Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии

История северных лабиринтов уходит корнями в глубокую древность, но до сих пор исследователи не пришли к единому мнению об их предназначении.

Кандалакшский лабиринт наиболее удобен для посещения.

На прогулке по живописным местам побережья залива вы увидите своими глазами эту загадку древности и мы вместе поразмышляем над ней.
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт
Кандалакшский лабиринт

Что вас ожидает

История Кандалакши

Перед тем, как отправиться к лабиринту, я познакомлю вас с историей города, которому покровительствовал сам Иван Грозный. Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря. Вы осмотрите Наволок и послушаете историю о старой Кандалакше, монастыре и трагических событиях, связанных с этим местом. Поговорим также о крещение лопарей и миссионерской деятельности.

Экологическая тропа вдоль залива

Далее, через можжевеловую рощу по живописной тропинке, идущей вдоль моря, мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. Тропа проходит по местам краснокнижных растений, по дороге я расскажу вам о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.

Природные особенности края

На половине пути нужно будет преодолеть самую высокую точку маршрута — скалу Барыню (около 80 метров над уровнем моря), с которой откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив. Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на море и близлежащие острова — Кандалакшские шхеры. На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника. Я расскажу вам о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё пятьдесят — шестьдесят лет назад здесь ловили рыбу. А также об интересных особенностях навигации — вы узнаете, какие суда здесь ходили, когда появился порт и кто приходил сюда раньше.

Кандалакшский лабиринт

Преодолев крутой спуск к морю, вам откроется совсем другая картина — закрытая губа, манящая своими песчаными пляжами, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт. По дороге к лабиринту вы осмотрите каменные валунные кучи, появившиеся трудами человека. Вы узнаете разные версии появления лабиринта, от прагматичных до мистических. Вы не только сможете осмотреть необычное образование, но и попробуете пройти по нему и выйти.

По окончании экскурсии можно остановиться на пикник в одном из мест на песчаном берегу. Обратный путь может быть проложен по отливной полосе — берегу моря, обнажившемуся в отлив, где я расскажу вам о местных морских обитателях.

Кому подходит экскурсия

Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Принять участие могут и взрослые, и дети от 7 лет.

Организационные детали

  • Никаких дополнительных расходов, кроме как добраться до Монастырского наволока (ул. Заречная или в просторечии “Япония”), не требуется. Добираться можно пешком (около 30 минут от центра города) или на такси (150 руб. в одну сторону).
  • Общая протяженность маршрута экскурсии — 7-8 км.
  • Одежда подбирается по сезону и по погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков); при желании устраивать пикник нужно взять с собой термосы, бутерброды и т. д.

Дополнения

  • Возможно несколько продлить экскурсию и посетить близлежащий островок, на котором, когда-то располагалась тоня — рыболовецкий участок с комплексом построек и сооружений для ловли рыбы. Возможны варианты морской экскурсии как на катере, так и на вёсельном карбасе — поморской прибрежной лодке. Подробности уточняйте при бронировании.
🚩 Начало и место завершения: в Кандалакше
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
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