Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
21 сен в 13:00
27 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
