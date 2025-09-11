Мои заказы

Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска

Грозный, Шали, Аргун - увидеть красоты республики глазами гида-горца
Главная цель нашей поездки — легендарный Грозный, который восстал из пепла и впечатляет гостей края своим цветущим видом. Мы познакомим вас со значимыми местами города и расскажем о непростой истории Чечни. И конечно, покажем три главные мечети республики, которые поражают размерами и убранством.
5
1 отзыв
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска© Мурад
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска© Мурад
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска© Мурад
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Хасавюрт

По пути вы посетите северную столицу Дагестана. Увидите спорткомплекс имени Гамидова, школу олимпийского резерва по вольной борьбе, где воспитывают будущих чемпионов.

Шали

В центре города полюбуетесь самой большой в Европе мечетью из белого греческого мрамора «Гордость мусульман».

Грозный

  • Храм Архангела Михаила — единственная в городе православная церковь и одно из самых первых строений, которое было восстановлено на проспекте Кадырова
  • Цветочный парк — посвящён прекрасной половине чеченского народа
  • Бизнес-центр «Грозный-Сити» — с его смотровой площадки открывается впечатляющий вид на Грозный и окрестности
  • Мечеть «Сердце Чечни» — она окружена парками, фонтанами и прогулочной зоной
  • Проспект Путина — улица в самом центре города протянулась на 1880 метров
  • Улица Махмуда Эсамбаева — местный Арбат со множеством кафешек и бутиков

Аргун

Вы побываете в мечети «Сердце матери Чечни». Она названа в честь Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичных моделях
  • Время в пути до первой локации — около 1 часа
  • Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку — 200 ₽ за чел., обед — 600–1000 ₽ за чел.
  • Экскурсия подойдёт участникам от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе супермаркета «Зелёное яблоко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 1836 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
читать дальше

«желание». Этот мальчик стал дипломированным гидом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюблённые в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана. Постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
11 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Мурад супер! Нас было 5 человек и все остались в восторге! Очень интересный материал, с юмором)) Показал все места заявленные в программе и самые вкусные блюда)) Мы под большим впечатлением и однозначно будем всем рекомендовать!))
Прекрасная экскурсия! Мурад супер! Нас было 5 человек и все остались в восторге! Очень интересный материал,

Входит в следующие категории Каспийска

Похожие экскурсии из Каспийска

Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
На машине
8 часов
-
5%
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Поездка по главным достопримечательностям Чечни - как днём, так и ночью
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 730 ₽13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
13 937 ₽14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
На автобусе
11 часов
39 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
2800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каспийске