Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кандалакши

Начнём от Монастырского наволока — когда-то здесь стоял Рождества-Богородичного монастырь. Вы услышите истории о старой Кандалакше и трагических событиях, связанных с этим местом.
Через можжевеловую рощу по тропинке вдоль моря мы отправимся в сторону лабиринта, минуя древний саамский сейд. По дороге я расскажу о культовой стороне жизни саамов — аборигенов края.
На половине пути покорим скалу Барыню (около 80 м). С неё откроется прекрасный вид на Кандалакшский залив.
Ненадолго задержимся на мысе Зимец — утёсе с обрывистыми, уходящими в воду скалами. Отсюда можно бесконечно любоваться красивым видом на Кандалакшские шхеры.
На привале я расскажу о промысловой жизни поморов — северных крестьян-мореходов, которые ещё 60 лет назад ловили здесь рыбу. А также о судах, которые приходили в здешний порт.
Кандалакшский лабиринт
После крутого спуска к морю вам откроется песчаная губа, на одном из мысов которой расположен Кандалакшский лабиринт
По дороге мы обсудим разные версии появления лабиринта — от прагматичных до мистических
В завершение можем устроить пикник на побережье
Обратный путь проложим по отливной полосе моря, где я расскажу вам о местных подводных обитателях
Важное о маршруте
Прогулка требует начального уровня физической подготовки. Возможно участие детей от 7 лет
Общая протяженность маршрута экскурсии — 7–8 км
Одежду подбирайте по сезону и погоде (желательно наличие в рюкзаках дождевиков)
При желании устроить пикник берите с собой термосы и бутерброды
Организационные детали
До Монастырского наволока идём пешком (около 2 км от центра города) или едем на такси (150 ₽ в одну сторону)
Можно немного продлить экскурсию и посетить близлежащий островок, на котором, когда-то располагалась тоня — рыболовецкий участок с комплексом построек для ловли рыбы. Морская поездка возможна как на катере, так и на вёсельном карбасе (поморской лодке) — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провёл экскурсии для 688 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Светлана
Экскурсия на Кандалакшский лабиринт -это живописный природный маршрут по экотропе, идущей вверх-вниз через сосновый лес, по склону горы Барыня и по берегу моря. Дмитрий интересно рассказывал, подстраивался под темп нашей читать дальшеуменьшить
женской группы, помогал на скользких склонах. Треккинговые палки, предложенные Дмитрием, были весьма кстати! У Дмитрия огромные знания по истории Кольского Севера. Его рассказ вызвал желание узнать больше об этих замечательных местах, о людях, о природе. Уже после экскурсии почитала статьи Дмитрия на просторах интернета. Спасибо Дмитрию за экскурсию и искреннюю любовь к малой родине!
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Анна
Хорошая экскурсия к лабиринту Вавилон. Забрали в центре, привезли к месту начала экскурсии - Монастырскому наволоку, потом опять доставили в центр. Тем у кого не было, дали треккинговые палки. Сам читать дальшеуменьшить
путь требует хотя бы минимальной физической подготовки, прогулка по лесу - это только последняя треть пути. Но я бы и не сказала, что супер сложно. Набор высоты небольшой, правда в одном месте достаточно крутой спуск-подъем по камням. Поэтому обязательно удобная обувь с нескользящей подошвой. Сам Вавилон интересен, но лично мне больше понравились виды по дороге, природа очень красивая.
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Е
Евгения
В принципе данный маршрут можно было бы пройти и самим, на нем много групп и гуляющих, но даже с Дмитрием дочь умудрилась потеряться в этом «саду расходящихся тропок» на Барыне. читать дальшеуменьшить
Все окончилось благополучно, но сами бы могли ещё пуще застрять. А это был наш первый день в Мурманской области! Поэтому огромная благодарность Дмитрию за экскурс в историю, интересную подачу материала, за то, что подождал нас с началом экскурсии, тк мы попали в период проблем с бензином и больших очередей на азс, а ехали издалека, но Дмитрий позволил перенести начало на полчаса и экскурсия продолжалась долго! гуляли мы почти 4 часа, тк Дмитрий подстраивался под наш темп, спасибо ему за это!
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Н
Надежда
Путешествовали по Карелии и Мурманской области. В Кандалакше выбрали прогулку до Кандалакшского лабиринта с гидом Дмитрием. Получили "три в одном": увлекательный рассказ о поморах и крае, прекрасную прогулку с восхитительными читать дальшеуменьшить
видами и приятную беседу на все возможные темы. Дмитрий комфортен в общении, интересно подает информацию. Было приятно, что Дмитрий на всех заготовил трекинговые палки, т. к. накануне прошел небольшой дождь. Дмитрий грамотно составил маршрут по лесным тропам с выходом на берег Кандалакшского залива и подъемом на смотровые точки. Однозначно можем рекомендовать!
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Арина
Точка равновесия природы и человека находится в Кандалакше. Сопки, сосновым лесом сбегающие к заливам Белого моря, рыбацкие дома на мшистом берегу, - именно Дмитрий помог нам прикоснуться к молчаливой красоте читать дальшеуменьшить
Кандалакши, проведя живописной тропой через скалистые леса и поведав о разных версиях появления лабиринта.
Отдельное спасибо Дмитрию за особое отношение к нашей команде, в составе которой были участники 6 и 2 лет от роду, - благодаря Вам малыши терпеливо и с огромным интересом прошли насыщенный маршрут!
+2
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо, Арина, за Ваше отношение к Кандалакше!
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О
Ольга
Дата посещения: 14 авг 2025
Эта экскурсия подарила нам не только новые знания, но и массу положительных эмоций , и желание вернуться снова. Определённо рекомендую всем, кто хочет получить незабываемые впечатления и окунуться в мир удивительных открытий!