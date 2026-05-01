Из Каспийска - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Этот маршрут создан для тех, кто хочет за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.
Вы откроете всё, что создало душу этого края: древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ. И почувствуете, как история, природа и культура сливаются здесь в неразрывное целое.
Описание экскурсии
Маршрут запомнится вам сочетанием невероятных контрастов: от бирюзовых вод к облачным башням. Вы увидите:
~9:00 — Гоцатлинское водохранилище. Его бирюзовая гладь, окружённая суровыми горными склонами, создаёт завораживающий пейзаж.
~10:30 — село Датуна. Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.
~12:00 — Кахиб. Древний аул, где каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.
~14:00 — скальные смотровые. Три уникальных природных выступа с захватывающими видами: «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки». Большинство экскурсий включают лишь один из них, но вы увидите все.
~16:00 — Гоор, башенный комплекс, гордо возвышающийся над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.
Поездка включает не только осмотр достопримечательностей, но и захватывающие истории. Вы узнаете:
как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев
какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли свои дома в суровых условиях
в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей
как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов
Организационные детали
Транспорт: комфортабельный микроавтобус (есть детские кресла при необходимости)
Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет, без серьёзных ограничений по здоровью
В стоимость включены входные билеты на все объекты осмотра и обед
С вами поедет один из гидов нашей команды
во вторник в 06:45
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — Организатор в Каспийске
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1195 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом.
Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.
