10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
2 950₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
«Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле»
26 сен в 07:00
28 сен в 07:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
26 сен в 07:00
28 сен в 07:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККуликова3 сентября 2024Добрый день! На днях посетили данную экскурсию, всё было прекрасно. Чеченская Республика очень красивая. Мы посетили все места, заявленные в экскурсии.
- ККсения17 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Замечательные локации. Красивые виды. Отдельное спасибо гиду Адаму и водителю Мураду.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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