Наш маршрут пройдет по живописным местам вдоль порожистой реки с выходом к морю. Вы сможете сделать сотни прекрасных снимков, надышитесь целебным морским воздухом и, возможно, застанете прилив или отлив. Познакомитесь с животным и растительным миром края, а если повезет — увидите тюленей, белух или наших лесных обитателей. И конечно, на примере Умбы вы узнаете о традиционном устройстве северных деревень. Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день.
Первое дело на Севере — человека накормить и обогреть! В пути я угощу вас чудесным тонизирующим чаем, заваренным с сосновыми шишками. А еще вы похохочете над поморскими байками, услышите «поморьску говорю» и старинные песни в живом исполнении большухи (кто такая? — узнаете на прогулке).
Добро пожаловать в Умбу!