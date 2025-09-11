Главная цель нашей поездки — легендарный Грозный, который восстал из пепла и впечатляет гостей края своим цветущим видом. Мы познакомим вас со значимыми местами города и расскажем о непростой истории Чечни. И конечно, покажем три главные мечети республики, которые поражают размерами и убранством.
Описание экскурсии
Хасавюрт
По пути вы посетите северную столицу Дагестана. Увидите спорткомплекс имени Гамидова, школу олимпийского резерва по вольной борьбе, где воспитывают будущих чемпионов.
Шали
В центре города полюбуетесь самой большой в Европе мечетью из белого греческого мрамора «Гордость мусульман».
Грозный
- Храм Архангела Михаила — единственная в городе православная церковь и одно из самых первых строений, которое было восстановлено на проспекте Кадырова
- Цветочный парк — посвящён прекрасной половине чеченского народа
- Бизнес-центр «Грозный-Сити» — с его смотровой площадки открывается впечатляющий вид на Грозный и окрестности
- Мечеть «Сердце Чечни» — она окружена парками, фонтанами и прогулочной зоной
- Проспект Путина — улица в самом центре города протянулась на 1880 метров
- Улица Махмуда Эсамбаева — местный Арбат со множеством кафешек и бутиков
Аргун
Вы побываете в мечети «Сердце матери Чечни». Она названа в честь Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичных моделях
- Время в пути до первой локации — около 1 часа
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку — 200 ₽ за чел., обед — 600–1000 ₽ за чел.
- Экскурсия подойдёт участникам от 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе супермаркета «Зелёное яблоко»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 1836 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означаетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
11 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Мурад супер! Нас было 5 человек и все остались в восторге! Очень интересный материал, с юмором)) Показал все места заявленные в программе и самые вкусные блюда)) Мы под большим впечатлением и однозначно будем всем рекомендовать!))
Входит в следующие категории Каспийска
