Главные экскурсионные места в Кандалакше

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    6 июня 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
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    вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.

  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
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    этому тихому, гостеприимному северному городу. Экскурсия удивительно построена: сначала захватывающие виды на Кандалакшские шхеры, на горы, Белое море, дорогу, по краям которой пушистые лапы заснеженных елей, сосен, потом вдруг мы оказались в милейшей деревушке как в морозной сказке, когда в полнейшей тишине идешь по узкой тропинке между сосен, вокруг пушистые сугробы, и вдруг открывается Колвицкий водопад. Очень понравилась часовня Святого Николая! Большое спасибо Дмитрию за экскурсию!!!

  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
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    инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!

    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может
  • С
    Светлана
    26 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Это было потрясающе интересно и вкусно! Благодарим Ольгу за удивительную и трогательную любовь к своей малой Родине, за знание истории, архитектуры, природы и народного фольклора. Спасибо и до встречи!
  • К
    Кристина
    25 сентября 2023
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Очень понравилась экскурсия! Гид Татьяна очень интересно и легко провела по данному маршруту! Много ярких моментов, красивые места, интересные факты, удивительные пейзажи! Советую всем, кто будет в этом прекрасном месте!
    Очень понравилась экскурсия!
  • С
    Светлана
    18 августа 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
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    ягоды, загадки и мистика, истории, звенящая тишина и шум прибоя. Мы покормили динозавра, увидели сиреневых медуз и смотрели на мир с головокружительной высоты! Юлия, спасибо!

    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
  4. Крестовая гора - очей очарование
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
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