропавловском-Камчатским. Начнем нашу прогулку с Петровской сопки, мы поднимемся наверх, чтобы насладится видом на Авачинскую бухту - это морское чудо, расположенное на побережье Тихого океана, в самом сердце удивительной Камчатки. Здесь мы устроим вкусный Камчатский фуршет - бутерброды с красной икрой, шампанское - что еще нужно для счастья! Затем посетим Никольскую сопку и его природно-исторический парк - одно из любимых мест горожан.
Когда вся группа будет в сборе, мы отправимся на фантастический Халактырский пляж - одно из самых впечатляющих мест Камчатки. Его берег покрыт черным вулканическим песком, образовавшимся в результате извержения вулканов. Мощь океанских бирюзовых волн, свежий бриз, захватывающие виды на бескрайний горизонт оставят яркие впечатления, которые запомнятся надолго. Здесь на берегу бескрайнего Тихого океана вас будет ждать изысканный обед. В меню - дегустация самых вкусных камчатских деликатесов, вы попробуете: салат из гребешка, брускетты с икрой, белая рыба с брокколи на сливочноикорном соусе, краб, уха из белой и красной рыбы, десерты. И это лишь часть того, что приготовили для вас наши повара! Под мягкий шум волн мы познакомимся со всеми участниками группы - именно так начинается путешествие, которое запоминается навсегда
После вкусного обеда и знакомства с группой мы устроим фотосессию на черном вулканическом песке - в ярких платьях со шлейфом. Контраст океана, тёмного берега и цвета создаёт кадры, которые выглядят эффектно даже без обработки - настоящая Камчатка в вашем телефоне. Затем будет время неспешно прогуляться вдоль берега Тихого океана, прочувствовать масштаб и тишину этого места: с одной стороны - бескрайний океан, с другой - домашние вулканы, и на километры вокруг никого. Если повезёт, среди кустов шиповника мы найдём шикшу - медвежью ягоду, и попробуем её на вкус, она очень полезная. А самые смелые смогут искупаться в бодрящих водах великого океана. Заряд положительных эмоций, драйва и ощущения радости вам обеспечен!
Насладившись прекрасными моментами и общением, едем заселяться на уютную базу отдыха. После заселения мы предлагаем отправиться на Зеленовские озерки - природные термальные источники, известные своими оздоровительными свойствами. Тёплая минеральная вода помогает снять усталость, расслабить тело, восстановить силы и мягко адаптироваться после перелёта. Купание в источниках благотворно влияет на общее самочувствие, поддерживает иммунитет и дарит ощущение лёгкости и спокойствия - именно то, что нужно в первый вечер путешествия.
Если же вам захочется остаться на базе, отдохнуть в тишине и восстановиться в своём ритме - это тоже отличный вариант.
Отправляемся в увлекательное путешествие
Вкусно завтракаем в отеле и отправляемся в увлекательное путешествие. Мы посетим Малую долину гейзеров, которая располагается у подножия Мутновского вулкана в Кроноцком заповеднике полуострова Камчатки и является восьмым чудом света. Малая долина гейзеров или дачные источники - это активное фумарольное поле, где горячие газы из-под земли проходят через холодный ручей, нагревая его и создавая фонтаны горячей воды и пара, а также бурлящие котлы. Это одно из самых красивейших мест первозданной камчатской природы. Попадая в эти края ощущаешь всю силу нашей природы. Здесь, на горных ландшафтах, открываются виды на снежные залежи среди яркой зеленой травы и многочисленные редкие цветы, занесенные в Красную Книгу. Все это создает сказочную атмосферу и дарит незабываемые впечатления.
Наша дорога к Дачным источникам будет пролегать через неповторимый Вилючинский перевал. Здесь располагается красивейшая смотровая площадка с видом на сам исполин и простирающуюся на много километров живописную долину. Мы сделаем остановку на перевале, разомнемся, узнаем интересные факты о Вилючинском вулкане, сделаем фантастические фотографии и поедем дальше.
Спустившись с перевала, дорога ведет нас по вулканическому плато к геотермальной электростанции, которая преобразует тепловую энергию недр земли в электрическую. Это уникальное место, крупнейшее подобное инженерное сооружение в России. Она находится на высоте 800 м. Источником энергии для станции является смесь пара и воды, естественным образом поступающая из недр Земли. Более подробно об этом месте вы узнаете от наших гидов. Мы оставим наши машины, ведь именно сюда начнется наша пешая прогулка к дачным источникам, по тропе в обход электростанции.
