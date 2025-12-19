Мои заказы

Камчатские удовольствия в мини-группе: природа, погружение в культуру и релакс в источниках

Посетить Эссо, покататься в собачьей упряжке и поехать на снегоходах к стойбищу оленеводов
Этот тур объединяет приключения и комфорт, позволяя увидеть Камчатку в её первозданной зимней красоте.

Маршрут пройдёт через Мильковский и Быстринский районы, где величественные горы и заснеженные долины создают неповторимый пейзаж.

Вы проедете
по перевалам на внедорожниках, пересечёте тундры на снегоходах и познакомитесь с культурой коренных народов.

В Эссо, сердце Камчатки, откроете уклад жизни оленеводов и поучаствуете в катании на собачьих упряжках.

Купание в радоновых источниках, свежий воздух и тишина гор подарят ощущение уюта среди дикой природы.

Описание тура

Организационные детали

Важно:
Зимняя Камчатка требует внимательного отношения к экипировке. Необходимо иметь одежду, рассчитанную на температуру до −40 °C, ветро- и влагонепроницаемую. Обувь должна быть утеплённой, непромокаемой и с устойчивой подошвой.

Рекомендуется взять:
маску или балаклаву, тёплую шапку, варежки и перчатки, термобельё и термоноски, купальные принадлежности для термальных бассейнов (не белых цветов), солнцезащитные очки, крем от мороза, небольшой рюкзак.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

После приземления можно рассмотреть из иллюминатора главные вулканы полуострова — предвестников предстоящего приключения. Водитель встретит группу в аэропорту и доставит в уютный отель Петропавловска-Камчатского. Здесь предстоит отдых после дороги и настрой на путешествие.

Тем, кто не хочет терять время, предлагаются дополнительные экскурсии: променад по окрестностям города, купание в сероводородном источнике, конная прогулка или выезд на побережье с чёрным вулканическим песком. Выбор и бронирование дополнительных активностей можно обсудить заранее.

2 день

Дорога через Ганальский перевал к Эссо

После завтрака начинается путь по зимним трассам Камчатки на надёжных внедорожниках. Первая остановка — посёлок Сокоч, известный «Пирожковым раем», где подают пирожки с начинками из красной рыбы, мяса и дикоросов. Короткий отдых — и дорога продолжается к Малкинским горячим источникам. При благоприятной погоде можно искупаться в воде температурой около +38… +40 °C под открытым небом.

Затем путь лежит через Ганальский перевал. На смотровой площадке открывается панорама урочища Ганальская тундра и хребтов Срединной Камчатки. После остановки на фотографии дорога ведёт в Мильково, где предусмотрен обед в кафе «Таёжное».

Во второй половине дня маршрут уходит к Эссо — культурному центру Быстринского района. Пейзажи постепенно меняются: появляются ельники, лиственницы, скалы и замёрзшие реки. Смотровые точки позволяют увидеть Быстринский хребет, вулкан Огонсиглы и группу шлаковых конусов.

К вечеру группа прибывает в гостевой дом, где ждут тёплые номера с удобствами. После заселения — ужин из камчатских блюд (за доплату) и отдых в термальных источниках.

3 день

По следам оленеводов

После завтрака участники получают тёплую одежду и обувь, подходящую для морозов до −40 °C, и отправляются на снегоходах по заснеженным долинам. Маршрут проходит к стойбищу оленеводов — потомственных жителей Камчатки, сохранивших традиционный уклад жизни.

Здесь можно познакомиться с бытом и культурой северных народов, увидеть традиционные чумы, предметы обихода, меховые наряды и узнать о содержании оленей в суровом климате.

Обратный путь в Эссо проходит через живописные леса и открытые плато. Вечером — отдых.

4 день

Катание в собачьих упряжках

Утром группа посещает питомник ездовых собак, где растят и тренируют участников легендарной гонки «Берингия». Экскурсия начинается в тёплой юрте, где хозяин рассказывает о породах, особенностях воспитания и подготовки животных к марафону. Затем проводится инструктаж, после которого каждый сможет самостоятельно управлять упряжкой из 6 собак по зимнему треку.

На обед подают блюда национальной кухни: шурпу из оленины или уху, домашний хлеб, соленья из дикоросов, балык и травяной чай.

Вечером — возвращение в гостевой дом, ужин и отдых.

5 день

Радоновые источники и возвращение в Петропавловск-Камчатский

После завтрака — посещение этнографического музея и Музея медведя, где представлены коллекции, рассказывающие о жизни эвенов, коряков, ительменов и других народов Камчатки.

Затем группа направляется на базу «Горячий ключ». Здесь можно искупаться в радоновых источниках, вода которых благотворно влияет на кожу, суставы и общее состояние. После купания маршрут продолжается к берегу реки Камчатка — самой протяжённой в регионе. Отсюда открывается захватывающий вид на Ключевскую группу вулканов, включая Ключевскую сопку — высочайший действующий вулкан Евразии. На берегу устраивается чайный перекус и фотостоп.

Возвращение в Петропавловск-Камчатский запланировано к 21:00.

6 день

Прощание с Камчаткой

После завтрака — трансфер в аэропорт. По пути организованы остановки на рыбном рынке и в сувенирной лавке. Здесь можно приобрести деликатесы и памятные подарки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)185 000 ₽
1-местное размещение207 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды на маршруте
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Поездка на снегоходах к стойбищу оленеводов
  • Посещение питомника ездовых собак и катание на собачьих упряжках
  • Посещение Музея медведя и этнографического музея
  • Купание в радоновых источниках на базе «Горячий ключ»
Что не входит в цену
  • Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Остальное питание, деликатесы
  • Дополнительные экскурсии по индивидуальному запросу (стоимость рассчитывается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, с 9:00, возможно согласовать время индивидуально в течение дня
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, с 9:00 по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Провела экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

