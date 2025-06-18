Групповая экскурсия по Дагестану предлагает уникальную возможность посетить Гамсутль, заброшенный аул, сравниваемый с Мачу-Пикчу.
На высоте 1500 метров над уровнем моря открываются захватывающие виды, а природа активно поглощает старинные постройки.
Путешествие также включает посещение Гимринского тоннеля, Ирганайского водохранилища и Гунибской ГЭС. Каждое место поражает своей историей и красотой, создавая незабываемые впечатления
На высоте 1500 метров над уровнем моря открываются захватывающие виды, а природа активно поглощает старинные постройки.
Путешествие также включает посещение Гимринского тоннеля, Ирганайского водохранилища и Гунибской ГЭС. Каждое место поражает своей историей и красотой, создавая незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальная архитектура Гамсутля
- 🚶♂️ Прогулка по Салтинскому ущелью
- 🌊 Ирганайское водохранилище
- 🏰 История Гимринской башни
- ⚡ Гунибская ГЭС и её виды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Гамсутля и Салтинского ущелья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут усложнить маршрут.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Комплекс Андалал
- Аул Гамсутль
Описание экскурсии
Гамсутль – древнее поселение Дагестана
Гамсутль — это одно из самых старинных поселений, расположенное в живописном Гунибском районе Республики Дагестан, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сегодня этот аул является заброшенным, но его уникальная архитектура вызывает ассоциации с известным городом Мачу-Пикчу в Перу.
Что вас ждет в этом увлекательном путешествии?
- Гимринский автодорожный тоннель. Первое знакомство с Гимринским тоннелем — это как путешествие по самому длинному автодорожному туннелю в России, который проходит через четырехкилометровую гору.
- Гимринская башня. Далее вы откроете для себя историю строительства этой исторической оборонной структуры 19-го века. Гимринская башня хранит в себе множество тайн, и вы услышите о том, как часовые прошлого не спали, охраняя эти земли.
- Ирганайское водохранилище. Следующий пункт — Ирганайское водохранилище, которое многие путешественники считают обязательным для посещения. Здесь вы сможете насладиться красотой пейзажей вокруг живописного озера и увидеть, как уникальные сельские виды сменяют друг друга.
- Гунибская ГЭС. Эта гидроэлектростанция — одна из самых современных в России, и ее расположение вдохновляет на фантазии. Вы легко сможете представить, что находитесь в знаменитом Ривенделле из произведений Толкиена. Здесь получаются замечательные фотографии, а воспоминания об этом месте останутся с вами на всю жизнь.
- Комплекс Андалал. Комплекс «Андалал» является памятником бесстрашным защитникам, которые одолели иранского шаха.
- Аул-призрак Гамсутль. В завершение вашего путешествия вы посетите аул, который часто сравнивают с перуанским архитектурным символом. Забытая деревня оставляет глубокое впечатление: природа активно поглощает оставленные жилища, и вы услышите историю о Гамсутле, где последний обитатель покинул этот мир в 2015 году.
Заключение
Путешествие по этим местам — это не только возможность увидеть уникальные природные и архитектурные объекты, но и шанс прикоснуться к истории и культуре региона. Гамсутль и его окрестности ждут вас с открытыми объятиями!
Каждый понедельник, суббота в 06:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский автодорожный тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гуни́бская ГЭС им. Расула Гамзатова
- Салти́нская тесни́на
- Гамсутль
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, улица Халилова 48
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, суббота в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Дорогой Гость
- Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
- Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
- С заботой к каждому гостю 💚
- Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
НАДЕЖДА
18 июн 2025
Входит в следующие категории Каспийска
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