Во время спуска к нашим машинам нагуляем аппетит, и спустившись вниз устроим ваш самый вкусный обед на свежем воздухе! Подкрепившись, выезжаем на следующий природный объект - к водопаду Спокойный. Ручей стекает с плато и устремляется вниз в долину реки Вилюй, образуя широкий и мощный поток воды, срывающийся с уступа широким эффектным каскадом. Завораживающее зрелище! Крутые речные берега, в том месте, где вода шумно падает вниз, украшают ольховый стланик и каменная береза, прижившиеся здесь в суровых условиях, почти на вертикальных склонах. Этот окружающий пейзаж придает водопаду особенную изящность и красоту.
После экскурсии отправимся в сторону нашей базы, по пути заедем на термальные источники, чтобы расслабится и снять приятную усталость после насыщенного дня. На базе нас будет ждать настоящий гастро-ужин, приготовленный с любовью и заботой, а также ароматный чай.
Морская прогулка
Безмятежная и яркая Бухта Русская считается одной из самых красивейших бухт восточного побережья Камчатки. Ее крутые обрывистые склоны покрыты ковром стланика, а низменные берега в глубине бухты щедро усеяны кустарниками, травянистыми растениями, зарослями шиповника и клюквы. Многочисленные колонии морских птиц выбрали для своего жилища крутые берега бухты, а сотни сивучей устраивают ежегодное лежбище по пути на мысе Кекурный. Одно из самых фантастических зрелищ, ради которого наши гости приезжают на Камчатку, - наблюдение за стадом касаток и китов, которые приплывают в бухту полакомиться. Радость встречи с этими морскими созданиями сложно описать словами! Разрезающие воду черные плавники и мощные струи пара гигантских обитателей Тихого океана вызывают неподдельный трепет и восхищение.
Ранним утром выезжаем с нашей базы! Завтрак нам накроют прямо на катере и он будет королевский - блинчики с икрой и камчатские деликатесы. Сытые и довольные отправляемся в незабываемое путешествие. Только представьте: раннее утро, горизонт едва заметно окрашиваешься в розово-золотые оттенки, вы стоите на палубе, готовясь отправиться в свой лучший день. Вас окружает бескрайние просторы Тихого океана, где могучие волны неторопливо качают судно, а воздух пропитан свежестью и ароматом солёной воды. Выход в открытый океан - момент, когда сердце начинает биться быстрее, наполняясь предвкушением новых открытий.
Мы подойдём к скалам Три брата - памятнику природы и символу полуострова. Таинственно вздымающиеся из воды, как тихие стражи, окутанные мифами и преданиями, о которых мы сегодня узнаем. Проходя мимо скал, вы ощутите дыхание свободы и невероятную энергетику этого места. Затем отправимся через врата Авачинской бухты в открытый океан до острова Старичков.
Вблизи острова Старичков, станем свидетелями удивительного и поражающего разнообразием зрелища - птичьих базаров. Буревестники, топорки, тупики, старики, утки - мы можем встретить сотни тысяч птиц, которые переливаются множеством красок и оттенков. Они пикируют со скал и величаво парят над водой, создавая эффект динамичного, подвижного вихря.
Изюминка нашего путешествия - это огромная вероятность встречи с морскими великанами. Ежегодно стаи косаток и горбатые киты заходят в акваторию и часто сопровождают прогулочные катера. Вероятность увидеть китов и косаток очень высока, кроме дней после штормов, когда животные уходят дальше в океан. Известные своими внушительными размерами и изумительными способностями к коммуникации, эти морские млекопитающие грациозно скользят по волнам. Встреча с ними оставит у вас в сердце невероятные впечатления, яркие эмоции и приятные воспоминания.
