Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
16 дек в 16:00
17 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Арктическая экзотика: на снегоступах
Отправляйтесь в уникальное путешествие по беломорской тундре на снегоступах. Вас ждут живописные виды, захватывающие истории и незабываемые впечатления
Начало: На центральной площади Кандалакши
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Кандалакши - между морем и заводами
Познакомиться с городом за полярным кругом, который меняется, не теряя себя
Начало: На центральной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
