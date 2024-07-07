Терский берег на юго-востоке Кольского полуострова предлагает вдохновляющие панорамы залива и островов Кандалакшского заповедника. Полюбуетесь Колвицким водопадом и оцените красоту пляжа "Золотые пески".Познакомитесь с поморским бытом в комплексе "Тоня Тетрина"

и побываете на бывшем руднике по добыче аметиста. Маршрут включает множество посёлков, рек и озёр, о которых гид расскажет интересные истории. Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mazda CX-7, с возможностью трансфера из любого города Мурманской области. Дополнительные расходы включают экскурсию по комплексу "Тоня Тетрина"

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровая с чудесным видом на Кандалакшский залив . С высоты вы увидите акваторию залива Белого моря со множеством островов, которые входят в один из крупнейших морских заповедников России

. С высоты вы увидите акваторию залива Белого моря со множеством островов, которые входят в один из крупнейших морских заповедников России Колвицкий водопад . Затем я отвезу вас к широкому полноводному водопаду вблизи посёлка Колвица. Он считается одним из самых красивых в области. А поклонники экстремальных сплавов любят его из-за обилия порогов

. Затем я отвезу вас к широкому полноводному водопаду вблизи посёлка Колвица. Он считается одним из самых красивых в области. А поклонники экстремальных сплавов любят его из-за обилия порогов Татьянин мыс . Также вы побываете на берегу Колвицкого озера — популярном месте отдыха местных жителей, где ежегодно проводится народный фестиваль

. Также вы побываете на берегу Колвицкого озера — популярном месте отдыха местных жителей, где ежегодно проводится народный фестиваль Пляж «Золотые пески» . Далее в программе настоящая жемчужина Терского берега — живописный северный пляж, с которого никогда не хочется уезжать

. Далее в программе настоящая жемчужина Терского берега — живописный северный пляж, с которого никогда не хочется уезжать Тоня Тетрина . Навестим историко-этнографический комплекс с музеем под открытым небом. Здесь вы сможете купить билет и прогуляться с местным сотрудником, который познакомит вас с беломорской историей и бытом

. Навестим историко-этнографический комплекс с музеем под открытым небом. Здесь вы сможете купить билет и прогуляться с местным сотрудником, который познакомит вас с беломорской историей и бытом Аметистовый берег. От посёлка Кашкаранцы проедем по прибрежной дороге вдоль моря, доберёмся до скалы Парус и попытаем удачу найти аметист на бывшем руднике по добыче этого минерала. Нагулявшись вдоволь и зарядившись энергией места, отправимся в обратный путь

На протяжении маршрута будем проезжать ещё множество посёлков, рек и озёр, о которых я с удовольствием вам расскажу. В каждой точке маршрута вас ждут любопытные истории о культуре или природе края.

Организационные детали