Далее у входа в бухту Русская на одном из каменных мысов мы встретим лежбище сивучей. Сивучи - это морские львы, способные издавать громкий рёв, очень похожий на рычание царя зверей. Подойдя поближе на катере, посмотрим на жизнь этих фантастических обителей. Еще одно достоинство бухты - морская рыбалка, которую вы обязательно попробуете! У вас будет возможность поймать камбалу, палтуса или яркого бычка. В это время наш повар будет готовить вкуснейшей обед: ароматная уха и морские деликатесы прямо посреди океана. Путешествие, наполненное вечным шепотом океана и встречей с пышным, зеленым горизонтом, позволит ощутить подлинную свободу, слияние с природой и внутреннюю гармонию. На закате возвращаемся на нашу уютную базу, по пути ужин из крабов.
Вперед к вулканам
Вас ждет активный и знаменательный день - мы отправимся покорять настоящий вулкан! Вулкан Горелый является действующим вулканом Камчатки, его высота 1829 м. Подъем на вершину затяжной, и требует средней физической подготовки - для любителей пешего туризма будет в удовольствие (перепад высот 900 метров, протяженность подъема - 4 км). На просторах вулкана расположились озера, горячие газовые фумаролы, десятки конусов и 11 кратеров. Последние заслуживают особого внимания, ведь в них во времена исторических извержений была максимальная активность. Теперь они заполнены кислотными озерами и выглядят крайне необычно и мистически. В случае плохой погоды экскурсия на вулкан Горелый может быть заменена на экскурсию к горному массиву Вачкажец или на мыс Маячный.
Вкусно завтракаем и отправляемся к подножию вулкана Горелый. На середине пути сделаем остановку на уже знакомом для вас перевале вулкана Вилючинский. Кто не успел сделать здесь красивые кадры, у того будет возможность сделать это сегодня! А вообще, мы бы с удовольствием наслаждались таким пейзажем хоть каждый день. Думаю, что побывав здесь, вы с нами согласитесь.
По прибытию к подножию вулкана Горелый гид проведет для всех обязательный инструктаж по технике безопасности, раздаст треккинговые палки, перекус и мы начинаем наше восхождение к вулканическим кратерам. Путь проходит через необычные и, местами, мистические места каменистого гиганта. Мы пройдем по старым лавовым потокам и шлаковым полям, которые хранят в себе частички истории нашей природы. Особый интерес для нас представляют два кратера: Активный, в котором вулканическая деятельность продолжается и в настоящее время, и Голубое озеро, дно которого занимает кислота яркого цвета.
Кратер Голубое озеро получил свое название за счет фантастического яркого голубого озера, расположенного внутри, красоту которого мы с вами обязательно увидим! В кратере Активный сосредоточена вся активная деятельность. Дно заполнено оранжевым кислотным озером, а берега просматриваются в пелене фумарольных газов - настоящее чудо природы! Мы пройдем по кромке обоих кратеров, воодушевимся изумительными видами своеобразного ландшафта и сложениями горных пород. Также, если позволит погода, сделаем потрясающие неземные фотографии в платьях со шлейфом. На склоне устроим небольшой отдых, перекус - впитывая ощущение свободы и приступим к спуску.
Спустившись к подножию, сядем в наши машины и отправимся на видовую полянку, где накроем вкуснейший обеденные столы на свежем воздухе! Мы возьмем с собой малосольную рыбку, песто из черемши и красную икру, а также у каждого из вас будет порционное блюдо - салатик, горячее и десерт с ароматным травяным чаем. Идеальный сытный обед в окружении природы после интенсивной физической нагрузки вам обеспечен. Во время обеда будем делиться своими впечатлениями от увиденного, обмениваться эмоциями и наслаждаться настоящим моментом.
После обеда поедем в термальные источники, чтобы вы могли восстановить силы, расслабится и снять приятную усталость после активного дня. После источников возвращаемся на базу отдыха, где нас будет ждать ужин в теплой дружественной обстановке.
Сплав по реке Быстрая
Сегодня у вас будет возможность увидеть Камчатку с новой стороны. Мы отправимся на увлекательный сплав по реке Быстрая - это самая крупная горная река на западном побережье полуострова. Она проходит 270 км, впадает в реку Большую, а затем в Охотское море. Сплав представляет собой спуск по спокойным участкам реки Быстрой, среди первозданного природного пейзажа: поросшие кедрачом и ольхой небольшие сопки, типичные для Камчатки заросли каменных берез и махровые равнины. Главное, зачем мы отправляемся на сплав - увидеть, как рыбачит в дикой природе хозяин полуострова - Камчатский бурый медведь! Шанс застать такое зрелище очень велик. Не переживайте - медведи уже давно привыкли к ежедневному потоку лодок с любопытными зрителями.
