Экскурсии на микроавтобусе в Каспийске с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Каспийске, цены от 2950 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
46 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
2950 за человека
Экскурсия «Сулакский Каньон и Бархан Сарыкум»
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия «Сулакский Каньон и Бархан Сарыкум»
Увлекательное путешествие в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум подарят вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50
Расписание: В 07:15.
Завтра в 07:15
28 янв в 07:15
3500 за человека
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска
На машине
На микроавтобусе
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска
Грозный, Шали, Аргун - увидеть красоты республики глазами гида-горца
Начало: В районе супермаркета «Зелёное яблоко»
«Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичных моделях»
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
3 фев в 08:00
5 фев в 08:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 января 2025
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Все просто супер!
  • Н
    Нина
    3 декабря 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Шали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человек. Грозный впечатляет своей
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    современностью и стремлением быть лучшим во всем — от самых больших часов в России до строительства самого многоэтажного здания в Европе, которое обещает превысить 400 метров! Аргун показался мне самым уютным из всех трех городов. Мечеть в стиле хай-тек также оставила яркое впечатление.

    Шали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человекШали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человек
  • А
    Анастасия
    9 октября 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Были на экскурсии 9 октября. Гид Юлия очень интересно рассказывала и о Дагестане и о Чечне. В маршруте красивые мечети и смотровая
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    в Грозном. Не хватает осмотра городов, возможно стоит добавить чуть чуть пешего маршрута по центру Грозного. Сейчас после экскурсии нет никакого понимания о городе, достопримечательностях, памятниках, идет осмотр только мечетей

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Язык Тролля
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Салтинский водопад
  9. Хунзах
  10. Гимринский тоннель
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в январе 2025
Сейчас в Каспийске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 2950 до 4000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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