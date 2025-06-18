Групповая экскурсия по Дагестану предлагает уникальную возможность посетить Гамсутль, заброшенный аул, сравниваемый с Мачу-Пикчу.



На высоте 1500 метров над уровнем моря открываются захватывающие виды, а природа активно поглощает старинные постройки.



Путешествие также включает посещение Гимринского тоннеля, Ирганайского водохранилища и Гунибской ГЭС. Каждое место поражает своей историей и красотой, создавая незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гамсутля и Салтинского ущелья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут усложнить маршрут.

Сейчас июнь — это идеальное время.