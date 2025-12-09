-
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
9 дек в 12:00
11 дек в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
-
10%
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
11 июл в 08:00
18 июл в 08:00
97 200 ₽
107 999 ₽ за человека
-
10%
Рыболовный тур с палатками на Камчатке: ловим королевского лосося на реке Большой
Добыть рыбацкий трофей - чавычу - и отдохнуть от городской суеты на природе (длительность на выбор)
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово, 9:00
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
53 640 ₽
59 600 ₽ за человека