После завтрака отправляемся в путь, дорогу до места назначения будет окружать густой зеленый лес с огромным количеством грибов и ягод. По прибытию в базовый лагерь нас ждет вкусный обед из жаренной красной рыбки и красной икры, после которого мы начнем сход на воду. Наш маршрут будет пролегать от поселка Малки до лимана реки Большая, вне населенных пунктов, что позволит вам увидеть территорию дикой природы. В нашем распоряжении будут спортивные рафты, управляемые опытными гидами - инструкторами. Все путешествие по реке очень живое и насыщенное протяженностью в 15 км пройдет вдоль живописных берегов реки и займет примерно 2-3 часа.
Опытные инструктора, управляя рафтами, расскажут об особенностях местной рыбалки и обучат нас рыболовному ремеслу. Ведь помимо впечатляющих видов, река Быстрая это место массового нереста лососевых рыб разных видов: нерка, чавыча, кижуч, горбуша, голец. Красота окружающей природы и отменная рыбалка - великолепное сочетания для душевного отдыха.
После рыбалки мы будем держать курс обратно к берегу, завершая наше невероятное водное путешествие. Добравшись до суши, расслабимся, купаясь в природных водах Малкинских горячих источников. Зеленая территория бассейнов окружена сопками, покрытыми густыми лесами и зарослями кустарников. Здесь на небольшой термальной площадке пробиваются наружу из недр земли горячие ключи (80 С), вода которых смешивается с холодными речными протоками, образуя природные ванны с уникальным составом. Купание в таких источниках прекрасный способ расслабиться и оздоровить тело.
Далее довольные и отдохнувшие приедем в наш базовый лагерь, где на свежем воздухе отведаем вкусный горячий ужин из камчатских продуктов: уха из свежей рыбы, закуски из местных дикоросов. Все это в теплой дружественной обстановке. Возвращаясь на нашу базу отдыха сделаем остановку в поселке Сокочи, чтобы отведать легендарных Сокочинских пирожков с ягодой!
Едем за новыми впечатлениями
Вкусно завтракаем и едем за новыми впечатлениями. Сегодня нас ждет поездка к подножию двух впечатляющих домашних вулканов - Авачинского и Корякского. Дорога будет захватывающей, ведь она проходит по руслу сухой речки. Авачинская сопка высотой 2741 метров - это действующий вулкан, возле которого живое дыхание земли ощущается особенно остро. Красочные склоны, покрытые зарослями кедрового стланика и лесами из каменной березы, граничат с белоснежными снегами и ледниками. Взобраться на Авачинскую сопку можно, но не сегодня: ведь подъем занимает около 6 часов. Нас ждет другое, интересное и легкое восхождение - на экструзию между Авачинским и Корякским вулканами - гору Верблюд высотой 1200 метров.
Экструзия верблюд получила свое название по сходству с верблюдом - ведь у нее две вершины. Она образовалась в результате наложения жидких лав, которые вытекали во время извержений Корякского вулкана. Обе вершины Верблюда представляют собой скалистые образования, покрытые травой и цветами. Мы будем подниматься не спеша и в удовольствие по натоптанной тропинке, где мы увидим красивейшие рододендроны, а также сможем встретить милейших евражек и мелких грызунов, которые живут в этих районах. Особенно заметен сурок тарбаган с пятном на голове, напоминающим черную шапочку.
Дорога будет несложной, проходит по застывшим лавовым отложениям. Забравшись наверх перед нами открывается фантастическая панорама. Отсюда видны поблизости два вулкана - Авачинский и Корякский, а в хорошую погоду еще и Жупановский. Мы устроим наверху перекус и будем созерцать восхитительные виды с высоты птичьего полета. От восхождения на Верблюд впечатления остаются на всю жизнь.
Насладившись прекрасными моментами, общением, спускаемся вниз к машинам и отправляемся отдыхать на Зеленовские озерки, которые славятся своим оздоровительными свойствами. Вода в источниках оказывает лечебный эффект: укрепляет иммунитет, благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат, нервную систему, остеохондроз, гинекологические и кожные болезни. Купание в такой воде хорошо снимает усталость, расслабляет и заряжает энергией - то, что нужно после насыщенной прогулки на свежем воздухе.
