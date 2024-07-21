Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»

Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
Участок, по которому пройдёт экскурсия, скоро станет природным памятником. Место привлекает исследователей геологии, ботаники и зоологии, а также историков и археологов.

Лёгкий треккинг позволит вам насладиться заповедным уголком Мурманской области, узнать
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о наследии поморской и саамской культур и увидеть таинственный каменный лабиринт. Маршрут проходит через сосновый лес, скалу Барыня и песчаный пляж. В конце тропы вы окажетесь на острове, связанном с сушей отмелью, где увидите лабиринт «Вавилон»

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Уникальная природа Кандалакши
  2. 🗿 Загадочный лабиринт «Вавилон»
  3. 📚 Интересные факты о геологии и культурах
  4. 🐦 Наблюдение за морскими птицами
  5. 🌊 Прогулка по кромке берега
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Скала Барыня
  • Лабиринт «Вавилон»
  • Песчаный пляж

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Захватывающий маршрут вдоль Белого моря

  • Мы пройдём по сосновому лесу, скальному выступу, который народная молва называет «скала Барыня», и песчаному пляжу
  • В конце тропы окажемся на острове, связанном с сушей отмелью, которая открывается во время отлива. Здесь вы и увидите один из самых загадочных ребусов Русского Севера — лабиринт «Вавилон»
  • Дорогу обратно выберем в зависимости от уровня воды и ваших пожеланий, например, пройдём по самой кромке берега

У нас будет две продолжительных остановки: на верху скалы, чтобы попробовать увидеть морских млекопитающих, и на острове, чтобы рассмотреть лабиринт и познакомиться с морскими птицами, которых охраняет и изучает заповедник.

По пути вы узнаете:

  • о геологическом строении побережья
  • литорали — части морского дна, которая открывается на отливе
  • островах Кандалакшского заповедника, которые вы увидите в пути
  • поморской и саамской культурах, оставивших следы на этом берегу
  • каменных валунных сооружениях в целом и кандалакшском лабиринте в частности

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3,5 км в одну сторону
  • У меня будет термос с чаем и небольшой перекус, вы тоже можете что-то взять с собой
  • Рекомендую захватить треккинговые палки, если у вас нет, я могу арендовать их для вас за дополнительную плату
  • Специальных требований к физической подготовке нет, но прогулка не подойдёт людям с избыточным весом, которым трудно передвигаться, а также детям младше 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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