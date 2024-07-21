Юлия — ваш гид в Кандалакше

Провела экскурсии для 21 туриста

Меня зовут Юлия. Я живу в городе Кандалакша более 10 лет. Приехала на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по «местам силы», а зимой снегоступные.