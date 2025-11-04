Мои заказы

Экскурсии по набережной Кандалакши

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Кандалакше, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
«Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день»
16 дек в 16:00
17 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
«Дорогу обратно выберем в зависимости от уровня воды и ваших пожеланий, например, пройдём по самой кромке берега»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
На машине
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
«Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем»
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
«Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    4 ноября 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались свежего воздуха, полакомились ягодами
    по пути, пили вкусный чай 😊 и конечно, узнали для себя новое и интересное 😊
    Приятно, как Ольга увлечена и любит то, чем занимается!

  • Е
    Екатерина
    16 сентября 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Прекрасная прогулка с прекрасной Ольгой! Человек очень любит свое дело и родные места и это передается слушателям. Идеальное сочетание интересной информации, наслаждения для глаз, вкусного горячего чая и душевного непринужденного общения. Спасибо, Ольга!
  • В
    Вячеслав
    20 августа 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Отличная прогулка по старинной поморской деревне и экотропе на берег Белого моря с хорошим гидом и прекрасным человеком!
    Интересный рассказ, исторический
    экскурс и прекрасные виды дополняют друг друга и создают атмосферу для погружения в историю древнего сурового места проживания людей севера.
    Спасибо за интересный рассказ!!

  • Ч
    Черепанов
    27 июля 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения, происхождением названия Умба. Рассказала
    о поморах Терского берега, об их укладе жизни, их ремеслах и промыслах. Интересно было увидеть старые поморские дома. Мы шли по экологической тропе, которая проходит по живописному берегу реки Умба до ее впадения в Белое море. На этом месте экскурсоводом было организовано чаепитие и мы наслаждались красотой Терского берега. Обратный путь проходил по лесной тропе мимо родника с холодной вкусной водой. Мы наслаждались запахами и красотой северного леса. Экскурсовод окунула нас в атмосферу этой не забываемой природы.

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу
    моря. Нам даже удалось увидеть белух.
    Ольга отлично знает историю и этнографию своего края, подробно отвечает на все вопросы, даёт полезные советы и угощает вкусным чаем, настоянным на травах. Нам всё очень понравилось! Рады, что посетили это место и эту экскурсию.

  • А
    Алексей
    22 июня 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Доброго времени суток
    На экскурсии был ещё летом, но, до отзыва дошёл, увы, только сейчас😅 собственно, экскурсия была максимально содержательной и
    аутентичной, узнали и увидели много такого, чего не смогли бы узнать более нигде, как например ярких представителей флоры районов Крайнего Севера, обычаи и особенности быта и культуры поморов. А, благодаря таланту Ольги, как рассказчика, материал запомнился точно надолго. Спасибо Вам огромное!

  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга не просто рассказывает информацию -она дарит частичку своей любви к родному краю. Не влюбиться в эти места просто не возможно!!!!
    Спасибо огромное!!!!!!
  • И
    Игорь
    2 июня 2025
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
    Великолепный маршрут по старой Умбе, который включил себя как знакомство с достопримечательностями самого поморского
    поселка, так и прекрасную прогулку вдоль реки, по берегу могучего Белого моря и через красивый сосновый лес.
    Татьяна великолепный рассказчик, искренне любящий и хорошо знающий историю своего края. Мы узнали очень много интересного! Большое спасибо за угощение вкуснейшим чаем с местной пастилой! Повезло с погодой! Кроме того, прогулка прошла при чутком сопровождении добрейшего местного жителя - собаки по имени Белка! В общем, сплошное удовольствие 👍👍👍 Всем искренне рекомендуем!

  • М
    Максим
    21 сентября 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга - прекрасный гид и человек, любящий, и знающий историю родного края, и не только. Трёхчасовая прогулка была увлекательная и познавательная, и,к сожалению, очень быстро пролетела.
    Ольге - удачи, и благополучия! 😊
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга - прекрасный, любящий свое дело гид. Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную прогулку от нашей компании.
  • Д
    Денис
    12 августа 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга, отличный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Впечатлило кладбище на берегу моря
  • В
    Валерия
    24 июля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Прекрасно провели время!
    Ольга любит свой край и природу!
    Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях.
    Это была одна
    из самых запоминающихся поездок за последнее время! Ни на секунду не пожалели о том, что отправились в Умбу. Рекомендую всем прикоснуться к природе этого места, к соленому морю, вдохнуть свежий северный воздух.
    Ольге огромное спасибо за рассказ и за теплый прием)

  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
    Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей!
    Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..

  • К
    Катя
    6 июня 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора.
    Спасибо и до встречи!
  • К
    Кристина
    25 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Очень понравилась экскурсия!
    Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту!
    Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
    Очень понравилась экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    4 часа удивительного путешествия. У нас была большая разновозрастная компания от 9 месяцев до 50 лет. Узнали много, увидели еще больше. Рекомендую всем. Самостоятельно-многое пропустишь. Единственное-это нужно договориться с погодой. Нам очень повезло: было солнечно, тепло и сухо.
    4 часа удивительного путешествия. У нас была большая разновозрастная компания от 9 месяцев до 50 лет4 часа удивительного путешествия. У нас была большая разновозрастная компания от 9 месяцев до 50 лет
  • Т
    Тома
    6 августа 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга очень интересный рассказчик, мы узнали много нового для себя, увидели красивые места. Очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Остались в восторге от экскурсии. Ольга - прекрасный гид и рассказчик, увлекательно (и, главное, с любовью и от души!) повествующий
    о жизни и быте поморов, флоре и фауне Терского берега. Ехали в Умбу ради этой экскурсии, она оправдала все наши ожидания. Отдельно следует отметить удивительные пейзажи, которые открываются на пути маршрута: величественный и полный тайн лес, бескрайнее море, сливающееся с небом… Советуем к посещению!