Отдохнувшие и заряженные мы приезжаем на нашу базу, где для нас накроют вкусный ужин из свежих продуктов. Сегодняшний день подарит приятные воспоминания и яркие видовые картинки в вашей памяти. После ужина отправляемся отдыхать в наши уютные номера. При желании вы сможете собраться группой на вечерний костер.
Резервный день. Отдых
Сегодняшний день будет резервным. По опыту после насыщенных шести дней вам захочется отдохнуть и самостоятельно насладиться красотами первозданной природы, изучить Петропавловск-Камчатский и приобрести для своих родных и близких приятные подарки. Экскурсионной программы на сегодня не будет, обед в кафе самостоятельный. Утром выспимся, вкусно позавтракаем на базе и далее у вас будет возможность выбрать себе развлечение по душе. Очень многие, приезжая на Камчатку, мечтают полетать на вертолете над вулканами. В случае благоприятной погоды желающие смогут исполнить такую мечту - можно будет отправится на вертолетную прогулку в Долину гейзеров или на Курильское озеро, экскурсию нужно будет заказать заранее. Также резервный день может быть в другой день тура в зависимости от погоды.
По желанию вы сможете отправиться в Петропавловск-Камчатский и погулять по самому городу. Ведь здесь есть что посмотреть! Потрясающий музей - Вулканариум. В музее вы узнаете о том, как устроен полуостров, как устроены вулканы, почему они есть на Камчатке, как они живут и дышат, как и почему происходят землетрясения. В музее вы увидите необычные экспозиции: застывшая лава, лавовая пещера и другие.
А еще вы сможете погулять по набережной Авачинской бухты или покататься на каяках под руководством профессионального инструктора. Свежесть кристально чистой воды, шум волн - невероятные эмоции от экскурсии вас обеспечены. Катание на каяках абсолютно безопасно, и подходит даже для новичков. Также можно будет весь день провести на горячих источниках, полностью расслабится, вспоминая невероятные дни нашего путешествия. Любители шоппинга смогут найти много интересного в местных магазинчиках. И конечно же заглянуть на рынок, ведь как лететь домой без красной икры и крабов!
Вечером, вернувшись на базу, соберемся нашей дружной веселой компанией за вкусным праздничным столом! Сегодня у нас был последний день в окружении величественных вулканов Камчатки. Будем общаться, делиться своими эмоциями и впечатлениями, рассказывать кто и как провел сегодняшний день. За время нашей поездки каждый станет друг для друга больше, чем просто попутчик. Путешествие на Камчатку станет для вас настоящим приключением! Дышащие разноцветные земли активных вулканов. Марсианские пейзажи. Мощные волны Тихого океана. Морские львы и счастливые касатки, гоняющие рыбу. Мишки, поедающие ягоды, и топорки с их разноцветными клювами. Нет ни одного человека, кого бы этот край оставил равнодушным!
Прощаемся с Камчаткой
После сытного завтрака отправляемся в аэропорт. Сегодня нас ждёт дорога домой. Но мы не прощаемся, ведь после такого путешествия захочется поддерживать общение и встречаться снова и снова! Приготовьтесь, сегодня вас ждёт много обнимашек и теплых слов благодарности! До новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Елизово в 1 день тура, и обратно в последний день тура в аэропорт
- Комфортабельный транспорт на всем протяжении маршрута
- Все экскурсии по программе, входные билеты и разрешения в нац парк: Халактырский пляж, Восхождение на вулкан Горелый, Дачные источники, водопад Спокойный, подножие вулкана Авачинский и экструзия Верблюд, морская прогулка в бухту Русская и остров Старичков, сплав по реке Быстрая, горячие термальные источники
- Полное сопровождение гида по маршруту
- Красивые платья для фото
- Помощь в подборе авиа билетов
- Сытные завтраки из натуральных продуктов
- Вкусные обеды (на свежем воздухе, кроме 1 обеда)
- Ужины на базе
- 7 ночей в уютных благоустроенных домиках по два человека (в зависимости от дат проживаем на разных базах, также можем сделать 3х местное размещение)
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы (один обед в свободный день тура)
- Личные расходы на сувениры и доп. экскурсии вне программы (вертолетная экскурсия, катание на каяках, вулканариум)