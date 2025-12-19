Маршрут пройдёт через Мильковский и Быстринский районы, где величественные горы и заснеженные долины создают неповторимый пейзаж.
Вы проедете
Описание тура
Организационные детали
Важно:
Зимняя Камчатка требует внимательного отношения к экипировке. Необходимо иметь одежду, рассчитанную на температуру до −40 °C, ветро- и влагонепроницаемую. Обувь должна быть утеплённой, непромокаемой и с устойчивой подошвой.
Рекомендуется взять:
маску или балаклаву, тёплую шапку, варежки и перчатки, термобельё и термоноски, купальные принадлежности для термальных бассейнов (не белых цветов), солнцезащитные очки, крем от мороза, небольшой рюкзак.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
После приземления можно рассмотреть из иллюминатора главные вулканы полуострова — предвестников предстоящего приключения. Водитель встретит группу в аэропорту и доставит в уютный отель Петропавловска-Камчатского. Здесь предстоит отдых после дороги и настрой на путешествие.
Тем, кто не хочет терять время, предлагаются дополнительные экскурсии: променад по окрестностям города, купание в сероводородном источнике, конная прогулка или выезд на побережье с чёрным вулканическим песком. Выбор и бронирование дополнительных активностей можно обсудить заранее.
Дорога через Ганальский перевал к Эссо
После завтрака начинается путь по зимним трассам Камчатки на надёжных внедорожниках. Первая остановка — посёлок Сокоч, известный «Пирожковым раем», где подают пирожки с начинками из красной рыбы, мяса и дикоросов. Короткий отдых — и дорога продолжается к Малкинским горячим источникам. При благоприятной погоде можно искупаться в воде температурой около +38… +40 °C под открытым небом.
Затем путь лежит через Ганальский перевал. На смотровой площадке открывается панорама урочища Ганальская тундра и хребтов Срединной Камчатки. После остановки на фотографии дорога ведёт в Мильково, где предусмотрен обед в кафе «Таёжное».
Во второй половине дня маршрут уходит к Эссо — культурному центру Быстринского района. Пейзажи постепенно меняются: появляются ельники, лиственницы, скалы и замёрзшие реки. Смотровые точки позволяют увидеть Быстринский хребет, вулкан Огонсиглы и группу шлаковых конусов.
К вечеру группа прибывает в гостевой дом, где ждут тёплые номера с удобствами. После заселения — ужин из камчатских блюд (за доплату) и отдых в термальных источниках.
По следам оленеводов
После завтрака участники получают тёплую одежду и обувь, подходящую для морозов до −40 °C, и отправляются на снегоходах по заснеженным долинам. Маршрут проходит к стойбищу оленеводов — потомственных жителей Камчатки, сохранивших традиционный уклад жизни.
Здесь можно познакомиться с бытом и культурой северных народов, увидеть традиционные чумы, предметы обихода, меховые наряды и узнать о содержании оленей в суровом климате.
Обратный путь в Эссо проходит через живописные леса и открытые плато. Вечером — отдых.
Катание в собачьих упряжках
Утром группа посещает питомник ездовых собак, где растят и тренируют участников легендарной гонки «Берингия». Экскурсия начинается в тёплой юрте, где хозяин рассказывает о породах, особенностях воспитания и подготовки животных к марафону. Затем проводится инструктаж, после которого каждый сможет самостоятельно управлять упряжкой из 6 собак по зимнему треку.
На обед подают блюда национальной кухни: шурпу из оленины или уху, домашний хлеб, соленья из дикоросов, балык и травяной чай.
Вечером — возвращение в гостевой дом, ужин и отдых.
Радоновые источники и возвращение в Петропавловск-Камчатский
После завтрака — посещение этнографического музея и Музея медведя, где представлены коллекции, рассказывающие о жизни эвенов, коряков, ительменов и других народов Камчатки.
Затем группа направляется на базу «Горячий ключ». Здесь можно искупаться в радоновых источниках, вода которых благотворно влияет на кожу, суставы и общее состояние. После купания маршрут продолжается к берегу реки Камчатка — самой протяжённой в регионе. Отсюда открывается захватывающий вид на Ключевскую группу вулканов, включая Ключевскую сопку — высочайший действующий вулкан Евразии. На берегу устраивается чайный перекус и фотостоп.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский запланировано к 21:00.
Прощание с Камчаткой
После завтрака — трансфер в аэропорт. По пути организованы остановки на рыбном рынке и в сувенирной лавке. Здесь можно приобрести деликатесы и памятные подарки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|185 000 ₽
|1-местное размещение
|207 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды на маршруте
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Поездка на снегоходах к стойбищу оленеводов
- Посещение питомника ездовых собак и катание на собачьих упряжках
- Посещение Музея медведя и этнографического музея
- Купание в радоновых источниках на базе «Горячий ключ»
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Остальное питание, деликатесы
- Дополнительные экскурсии по индивидуальному запросу (стоимость рассчитывается отдельно)