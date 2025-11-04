Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
«Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день»
16 дек в 16:00
17 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
«Дорогу обратно выберем в зависимости от уровня воды и ваших пожеланий, например, пройдём по самой кромке берега»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
«Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем»
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
«Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса4 ноября 2025Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались свежего воздуха, полакомились ягодами
- ЕЕкатерина16 сентября 2025Прекрасная прогулка с прекрасной Ольгой! Человек очень любит свое дело и родные места и это передается слушателям. Идеальное сочетание интересной информации, наслаждения для глаз, вкусного горячего чая и душевного непринужденного общения. Спасибо, Ольга!
- ВВячеслав20 августа 2025Отличная прогулка по старинной поморской деревне и экотропе на берег Белого моря с хорошим гидом и прекрасным человеком!
Интересный рассказ, исторический
- ЧЧерепанов27 июля 2025Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения, происхождением названия Умба. Рассказала
- ЕЕкатерина4 июля 2025Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу
- ААлексей22 июня 2025Доброго времени суток
На экскурсии был ещё летом, но, до отзыва дошёл, увы, только сейчас😅 собственно, экскурсия была максимально содержательной и
- ССветлана20 июня 2025Ольга не просто рассказывает информацию -она дарит частичку своей любви к родному краю. Не влюбиться в эти места просто не возможно!!!!
Спасибо огромное!!!!!!
- ИИгорь2 июня 2025Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Великолепный маршрут по старой Умбе, который включил себя как знакомство с достопримечательностями самого поморского
- ММаксим21 сентября 2024Ольга - прекрасный гид и человек, любящий, и знающий историю родного края, и не только. Трёхчасовая прогулка была увлекательная и познавательная, и,к сожалению, очень быстро пролетела.
Ольге - удачи, и благополучия! 😊
- ООльга24 августа 2024Ольга - прекрасный, любящий свое дело гид. Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную прогулку от нашей компании.
- ДДенис12 августа 2024Ольга, отличный рассказчик. Три часа пролетели незаметно. Впечатлило кладбище на берегу моря
- ВВалерия24 июля 2024Прекрасно провели время!
Ольга любит свой край и природу!
Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях.
Это была одна
- ЕЕкатерина4 июля 2024Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край!
- ККатя6 июня 2024Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
- ССветлана26 сентября 2023Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора.
Спасибо и до встречи!
- ККристина25 сентября 2023Очень понравилась экскурсия!
Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту!
Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
- ТТатьяна18 августа 20234 часа удивительного путешествия. У нас была большая разновозрастная компания от 9 месяцев до 50 лет. Узнали много, увидели еще больше. Рекомендую всем. Самостоятельно-многое пропустишь. Единственное-это нужно договориться с погодой. Нам очень повезло: было солнечно, тепло и сухо.
- ТТома6 августа 2023Ольга очень интересный рассказчик, мы узнали много нового для себя, увидели красивые места. Очень понравилось!
- ЕЕкатерина28 июля 2023Остались в восторге от экскурсии. Ольга - прекрасный гид и рассказчик, увлекательно (и, главное, с любовью и от души!) повествующий
