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Ещё у нас был обед. Никаких доплат, кроме сувениров и обеда (по желанию) не было. Немного не хватало времени на посещение локаций, но это не вина организаторов, просто всё находится на большом расстоянии друг от друга. Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Адам очень хороший гид