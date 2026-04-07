Мы пройдём центральными улицами Кандалакши от скульптуры Феодорита Кольского к памятнику Петру и Февронии. Познакомимся с достопримечательностями города и поговорим о его истории и современной жизни.
Описание экскурсии
На экскурсии мы обсудим:
- кто такой Феодорит Кольский и какое отношение он имеет к основанию города
- какие достопримечательности есть в центре Кандалакши
- почему улица Аэронавтов единственная в нашей стране
- где стоял первый железнодорожный вокзал в городе
- как связаны Карелия и Кандалакша
- чем отличается кандалакшский памятник Петру и Февронии от других скульптур, посвящённых этим святым
В конце прогулки мы можем познакомиться с уникальными берестяными иконами мастера Ольги Николаевны Кириной в храме Петра и Февронии Муромских.
Организационные детали
- Могу провести экскурсию на автомобиле. Детали обсудим в переписке
- Можно организовать прогулку для большего количества участников
- Есть радиогиды за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 655 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия, чтобы познакомиться с городом — узнать про его корни и современную жизнь. Дмитрий очень приятный увлеченный рассказчик, очень рекомендуем👍
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