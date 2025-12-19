После завтрака начинается путь по зимним трассам Камчатки на надёжных внедорожниках. Первая остановка — посёлок Сокоч, известный «Пирожковым раем», где подают пирожки с начинками из красной рыбы, мяса и дикоросов. Короткий отдых — и дорога продолжается к Малкинским горячим источникам. При благоприятной погоде можно искупаться в воде температурой около +38… +40 °C под открытым небом.

Затем путь лежит через Ганальский перевал. На смотровой площадке открывается панорама урочища Ганальская тундра и хребтов Срединной Камчатки. После остановки на фотографии дорога ведёт в Мильково, где предусмотрен обед в кафе «Таёжное».

Во второй половине дня маршрут уходит к Эссо — культурному центру Быстринского района. Пейзажи постепенно меняются: появляются ельники, лиственницы, скалы и замёрзшие реки. Смотровые точки позволяют увидеть Быстринский хребет, вулкан Огонсиглы и группу шлаковых конусов.

К вечеру группа прибывает в гостевой дом, где ждут тёплые номера с удобствами. После заселения — ужин из камчатских блюд (за доплату) и отдых в термальных источниках.