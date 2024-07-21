Участок, по которому пройдёт экскурсия, скоро станет природным памятником. Место привлекает исследователей геологии, ботаники и зоологии, а также историков и археологов.
Лёгкий треккинг позволит вам насладиться заповедным уголком Мурманской области, узнать
Лёгкий треккинг позволит вам насладиться заповедным уголком Мурманской области, узнать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Кандалакши
- 🗿 Загадочный лабиринт «Вавилон»
- 📚 Интересные факты о геологии и культурах
- 🐦 Наблюдение за морскими птицами
- 🌊 Прогулка по кромке берега
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Скала Барыня
- Лабиринт «Вавилон»
- Песчаный пляж
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Захватывающий маршрут вдоль Белого моря
- Мы пройдём по сосновому лесу, скальному выступу, который народная молва называет «скала Барыня», и песчаному пляжу
- В конце тропы окажемся на острове, связанном с сушей отмелью, которая открывается во время отлива. Здесь вы и увидите один из самых загадочных ребусов Русского Севера — лабиринт «Вавилон»
- Дорогу обратно выберем в зависимости от уровня воды и ваших пожеланий, например, пройдём по самой кромке берега
У нас будет две продолжительных остановки: на верху скалы, чтобы попробовать увидеть морских млекопитающих, и на острове, чтобы рассмотреть лабиринт и познакомиться с морскими птицами, которых охраняет и изучает заповедник.
По пути вы узнаете:
- о геологическом строении побережья
- литорали — части морского дна, которая открывается на отливе
- островах Кандалакшского заповедника, которые вы увидите в пути
- поморской и саамской культурах, оставивших следы на этом берегу
- каменных валунных сооружениях в целом и кандалакшском лабиринте в частности
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3,5 км в одну сторону
- У меня будет термос с чаем и небольшой перекус, вы тоже можете что-то взять с собой
- Рекомендую захватить треккинговые палки, если у вас нет, я могу арендовать их для вас за дополнительную плату
- Специальных требований к физической подготовке нет, но прогулка не подойдёт людям с избыточным весом, которым трудно передвигаться, а также детям младше 8 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кандалакше
Провела экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Юлия. Я живу в городе Кандалакша более 10 лет. Приехала на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по «местам силы», а зимой снегоступные.Задать вопрос
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