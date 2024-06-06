Экскурсии по Кандалакше на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Кандалакше, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 8 чел.
Фототур к самому Белому морю
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 7 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    6 июня 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
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    вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.

  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
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    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
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    этому тихому, гостеприимному северному городу. Экскурсия удивительно построена: сначала захватывающие виды на Кандалакшские шхеры, на горы, Белое море, дорогу, по краям которой пушистые лапы заснеженных елей, сосен, потом вдруг мы оказались в милейшей деревушке как в морозной сказке, когда в полнейшей тишине идешь по узкой тропинке между сосен, вокруг пушистые сугробы, и вдруг открывается Колвицкий водопад. Очень понравилась часовня Святого Николая! Большое спасибо Дмитрию за экскурсию!!!

  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  2. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
  3. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
  4. Фототур к самому Белому морю
  5. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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