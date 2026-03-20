1 день

Привет, Камчатка

Место встречи Международный аэропорт Елизово имени Витуса Беринга.

Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до Спа-отеля Лагуна (30 км).

По пути сделаем остановку у памятника Здесь начинается Россия, где сделаем фотографии на фоне вулканов и продегустируем приветственный набор из местных деликатесов и ассорти настоек из лесных ягод.

Прибытие в Спа-отель Лагуна, свободное время на отдых и акклиматизацию.

Размещение в номерах после 15:00.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086