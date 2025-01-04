читать дальше современностью и стремлением быть лучшим во всем — от самых больших часов в России до строительства самого многоэтажного здания в Европе, которое обещает превысить 400 метров! Аргун показался мне самым уютным из всех трех городов. Мечеть в стиле хай-тек также оставила яркое впечатление.

Шали оказался довольно простым, но запомнился благодаря самой большой мечети в Европе, которая вмещает до 30 тысяч человек. Грозный впечатляет своей