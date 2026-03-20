Описание трансфер
Комфортный маршрут без больших физических нагрузок позволит погрузиться в невероятную природу полуострова, проживая в уютных номерах загородного спа-отеля Лагуна.
Программа тура по дням
Привет, Камчатка
Место встречи Международный аэропорт Елизово имени Витуса Беринга.
Мы встретим Вас в любое, но заранее согласованное время. Трансфер из аэропорта до Спа-отеля Лагуна (30 км).
По пути сделаем остановку у памятника Здесь начинается Россия, где сделаем фотографии на фоне вулканов и продегустируем приветственный набор из местных деликатесов и ассорти настоек из лесных ягод.
Прибытие в Спа-отель Лагуна, свободное время на отдых и акклиматизацию.
Размещение в номерах после 15:00.
Петропавловск-Камчатский + Халактырский пляж
Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.
Начинаем знакомство с Камчатским краем с посещения его центра города Петропавловска Камчатского (50 км). В ходе программы мы побываем на смотровых площадках, откуда открываются потрясающие панорамные виды на город, бухту и окружающие вулканы. Узнаем об истории края, коренных жителях и особенностях архитектуры.
Затем отправимся в единственный музей в России, который посвящён вулканам Вулканариум. На экскурсии нам расскажут про огненное сердце Камчатки, предоставят возможность взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен (для самых сокровенных желаний). Часть программы интерактивная, и проходит в очках виртуальной реальности. Мы окажемся над облаками, пролетим над вулканами, побываем на Курильском озере и в открытом океане эмоции от увиденного будут незабываемыми.
Обед (салат, суп, сэндвич).
После спуска на землю отправляемся на реальный край земли Халактырский пляж (50 км). Там холодные воды Тихого океана накатывают на чёрный песчаный пляж, а самые смелые смогут прогуляться босиком в прибойной волне. Свободное время, чтобы в полной мере почувствовать дыхание самого большого в мире океана.
Общая продолжительность экскурсионного дня: 9-10 часов
Экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головные уборы, солнцезащитные очки.
Возвращение в спа-отель Лагуна (65 км).
Свободный вечер, рекомендуем отправиться на ужин в ресторан отеля Mishka (самостоятельно, за дополнительную плату).
Перевал Вилючинский
Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.
Сегодня нас ждёт одна из визитных карточек Камчатки - вулкан Вилючинский. Туда мы отправимся на легендарном вездеходе Sever Truck и будем любоваться горным гигантом, который возвышается над окрестностями на 2175 м.
Сначала поднимемся на Вилючинский перевал уголок нетронутой природы, где находятся множество ключей с чистейшей водой, горячие источники и высокие водопады. В пути сделаем остановку около священных Гамулов духов вулканов.
Обед (салат, суп, сэндвич).
Возможен заезд на оборудованные горячие источники (два бассейна с термальной водой, раздевалка, душ) - 1000 руб / чел на месте.
Общая продолжительность экскурсионного дня: 6-7 часов
Экипировка: теплая одежда и обувь, солнцезащитные очки, шапка, тапочки, полотенце, купальник/плавки.
Возвращение в спа-отель Лагуна.
Свободный вечер, рекомендуем отправиться в павильон Reka на территории отеля для покупки камчатских сувениров (самостоятельно, за дополнительную плату).
До новых встреч
Завтракаем по системе шведский стол в ресторане отеля.
Трансфер из отеля в аэропорт ко времени Вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы Вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в спа-отеле Лагуна 4 (3 ночи)
- Завтраки по системе шведский стол в ресторане отеля
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Пользование аквацентром
- Обед в дни выезда на экскурсии
- Трансфер из/в аэропорт (а)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловск-Камчатский
- Ранний заезд
- Ужины
- Сувениры
- Икра
- Дополнительные экскурсии
О чём нужно знать до поездки
Обращаем внимание, что по туру не предусмотрено подселение. Если Вы планируете поехать один (одна), то доплата за одноместное размещение обязательна.
Пожелания к путешественнику
Программа тура по дням может быть изменена в связи с погодными условиями и внештатными ситуациями.
Просим обратить внимание, что тур состоится при наборе группы от 2х человек.