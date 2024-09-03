Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Каспийске, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
41 отзыв
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
2 950 за человека
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
«Мы посетим мечеть «Сердце Чечни» и православную церковь Михаила Архангела, построенную в 19 веке в традиционном русском стиле»
26 сен в 07:00
28 сен в 07:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
«Датунский храм, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня»
26 сен в 07:00
28 сен в 07:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куликова
    3 сентября 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Добрый день! На днях посетили данную экскурсию, всё было прекрасно. Чеченская Республика очень красивая. Мы посетили все места, заявленные в экскурсии.
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    Ещё у нас был обед. Никаких доплат, кроме сувениров и обеда (по желанию) не было. Немного не хватало времени на посещение локаций, но это не вина организаторов, просто всё находится на большом расстоянии друг от друга. Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Адам очень хороший гид

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • К
    Ксения
    17 августа 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Очень понравилась экскурсия. Замечательные локации. Красивые виды. Отдельное спасибо гиду Адаму и водителю Мураду.
    Очень понравилась экскурсия. Замечательные локации. Красивые виды

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Из Каспийска - в Грозный, Аргун и Шали
  3. Из Каспийска - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
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  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Язык Тролля
  8. Форелевое хозяйство
  9. Гимринский тоннель
  10. Салтинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в сентябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 950 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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