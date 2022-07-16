У нас как говорят? Умба — сестра Парижу. Только дома пониже да асфальт пожиже. А если серьезно, деревня наша известна с 15 века, здесь до сих пор чтут традиции потомки первых поморов, а красота такая, что в ней растворяешься без остатка. На встрече вы откроете дивный уголок Белого моря, познакомитесь с северным деревянным зодчеством, отведаете целебного чаю и послушаете песни в исполнении «большухи».

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Описание

Что вас ожидает

Умба: история, быт и невероятная природа

Наш маршрут пройдет по живописным местам вдоль порожистой реки с выходом к морю. Вы сможете сделать сотни прекрасных снимков, надышитесь целебным морским воздухом и, возможно, застанете прилив или отлив. Познакомитесь с животным и растительным миром края, а если повезет — увидите тюленей, белух или наших лесных обитателей. И конечно, на примере Умбы вы узнаете о традиционном устройстве северных деревень. Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день.

Тепло Крайнего Севера

Первое дело на Севере — человека накормить и обогреть! В пути я угощу вас чудесным тонизирующим чаем, заваренным с сосновыми шишками. А еще вы похохочете над поморскими байками, услышите «поморьску говорю» и старинные песни в живом исполнении большухи (кто такая? — узнаете на прогулке).

Добро пожаловать в Умбу!

Организационные детали