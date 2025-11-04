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Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине

Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Умба, известная с 15 века, манит путешественников своей историей и природой.

На экскурсии по этому уголку Белого моря гости познакомятся с традициями поморов, насладятся видами реки и моря, попробуют целебный чай
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и услышат песни в исполнении местной большухи.

Участники узнают о жизни на Терском берегу и увидят, как сохраняются традиции первых рыболовов и охотников. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная природа Белого моря
  • 🏡 История и быт поморов
  • 🎶 Живое исполнение старинных песен
  • 🍵 Дегустация целебного чая
  • 📸 Живописные фотолокации

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для экскурсии по Умбе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, а погода наиболее комфортна для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и свежим воздухом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной условия могут быть более суровыми, и не всегда получится увидеть всю красоту местности.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине

Что можно увидеть

  • Поморское село Умба
  • Белое море

Описание экскурсии

Умба: история, быт и невероятная природа

Наш маршрут пройдет по живописным местам вдоль порожистой реки с выходом к морю. Вы сможете сделать сотни прекрасных снимков, надышитесь целебным морским воздухом и, возможно, застанете прилив или отлив. Познакомитесь с животным и растительным миром края, а если повезет — увидите тюленей, белух или наших лесных обитателей. И конечно, на примере Умбы вы узнаете о традиционном устройстве северных деревень. Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день.

Тепло Крайнего Севера

Первое дело на Севере — человека накормить и обогреть! В пути я угощу вас чудесным тонизирующим чаем, заваренным с сосновыми шишками. А еще вы похохочете над поморскими байками, услышите «поморьску говорю» и старинные песни в живом исполнении большухи (кто такая? — узнаете на прогулке).

Добро пожаловать в Умбу!

Организационные детали

  • Экскурсионная прогулка начинается в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
  • Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Умбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 169 туристов
Я вам рада! По образованию преподаватель истории, по профессии музейщик, по зову души автор туристических программ и маршрутов по Терскому берегу Белого моря и гид-экскурсовод. Проповедую познавательный туризм и заварной кофе. И ещё — я местная. Говорю и показываю то, чем живу и дорожу. Жду вас в гости, дорогие путешественники!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Л
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались свежего воздуха, полакомились ягодами по пути, пили вкусный чай 😊 и конечно, узнали для себя новое и интересное 😊 Приятно, как Ольга увлечена и любит то, чем занимается!
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались+2
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались
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И
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Великолепный маршрут по старой Умбе, который включил себя как знакомство с достопримечательностями самого поморского поселка, так и прекрасную прогулку вдоль реки, по берегу могучего
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Белого моря и через красивый сосновый лес.
Татьяна великолепный рассказчик, искренне любящий и хорошо знающий историю своего края. Мы узнали очень много интересного! Большое спасибо за угощение вкуснейшим чаем с местной пастилой! Повезло с погодой! Кроме того, прогулка прошла при чутком сопровождении добрейшего местного жителя - собаки по имени Белка! В общем, сплошное удовольствие 👍👍👍 Всем искренне рекомендуем!

Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!+2
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось!
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Ч
Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения, происхождением названия Умба. Рассказала о поморах Терского берега, об их укладе жизни, их ремеслах
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и промыслах. Интересно было увидеть старые поморские дома. Мы шли по экологической тропе, которая проходит по живописному берегу реки Умба до ее впадения в Белое море. На этом месте экскурсоводом было организовано чаепитие и мы наслаждались красотой Терского берега. Обратный путь проходил по лесной тропе мимо родника с холодной вкусной водой. Мы наслаждались запахами и красотой северного леса. Экскурсовод окунула нас в атмосферу этой не забываемой природы.

Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения,
Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения,
Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения,
Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения,
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Валерия
Прекрасно провели время!
Ольга любит свой край и природу!
Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях.
Это была одна из самых запоминающихся поездок за последнее время! Ни на секунду не пожалели о том, что отправились в Умбу. Рекомендую всем прикоснуться к природе этого места, к соленому морю, вдохнуть свежий северный воздух.
Ольге огромное спасибо за рассказ и за теплый прием)
Прекрасно провели время!
Прекрасно провели время!
Прекрасно провели время!
Прекрасно провели время!
Прекрасно провели время!
Прекрасно провели время!
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Екатерина
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга отлично знает историю и этнографию своего края, подробно отвечает на все вопросы, даёт полезные советы и угощает вкусным чаем, настоянным на травах. Нам всё очень понравилось! Рады, что посетили это место и эту экскурсию.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух.
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Екатерина
Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край! Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном
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дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей!
Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..

Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко
Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко
Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко
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Входит в следующие категории Кандалакши

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