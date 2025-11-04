читать дальше

Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей!

Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..