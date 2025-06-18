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Гамсутль и Салтинское ущелье

Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив заброшенный аул Гамсутль и живописное Салтинское ущелье. Уникальная архитектура и природа ждут вас
Групповая экскурсия по Дагестану предлагает уникальную возможность посетить Гамсутль, заброшенный аул, сравниваемый с Мачу-Пикчу.

На высоте 1500 метров над уровнем моря открываются захватывающие виды, а природа активно поглощает старинные постройки.

Путешествие также включает посещение Гимринского тоннеля, Ирганайского водохранилища и Гунибской ГЭС. Каждое место поражает своей историей и красотой, создавая незабываемые впечатления
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞 Уникальная архитектура Гамсутля
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Салтинскому ущелью
  • 🌊 Ирганайское водохранилище
  • 🏰 История Гимринской башни
  • ⚡ Гунибская ГЭС и её виды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гамсутля и Салтинского ущелья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. В остальное время года путешествие возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной погодные условия могут усложнить маршрут.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Гамсутль и Салтинское ущелье
Гамсутль и Салтинское ущелье
Гамсутль и Салтинское ущелье
Ближайшие даты:
28
июн30
июн5
июл7
июл12
июл14
июл19
июл
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Комплекс Андалал
  • Аул Гамсутль

Описание экскурсии

Гамсутль – древнее поселение Дагестана

Гамсутль — это одно из самых старинных поселений, расположенное в живописном Гунибском районе Республики Дагестан, на высоте 1500 метров над уровнем моря. Сегодня этот аул является заброшенным, но его уникальная архитектура вызывает ассоциации с известным городом Мачу-Пикчу в Перу.

Что вас ждет в этом увлекательном путешествии?

  • Гимринский автодорожный тоннель. Первое знакомство с Гимринским тоннелем — это как путешествие по самому длинному автодорожному туннелю в России, который проходит через четырехкилометровую гору.
  • Гимринская башня. Далее вы откроете для себя историю строительства этой исторической оборонной структуры 19-го века. Гимринская башня хранит в себе множество тайн, и вы услышите о том, как часовые прошлого не спали, охраняя эти земли.
  • Ирганайское водохранилище. Следующий пункт — Ирганайское водохранилище, которое многие путешественники считают обязательным для посещения. Здесь вы сможете насладиться красотой пейзажей вокруг живописного озера и увидеть, как уникальные сельские виды сменяют друг друга.
  • Гунибская ГЭС. Эта гидроэлектростанция — одна из самых современных в России, и ее расположение вдохновляет на фантазии. Вы легко сможете представить, что находитесь в знаменитом Ривенделле из произведений Толкиена. Здесь получаются замечательные фотографии, а воспоминания об этом месте останутся с вами на всю жизнь.
  • Комплекс Андалал. Комплекс «Андалал» является памятником бесстрашным защитникам, которые одолели иранского шаха.
  • Аул-призрак Гамсутль. В завершение вашего путешествия вы посетите аул, который часто сравнивают с перуанским архитектурным символом. Забытая деревня оставляет глубокое впечатление: природа активно поглощает оставленные жилища, и вы услышите историю о Гамсутле, где последний обитатель покинул этот мир в 2015 году.

Заключение

Путешествие по этим местам — это не только возможность увидеть уникальные природные и архитектурные объекты, но и шанс прикоснуться к истории и культуре региона. Гамсутль и его окрестности ждут вас с открытыми объятиями!

Каждый понедельник, суббота в 06:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гуни́бская ГЭС им. Расула Гамзатова
  • Салти́нская тесни́на
  • Гамсутль
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, улица Халилова 48
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник, суббота в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Дорогой Гость
  • Благодарим за выбор нашей экскурсии! Мы свяжемся с вами в ближайшее время (в среднем это занимает не более получаса)
  • Если Вы желаете связаться с нами раньше, то, пожалуйста, позвоните нам по номеру ☎️ 8 800 511-41-80 или напишите нам в WhatsApp перейдя по ссылке wa. me/79817259050 и мы с радостью ответим Вам
  • С заботой к каждому гостю 💚
  • Команда туроператора по Дагестану «АДАТ тревел»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Н
18 июн 2025

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