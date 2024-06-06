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этому тихому, гостеприимному северному городу. Экскурсия удивительно построена: сначала захватывающие виды на Кандалакшские шхеры, на горы, Белое море, дорогу, по краям которой пушистые лапы заснеженных елей, сосен, потом вдруг мы оказались в милейшей деревушке как в морозной сказке, когда в полнейшей тишине идешь по узкой тропинке между сосен, вокруг пушистые сугробы, и вдруг открывается Колвицкий водопад. Очень понравилась часовня Святого Николая! Большое спасибо Дмитрию за экскурсию!!!