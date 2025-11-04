Умба, известная с 15 века, манит путешественников своей историей и природой.На экскурсии по этому уголку Белого моря гости познакомятся с традициями поморов, насладятся видами реки и моря, попробуют целебный чай

и услышат песни в исполнении местной большухи. Участники узнают о жизни на Терском берегу и увидят, как сохраняются традиции первых рыболовов и охотников. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Умбе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, а погода наиболее комфортна для прогулок. В мае и сентябре также можно насладиться тишиной и свежим воздухом, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной условия могут быть более суровыми, и не всегда получится увидеть всю красоту местности.

Сейчас август — это идеальное время.