Лучшее время для экскурсии по Умбе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, а погода наиболее комфортна для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и свежим воздухом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной условия могут быть более суровыми, и не всегда получится увидеть всю красоту местности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Поморское село Умба
Белое море
Описание экскурсии
Умба: история, быт и невероятная природа
Наш маршрут пройдет по живописным местам вдоль порожистой реки с выходом к морю. Вы сможете сделать сотни прекрасных снимков, надышитесь целебным морским воздухом и, возможно, застанете прилив или отлив. Познакомитесь с животным и растительным миром края, а если повезет — увидите тюленей, белух или наших лесных обитателей. И конечно, на примере Умбы вы узнаете о традиционном устройстве северных деревень. Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день.
Тепло Крайнего Севера
Первое дело на Севере — человека накормить и обогреть! В пути я угощу вас чудесным тонизирующим чаем, заваренным с сосновыми шишками. А еще вы похохочете над поморскими байками, услышите «поморьску говорю» и старинные песни в живом исполнении большухи (кто такая? — узнаете на прогулке).
Добро пожаловать в Умбу!
Организационные детали
Экскурсионная прогулка начинается в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Умбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 169 туристов
Я вам рада! По образованию преподаватель истории, по профессии музейщик, по зову души автор туристических программ и маршрутов по Терскому берегу Белого моря и гид-экскурсовод. Проповедую познавательный туризм и заварной кофе. И ещё — я местная. Говорю и показываю то, чем живу и дорожу. Жду вас в гости, дорогие путешественники!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Лариса
Очень приятная из интересная экскурсия по Умбе и тропе рядом. Время прошло незаметно. Маршрут легкий. Надышались свежего воздуха, полакомились ягодами по пути, пили вкусный чай 😊 и конечно, узнали для себя новое и интересное 😊 Приятно, как Ольга увлечена и любит то, чем занимается!
+2
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И
Игорь
Экскурсию проводила Татьяна, нам все очень понравилось! Великолепный маршрут по старой Умбе, который включил себя как знакомство с достопримечательностями самого поморского поселка, так и прекрасную прогулку вдоль реки, по берегу могучего читать дальшеуменьшить
Белого моря и через красивый сосновый лес. Татьяна великолепный рассказчик, искренне любящий и хорошо знающий историю своего края. Мы узнали очень много интересного! Большое спасибо за угощение вкуснейшим чаем с местной пастилой! Повезло с погодой! Кроме того, прогулка прошла при чутком сопровождении добрейшего местного жителя - собаки по имени Белка! В общем, сплошное удовольствие 👍👍👍 Всем искренне рекомендуем!
+2
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Ч
Черепанов
Спасибо огромное за увлекательную прогулку по старинной поморской деревни Умба. Экскурсовод познакомила нас с историей поселения, происхождением названия Умба. Рассказала о поморах Терского берега, об их укладе жизни, их ремеслах читать дальшеуменьшить
и промыслах. Интересно было увидеть старые поморские дома. Мы шли по экологической тропе, которая проходит по живописному берегу реки Умба до ее впадения в Белое море. На этом месте экскурсоводом было организовано чаепитие и мы наслаждались красотой Терского берега. Обратный путь проходил по лесной тропе мимо родника с холодной вкусной водой. Мы наслаждались запахами и красотой северного леса. Экскурсовод окунула нас в атмосферу этой не забываемой природы.
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Валерия
Прекрасно провели время! Ольга любит свой край и природу! Мы очень много узнали о жизни и быте поморов и традициях. Это была одна из самых запоминающихся поездок за последнее время! Ни на секунду не пожалели о том, что отправились в Умбу. Рекомендую всем прикоснуться к природе этого места, к соленому морю, вдохнуть свежий северный воздух. Ольге огромное спасибо за рассказ и за теплый прием)
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Екатерина
Ольга провела для нас с мужем отличную прогулку по старой части Умбы и по эко-тропе через лес и по берегу моря. Нам даже удалось увидеть белух. Ольга отлично знает историю и этнографию своего края, подробно отвечает на все вопросы, даёт полезные советы и угощает вкусным чаем, настоянным на травах. Нам всё очень понравилось! Рады, что посетили это место и эту экскурсию.
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Екатерина
Наша компания хочет выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Ольге, потрясающему знатоку истории и современности, человеку поистине пылко влюблённому в свой край! Наша прогулка по Умбе в 5,5 км пролетела на одном читать дальшеуменьшить
дыхании! Ольга очень интересно рассказывала обо всём, будь то легенда или просто описание местности и быта края. На привале угостила нас собственноручно приготовленным травяным чаем с пастилой и провела для нас представление поморской казюли с вариантом предсказания) Это очень понравилось детям и взрослым! В конце маршрута мы очень антуражно послушали песню в исполнении нашей Оли о молитве к морю… Море плескалось, был холодный ветер и начинался дождь…. Все прониклись атмосферой вокруг, жизнью поморов, получили впечатления и новые знания! Оле желаем дальнейших успехов, развития, добрых гостей! Обязательно приедем ещё в полюбившийся край! Если ты полюбишь север не разлюбишь никогда…..
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