1 день

Встреча путешественников

Мы с радостью встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 10:00 утра. Вы также можете прилететь в 13:00 - встретим вас дополнительно и присоединим к основной группе. Если решите прилететь на день раньше, чтобы отдохнуть с перелета, мы подскажем вам гостиницы, где можно будет остановиться.

Камчатка - это край вулканов и альпийских лугов, тайги и тундры, термальных источников и гейзеров, редких животных и растений, место, где природа сохранилась в первозданном виде. Сюда стремятся попасть путешественники со всего мира, чтобы соприкоснуться с дикой природой: увидеть могущественные вулканы, Тихий океан, китов, косаток, медведей, а также попробовать красную икру и крабов. Наше приключение начинается!

В первый день нашего путешествия мы запланировали легкую экскурсионную программу, чтобы вы могли отдохнуть после длительного перелета и как можно быстрее адаптировались к местному времени. По пути сделаем остановку у легендарного монумента - Здесь начинается Россия! Памятник камчатским бурым медведям, вытесанный из камня в натуральную величину камчатских хищников, располагается на фоне живописного Корякского вулкана, и поражает своей красотой! Сделаем памятные фотографии и отправимся дальше.

Впереди нас ждет знакомство с Петропавловском-Камчатским. Начнем нашу прогулку с Петровской сопки, мы поднимемся наверх, чтобы насладится видом на Авачинскую бухту - это морское чудо, расположенное на побережье Тихого океана, в самом сердце удивительной Камчатки. Здесь мы устроим вкусный Камчатский фуршет - бутерброды с красной икрой, шампанское - что еще нужно для счастья! Затем посетим Никольскую сопку и его природно-исторический парк - одно из любимых мест горожан.

Когда вся группа будет в сборе, мы отправимся на фантастический Халактырский пляж - одно из самых впечатляющих мест Камчатки. Его берег покрыт черным вулканическим песком, образовавшимся в результате извержения вулканов. Мощь океанских бирюзовых волн, свежий бриз, захватывающие виды на бескрайний горизонт оставят яркие впечатления, которые запомнятся надолго. Здесь на берегу бескрайнего Тихого океана вас будет ждать изысканный обед. В меню - дегустация самых вкусных камчатских деликатесов, вы попробуете: салат из гребешка, брускетты с икрой, белая рыба с брокколи на сливочноикорном соусе, краб, уха из белой и красной рыбы, десерты. И это лишь часть того, что приготовили для вас наши повара! Под мягкий шум волн мы познакомимся со всеми участниками группы - именно так начинается путешествие, которое запоминается навсегда

После вкусного обеда и знакомства с группой мы устроим фотосессию на черном вулканическом песке - в ярких платьях со шлейфом. Контраст океана, тёмного берега и цвета создаёт кадры, которые выглядят эффектно даже без обработки - настоящая Камчатка в вашем телефоне. Затем будет время неспешно прогуляться вдоль берега Тихого океана, прочувствовать масштаб и тишину этого места: с одной стороны - бескрайний океан, с другой - домашние вулканы, и на километры вокруг никого. Если повезёт, среди кустов шиповника мы найдём шикшу - медвежью ягоду, и попробуем её на вкус, она очень полезная. А самые смелые смогут искупаться в бодрящих водах великого океана. Заряд положительных эмоций, драйва и ощущения радости вам обеспечен!

Насладившись прекрасными моментами и общением, едем заселяться на уютную базу отдыха. После заселения мы предлагаем отправиться на Зеленовские озерки - природные термальные источники, известные своими оздоровительными свойствами. Тёплая минеральная вода помогает снять усталость, расслабить тело, восстановить силы и мягко адаптироваться после перелёта. Купание в источниках благотворно влияет на общее самочувствие, поддерживает иммунитет и дарит ощущение лёгкости и спокойствия - именно то, что нужно в первый вечер путешествия.

Если же вам захочется остаться на базе, отдохнуть в тишине и восстановиться в своём ритме - это тоже отличный вариант.

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