Лучшее время для посещения мастер-класса - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дорога к селу Умбе будет приятной и живописной. Мероприятие проходит в помещении, что позволяет насладиться атмосферой в любое время года. В мае и сентябре также можно посетить мастер-класс, но погода может быть прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на холод, вы всё равно сможете насладиться гостеприимством и уютом поморского дома.

Земля Тре, известная как Терский берег, приглашает в старинное село Умбе. Здесь потомки поморов сохраняют традиции мореходов и рыбаков. В уютном доме с русской печью вас ждёт мастер-класс по изготовлению козули, а также дегустация пирогов из местных ягод и рыбы. Вечер в кругу семьи поморов оставит тёплые воспоминания и желание вернуться. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре северного края

Описание мастер-класса

Тёплый вечер в семье поморов

Приглашаем в наш старый сельский дом с домоткаными половиками на деревянных полах и русской печью. Вас встретит Большуха (так у поморов называют старшую женщину в семье), усадит за стол и угостит ароматным чаем с местными травами — без чаепития разговоры и дела в наших краях не начинаются!

Жёнка-поморка проведёт для вас мастер-класс по изготовлению козули — традиционного местного оберега с 800-летней историей (козулю вы заберёте с собой на память о визите). А в это время Большуха раскатает тесто на пироги и при вас испечёт их в русской печи (кулебяки с рыбкой из Белого моря да сдобу с начинкой из ягод, которые сами в наших лесах собрали). Под истории края, сказки, забавы и песни народные вы с пылу с жару пирогов-то и отведаете!

У нас в гостях — как у любимых родственников. И мы будем очень рады встрече с вами в нашем радушном доме.

Организационные детали