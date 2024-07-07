Терский берег на юго-востоке Кольского полуострова предлагает вдохновляющие панорамы залива и островов Кандалакшского заповедника. Полюбуетесь Колвицким водопадом и оцените красоту пляжа "Золотые пески".
Познакомитесь с поморским бытом в комплексе "Тоня Тетрина"
Познакомитесь с поморским бытом в комплексе "Тоня Тетрина"
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные пейзажи
- 💧 Водопады и озёра
- 🏖 Живописные пляжи
- 🏛 Историко-этнографический комплекс
- 🔮 Поиск аметистов
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Кандалакшский залив
- Колвицкий водопад
- Татьянин мыс
- Пляж «Золотые пески»
- Тоня Тетрина
- Аметистовый берег
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Смотровая с чудесным видом на Кандалакшский залив. С высоты вы увидите акваторию залива Белого моря со множеством островов, которые входят в один из крупнейших морских заповедников России
- Колвицкий водопад. Затем я отвезу вас к широкому полноводному водопаду вблизи посёлка Колвица. Он считается одним из самых красивых в области. А поклонники экстремальных сплавов любят его из-за обилия порогов
- Татьянин мыс. Также вы побываете на берегу Колвицкого озера — популярном месте отдыха местных жителей, где ежегодно проводится народный фестиваль
- Пляж «Золотые пески». Далее в программе настоящая жемчужина Терского берега — живописный северный пляж, с которого никогда не хочется уезжать
- Тоня Тетрина. Навестим историко-этнографический комплекс с музеем под открытым небом. Здесь вы сможете купить билет и прогуляться с местным сотрудником, который познакомит вас с беломорской историей и бытом
- Аметистовый берег. От посёлка Кашкаранцы проедем по прибрежной дороге вдоль моря, доберёмся до скалы Парус и попытаем удачу найти аметист на бывшем руднике по добыче этого минерала. Нагулявшись вдоволь и зарядившись энергией места, отправимся в обратный путь
На протяжении маршрута будем проезжать ещё множество посёлков, рек и озёр, о которых я с удовольствием вам расскажу. В каждой точке маршрута вас ждут любопытные истории о культуре или природе края.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX-7
- Всё необходимое у меня всегда с собой: вода, средства гигиены, чай, энергетические батончики, средства оказания первой медицинской помощи
- За дополнительную плату возможен трансфер из любого города Мурманской области
- Дополнительные расходы: экскурсия по историко-этнографическому комплексу «Тоня Тетрина» — 400 руб. с человека
- Мы не будем никуда заезжать на обед, поэтому советую взять с собой перекус, либо я приготовлю обед в пути на огне (обязательно заранее напишите ваши предпочтения)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Кандалакше
Привет! Я всей душой люблю свой родной край и готов вам открыть его лучшие места, рассказать интересные факты о быте и истории Cевера. Моя задача — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой Кандалакшского района.Задать вопрос
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