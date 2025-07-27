Погрузитесь в традиции поморов в старинном селе Умбе. Узнайте секреты изготовления козули и насладитесь домашними пирогами из русской печи
Земля Тре, известная как Терский берег, приглашает в старинное село Умбе. Здесь потомки поморов сохраняют традиции мореходов и рыбаков.
В уютном доме с русской печью вас ждёт мастер-класс по изготовлению козули, а также дегустация пирогов из местных ягод и рыбы. Вечер в кругу семьи поморов оставит тёплые воспоминания и желание вернуться. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре северного края
🧑🍳 Уникальный мастер-класс по изготовлению козули
🏡 Атмосфера старинного поморского дома
🥧 Дегустация пирогов из русской печи
🎶 Народные песни и сказки
🛍️ Возможность приобрести местные сувениры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дорога к селу Умбе будет приятной и живописной. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет насладиться атмосферой в любое время года. В мае и сентябре также можно посетить мастер-класс, но погода может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод, вы всё равно сможете насладиться гостеприимством и уютом поморского дома.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старинное село Умбе
Описание мастер-класса
Тёплый вечер в семье поморов
Приглашаем в наш старый сельский дом с домоткаными половиками на деревянных полах и русской печью. Вас встретит Большуха (так у поморов называют старшую женщину в семье), усадит за стол и угостит ароматным чаем с местными травами — без чаепития разговоры и дела в наших краях не начинаются!
Жёнка-поморка проведёт для вас мастер-класс по изготовлению козули — традиционного местного оберега с 800-летней историей (козулю вы заберёте с собой на память о визите). А в это время Большуха раскатает тесто на пироги и при вас испечёт их в русской печи (кулебяки с рыбкой из Белого моря да сдобу с начинкой из ягод, которые сами в наших лесах собрали). Под истории края, сказки, забавы и песни народные вы с пылу с жару пирогов-то и отведаете!
У нас в гостях — как у любимых родственников. И мы будем очень рады встрече с вами в нашем радушном доме.
Организационные детали
Вечёрка проводится в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости мы организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
За дополнительную плату возможна дегустация с последующим приобретением местных деликатесов (варенье из лесных ягод, рыба), также будут представлены наши местные сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Умбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 169 туристов
Я вам рада! По образованию преподаватель истории, по профессии музейщик, по зову души автор туристических программ и маршрутов по Терскому берегу Белого моря и гид-экскурсовод. Проповедую познавательный туризм и заварной кофе. И ещё — я местная. Говорю и показываю то, чем живу и дорожу. Жду вас в гости, дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ч
Черепанов
Вечерка началась с того, что нас встретила Оля в поморском национальном костюме, что придало этому особый колорит, и повела в старинный сельский дом с русской печью и домоткаными половиками, где читать дальшеуменьшить
встретила нас Большуха - мама Ольги, тоже в национальной одежде. Оля замечательно провела мастер-класс по изготовлению козули - местного оберега. Под ее руководством каждый из нас вылепил из заранее приготовленного ржаного теста фигурки домашних животных. Все проходило очень весело с рассказами о традициях и истории края, сказками. В это время Большуха испекла в русской печи пироги с рыбой, ягодами и капустой. И после окончания мастер - класса угостили нас пирогами и чаем с местными травами. Было очень вкусно. В завершение вечера Оля исполнила народную поморскую песню, что окончательно погрузило нас в атмосферу этого края. Вечер был настолько душевным, казалось, что мы давно знаем друг друга. Нас встречали и угощали как родных. Очень радует, что потомки поморов чтут традиции этого удивительного края. Спасибо огромное Оле и ее маме за создание такой вечерки, их талант и профессионализм. Советуем всем обязательно провести теплый вечер в семье поморов.
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А
Александра
Невероятно душевное и вкусное мероприятие! Дегустация пирожков приготовленных большухой порадовала разнообразием: с капусткой, с солёными волнушечками, с нежной горбушей, с брусникой и даже калитки с картошечкой! Каждый — словно произведение читать дальшеуменьшить
кулинарного искусства с идеальным тестом и начинкой. А какой же ароматный чай из молодых сосновых шишек и чашелистиков морошки! Мастер-класс по козулям стал настоящим открытием! Под чутким руководством мастера мы погрузились в традиции. Каждый создал свою фигурку (даже две). Ощутили себя настоящими творцами! Все мероприятие сопровождалось интересным рассказом о быте поморов, их традициях. Мы послушали красивую песню, послушали интересные сказки! Отдельно хочу отметить теплую атмосферу, гостеприимность организаторов и море позитива. Рекомендую всем, кто ценит ручную работу, гастрономические удовольствия и любит узнавать новое!
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