Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине

Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега

5
1 отзыв
У нас как говорят? Умба — сестра Парижу. Только дома пониже да асфальт пожиже.

А если серьезно, деревня наша известна с 15 века, здесь до сих пор чтут традиции потомки первых поморов, а красота такая, что в ней растворяешься без остатка.

На встрече вы откроете дивный уголок Белого моря, познакомитесь с северным деревянным зодчеством, отведаете целебного чаю и послушаете песни в исполнении «большухи».
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Умба: история, быт и невероятная природа

Наш маршрут пройдет по живописным местам вдоль порожистой реки с выходом к морю. Вы сможете сделать сотни прекрасных снимков, надышитесь целебным морским воздухом и, возможно, застанете прилив или отлив. Познакомитесь с животным и растительным миром края, а если повезет — увидите тюленей, белух или наших лесных обитателей. И конечно, на примере Умбы вы узнаете о традиционном устройстве северных деревень. Выясните, как здесь появились поморы, как складывался быт на Терском берегу и какие традиции сохраняют потомки первопроходцев, рыболовов и охотников по сей день.

Тепло Крайнего Севера

Первое дело на Севере — человека накормить и обогреть! В пути я угощу вас чудесным тонизирующим чаем, заваренным с сосновыми шишками. А еще вы похохочете над поморскими байками, услышите «поморьску говорю» и старинные песни в живом исполнении большухи (кто такая? — узнаете на прогулке).

Добро пожаловать в Умбу!

Организационные детали

  • Экскурсионная прогулка начинается в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
  • Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Умбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
16 июля 2022
Спасибо за такую насыщенную, красивую и очень душевную экскурсию! Мы так много узнали и так много увидели! Ольга - чудесный экскурсовод, любящий всем сердцем свое дело!

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