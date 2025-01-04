10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
2950₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия «Сулакский Каньон и Бархан Сарыкум»
Увлекательное путешествие в сердце Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум подарят вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина 50
Расписание: В 07:15.
Завтра в 07:15
28 янв в 07:15
3500₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Братское сердце Чечни - экскурсия из Каспийска
Грозный, Шали, Аргун - увидеть красоты республики глазами гида-горца
Начало: В районе супермаркета «Зелёное яблоко»
«Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard или аналогичных моделях»
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
3 фев в 08:00
5 фев в 08:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 января 2025Все просто супер!
- ННина3 декабря 2024Шали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человек. Грозный впечатляет своей
- ААнастасия9 октября 2024Были на экскурсии 9 октября. Гид Юлия очень интересно рассказывала и о Дагестане и о Чечне. В маршруте красивые мечети и смотровая
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На микроавтобусе»
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